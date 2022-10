Muy seguramente alguna vez ha escuchado que si se traga un chicle entero, este permanecerá en su estómago por siete años. Si no, de igual manera le contamos que esta es una creencia muy popular alrededor del mundo, pero que realmente no es verdad.

Mascar chicle es prácticamente una actividad destinada a refrescar el aliento, limpiar los dientes de manera superficial y también podría considerarse como algo entretenido, pues más de uno alguna vez ha hecho -o intentado- hacer burbujas con él.



Una vez que haya agotado su sabor y consistencia, este debe ser depositado en la basura. Aún así, es muy probable que más de una vez, por accidente o urgencia, se haya tragado aquella goma con azúcar y, debido a lo que siempre se ha dicho, puede que se haya asustado de tan sólo pensar que estará en sus intestinos por casi una década.

El chicle es un dulce no digerible hecho de elementos sintéticos. Foto: iStock

Pero no se preocupe. Esto no es así. En un artículo publicado por la revista ‘Yale Scientific’, el gastroenterólogo David Milov de la Clínica Infantil Nemours en Orlando, Florida, explicó que ”probablemente (el chicle) pase más lento que la mayoría de los alimentos, pero eventualmente el tracto digestivo lo empujará y saldrá de manera normal”.



Por otro lado, la doctora Beth Czerwony, de la Clínica de Cleveland, comentó que este mito viene del cómo se fabricaba la goma de mascar en un principio. Este producto ha estado rodeado de todo tipo de historias desde su creación.



La base de la goma de mascar no se puede digerir, por lo que permanece en el intestino durante todo el proceso y no se descompone

Muchas veces se presumía que venía de la resina de árboles de zapote, de la suela de los tenis usados o incluso del mismo petróleo.



Sin embargo, la verdad es que, según la revista ‘Science Focus’ de la ‘BBC’, este delicioso dulce está hecho de resinas naturales mezcladas con carbonato de calcio, silicato de magnesio, emulsionantes y elastómeros. Es algo totalmente sintético que contiene ingredientes que lo hacen no ingerible, pero si masticable. No obstante, esto no significa que su salud esté en peligro si se llega a pasar uno de estos.



Lo que sucede es que su cuerpo será incapaz de deshacerlo. “La base de la goma de mascar no se puede digerir, por lo que permanece en el intestino durante todo el proceso y no se descompone”, explicó Czerwony.

¿Cuánto tiempo permanece en el cuerpo?

Según Milov, el chicle jamás durará siete años en su cuerpo. De hecho, ninguna comida es capaz de durar más de una semana en sus intestinos, a menos de que tenga una condición médica que esté causando problemas en su tracto digestivo.



Czerwony también apoya esta afirmación, pues según ella, lo más probable es que este sea expulsado 40 horas después, por medio de las heces fecales.



Aunque hay otras teorías, la gastroenteróloga Nancy McGreal, de la Universidad de Duke, explica que incluso existe la posibilidad de que la goma de mascar sea expulsada entre 30 y 120 minutos después de haberla ingerido. Eso sí, debe tener en cuenta que siempre saldrá entera, debido a que el cuerpo no puede deshacerla.



Por más extraño que parezca, esto es algo común, pues sucede con algunos alimentos y granos que tienen componentes que nuestro cuerpo simplemente no puede procesar, tales como el maíz o la piel del pimentón.

Todo en exceso es peligroso

Tragar chicle en exceso puede causar obstrucciones intestinales. Foto: iStock

Si bien es cierto que tragarse una sola goma no es algo peligroso, hacerlo de manera frecuente puede conllevar algunos riesgos en su salud.



Según Czerwony, el tragarse un chicle puede llegar a ocasionar problemas relacionados con una obstrucción o ruptura intestinal. Esto suele suceder en situaciones extremas y es necesario acudir al médico en caso de que se presenten síntomas como estreñimiento, dolor abdominal severo, hinchazón o vómitos.

Además, de acuerdo con la publicación de la revista ‘Yale Scientific’, en 1998 hubo un estudio que reportó como tres niños habían desarrollado obstrucciones esofágicas debido a la deglución crónica de chicle.



El caso más grave involucró a una niña de un año y medio que tenía cuatro monedas pegadas a un costado de su esófago con una “sustancia peculiar, pegajosa, parecida a la cera”.



Por otro lado, McGreal también advierte que los edulcorantes naturales y artificiales del chicle pueden causar náuseas, diarrea y dolores de cabeza si se ingieren en grandes cantidades.

