'Si Nueva EPS cae, todo el sistema cae con ella': interventor de Nueva EPS

A pesar de la polémica por las recientes intervenciones a las EPS, en el sector salud hubo aceptación en el sentido de que Julio Alberto Rincón tenía un perfil adecuado para tomar las riendas de Nueva EPS, particularmente por su conocimiento de las realidades territoriales del sistema de salud.

Médico salubrista egresado de la Universidad Nacional, el interventor de la entidad promotora de salud más grande de Colombia tiene una trayectoria laboral de 37 años. Es reconocido por haber dirigido en varias ocasiones la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales, Cosesam, pero a eso hay que sumarle que fue médico del Consejo Regional Indígena del Tolima, médico rural en Caucasia, directivo de hospitales en Medellín y Santafé de Antioquia, asesor del hospital de Bosa, consultor de la Federación Colombiana de Municipios y subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Incluso, por allá a mediados de los noventa, fue alcalde municipal de Ciudad Bolívar (Antioquia), experiencia que recuerda por el propósito que se hizo de afiliar a la población al sistema de seguridad social, en especial por lo injusto que le parecía ver a los antiguos mayordomos de haciendas cafeteras terminar sus días sin pensión y pidiendo limosna en la plaza del pueblo.

Hoy, en la cabeza de Nueva EPS, no promete milagros, pero anuncia que enfocará el modelo hacia aquellos aspectos que ha pregonado a lo largo de su vida: la atención primaria, el fortalecimiento de la medicina general y el acceso a la salud lo más cerca posible de donde viven los afiliados.

¿Quiénes son los “propietarios” de la EPS?

Me gusta decir que los propietarios son los afiliados, porque el Estado, con recursos públicos, paga mensualmente una prima por cada uno de ellos. Prioritariamente, a ellos es que quiero rendir cuentas. Más formalmente, los accionistas son el Gobierno nacional, representado en los ministerios de Salud y de Hacienda, y seis cajas de compensación familiar –Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi–, que tienen la mitad más una de las acciones.

¿Cuáles fueron los hallazgos que fundamentaron la intervención de Nueva EPS?

Nueva EPS estaba fallándoles a los usuarios, y sus finanzas iban en caída libre. La Superintendencia Nacional de Salud identificó que la entidad solo cumplía con el 37% de los estándares de habilitación y registró 22 hallazgos. Para dar algunos ejemplos, en la gestión de tutelas y quejas apenas cumplía una de cada cuatro; en el pago de licencias e incapacidades, apenas cumplía una de cada tres; en la ejecución de programas de promoción de la salud no cumplía con nada. Hasta noviembre de 2023 les estaba debiendo 1,2 billones de pesos a clínicas y hospitales. En 2019 gastaba 92 pesos de cada 100 que le entraban, pero el año pasado gastó 101 de cada 100. Y, además de eso, viene incumpliendo con el régimen de inversión de la reserva técnica desde 2020. Había razones más que suficientes para adoptar la medida.

¿Cuántos afiliados tiene la EPS y en qué partes del territorio nacional hace presencia?

En marzo tuvo un total de 11.053.445. Más o menos, la misma población que tienen países como República Dominicana, Cuba, Suecia o Portugal. Es doble de lo que tiene Costa Rica y el triple de lo que tiene Uruguay. Uno de cada cinco colombianos está con nosotros. Tenemos 4,8 millones en el régimen contributivo y 6,2 en el subsidiado. Estamos en los 1.102 municipios de Colombia, e incluso en las áreas no municipalizadas de Amazonas, Vaupés y Guainía.

¿Dado que Nueva EPS fue intervenida, en la actualidad pueden afiliar nuevos usuarios?

Sí, sí podemos. Nueva EPS no tiene esa limitación, y la razón es que esta entidad es la piedra angular del sistema de salud. Si Nueva EPS cae, todo el sistema cae con ella. Por eso el compromiso del Gobierno y de las cajas de compensación es firme con esta entidad. Incluso, estamos en capacidad de recibir usuarios de EPS cedidos por otras EPS, si es necesario.

¿Usted llega con un plan de mejoría ya definido para remontar las dificultades o llega a elaborarlo?

La Supersalud nos dio un mes para resolver diez temas prioritarios. Lo más urgente es solucionar los casos clasificados como “riesgo vital”. Entre otros asuntos, debemos corregir las deficiencias de la red para que la población afiliada pueda acceder de manera oportuna a los servicios de salud, desarrollar un plan para la prevención de la enfermedad, tomar medidas para la recuperación financiera y conciliar y pagar las deudas pendientes con los prestadores.

Nueva EPS tiene cerca de diez millones de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado. Foto:Mauricio Moreno / EL TIEMPO Compartir

¿Qué objetivos de mediano plazo tiene?

Quisiera que habláramos más de salud y menos de facturas; que conversemos más sobre prevenir enfermedades y menos sobre deudas. Mi objetivo es que los colombianos tengan acceso a servicios básicos de salud en un lugar cercano a donde viven o trabajan. Los desplazamientos significan un gasto enorme tanto para el sistema como para los usuarios. Como ha dicho el presidente Gustavo Petro, el lugar donde se nace no puede determinar el derecho a la salud. El viraje propuesto no puede darse de la noche a la mañana. Paulatinamente, tenemos devolverle a la medicina general la capacidad de resolver problemas en los mismos municipios donde viven las personas. El médico general no puede seguir siendo un profesional que se limita a remitir a especialistas de las grandes ciudades.

Usted tendrá los mismos recursos. ¿Le alcanzan para lo que se propone?

Vamos a contratar a algunos grupos de investigación para que determinen, de manera independiente, en qué estamos gastando los dineros y dónde se están generando los mayores desperdicios de la EPS. Soy consciente de la urgencia de recuperar los hospitales públicos, y en especial donde no hay servicios, pero eso no puede convertirse en una distribución descontrolada de recursos. Quiero migrar de un modelo que paga por atenciones a un modelo que pague por resultados. A los usuarios hay que darles lo que necesitan. Ni más ni menos. También me hice el propósito de crear un mecanismo para que los ciudadanos puedan saber cuánto, cuándo y a quién se le paga. Mi hipótesis es que la transparencia genera ahorros importantes al sistema.

¿Existe un plan para pagar las deudas?

Es nuestra obligación. La entidad tiene un plan que estamos evaluando. Esperamos pagar las deudas con recursos de ingresos operacionales, con los activos líquidos que respaldan las reservas técnicas, con las cuentas por cobrar de presupuestos máximos y con aportes de capital de los accionistas.

La Nueva EPS es como una especie de “liquidez” del sistema, porque contrata con externos en su totalidad. ¿Cómo va a seguir eso a partir de ahora?

Esa es una creencia generalizada, pero la verdad es que esos prestadores no siempre son externos. La Nueva EPS sí tiene cierta integración vertical, porque gran parte de las clínicas que contrata pertenecen a las cajas de compensación que son sus accionistas. También hay que tener en cuenta que, por medio de unos 1.800 promotores integrales de salud y agentes comunitarios, Nueva EPS presta servicios directamente en zonas indígenas y dispersas. Con esas salvedades, el resto de la contratación es externa.

Compartir Julio Rincón, agente interventor de Nueva EPS. Designado por la Supersalud. Foto:Archivo Particular

Una de mis tareas acá es revisar si esa integración indirecta con las clínicas de las cajas ha generado un favorecimiento indebido a unos prestadores en detrimento de otros, y corregirla si es necesario. Vamos a trabajar también directamente con alcaldes y gobernadores para fortalecer las capacidades en los lugares donde se generen más tutelas y en los municipios dispersos.

Gran número de sus afiliados viven en la Colombia profunda. ¿Cómo encuentra el nivel de atención para esta población y qué puede esperar, sobre la base de que muchos están en regiones a las que la salud, prácticamente, no ha llegado?

La oferta de servicios en esa Colombia profunda es extremadamente básica, a veces inaccesible, y dista mucho del modelo de atención primaria en salud que buscamos. Los hospitales de primer nivel, que en esencia son centros de atención primaria, deben paulatinamente aumentar su capacidad resolutiva. Eso implica, por una parte, una mejor infraestructura y dotación, y esperamos que los alcaldes, gobernadores e incluso agentes privados pongan de su parte en esto, con la garantía de que nosotros contrataremos los servicios que allí se presten. El otro componente es trabajar con las universidades para que la medicina general sea más resolutiva. El objetivo es que, en los centros de atención primaria, con sus respectivos equipos territoriales de salud, resuelvan el 70% de las necesidades de salud de las familias.

Pero esa parece más una aspiración de largo plazo…

Lo es, pero hay que sentar las bases y alguien tiene que comenzar.

¿Cuándo se pueden ver resultados, en un día a día que no da espera?

Tenemos un mes para definir el plan estratégico. Luego, esperamos que en dos o tres meses los usuarios empiecen a ver los primeros cambios positivos, y confiamos en que en un año hayamos alcanzado nuestras metas principales. Pero repito: este no es el desafío de un interventor. Yo no soy ni quiero ser ni puedo ser el Llanero Solitario. Necesito y sé que contaré con el apoyo de alcaldes, gobernadores, federaciones de Municipios y de Departamentos, de la Corporación de Secretarios de Salud y del Gobierno nacional.

¿Qué mensaje les envía a las clínicas y hospitales que en este momento esperan que se les pague para salir a flote?

Un mensaje de tranquilidad, que es extensivo a todos los proveedores, a la red de atención y a todos los interesados. Esta no es una liquidación. La operación de Nueva EPS sigue adelante, y cuenta con el apoyo de los accionistas. Ya definimos que el 80% de las cuentas tengan giro directo. Como interventores no venimos a destruir, venimos a construir país y sociedad, y ese es nuestro objetivo central.

A los pacientes de alto costo, trasplantados, con cáncer, VIH, coronarios y otros, les digo que deben continuar con tratamientos y tienen pendientes procedimientos.

La salud de ellos es nuestra prioridad. Por ningún motivo sus tratamientos podrán ser interrumpidos. La EPS sigue. Les demostraremos que este cambio fue para mejorar.

A los trabajadores de la Nueva EPS: Comprendo la incertidumbre de los 7.000 empleados. Comprendo la complejidad de los procesos de adaptación. Los invito a que, por la salud y el bienestar de 11 millones de personas, pongan su mejor empeño para que esto nos salga bien a todos. No voy a desaprovechar su experiencia ni su conocimiento. Pero tengan claro que no seré complaciente con la corrupción. Si alguien obtiene beneficios indebidos por gestionar la salud de la población, pues adiós.

A los afiliados en general: Están en un lugar seguro. Los vamos a acompañar cuando se enfermen, pero prioritariamente vamos a buscarlos para evitar que se enfermen.

¿Cómo ve el panorama del Sistema de Salud?

Para usar un lugar común, digamos que está en cuidados intensivos. Hemos tenido una crisis acumulada por malas decisiones tomadas en el pasado. La pérdida del capital humano en la medicina general y el marchitamiento de los hospitales públicos, particularmente de los pequeños municipios, nos está pasando una cuenta de cobro carísima.

El sistema perdió la capacidad de resolver asuntos básicos allá, donde vive la gente, y eso se tradujo no solo en el agravamiento de las enfermedades, sino en una orientación hacia las especialidades, que por su naturaleza son más costosas y están concentradas en 25 ciudades.

Sí, muchas personas sienten que tienen protección financiera de su EPS cuando no pagan por un tratamiento contra el cáncer, pero pocas veces caen en cuenta de que, en muchos casos, eso pudo haberse evitado si la atención hubiera sido oportuna.

La insostenibilidad financiera tiene que ver con el encarecimiento de la prestación y las tecnologías. La puerta de entrada al sistema de salud terminó siendo la de urgencias o la de las especialidades, pues el médico general se volvió especialista en remisiones.

Ya probamos lo suficiente con la estrategia de darle oxígeno financiero al sistema cada fin de año. Tal vez es hora de darle una oportunidad a la atención primaria para que solo lo verdaderamente inevitable termine en la alta tecnología, la especialidad y el alto costo. Si no probamos otras recetas, el colapso es inminente.

¿Cree que esta intervención es un paso del Gobierno para tomar las riendas de la salud por vía administrativa como dicen algunos?

Las intervenciones no son un invento de este gobierno. Hay que preguntarse por qué todas las anteriores han fallado. ¿No será porque se hicieron tardíamente, porque no se procuró corregir a tiempo el problema? Hay que reiterar que esta es una intervención para administrar, no para liquidar. Lo que buscamos es que la promesa de valor se cumpla, que haya salud para la gente.

¿La UPC es suficiente?

Si quitamos un buen número de peajes a los recursos, de intermediaciones innecesarias y de desperdicios, es muy probable que sí. Pero quiero que esa hipótesis sea confirmada o desechada por grupos de investigación. Nueva EPS ofrece una muestra bastante representativa del sistema de salud. Esos estudios darán una respuesta útil para todos.

Nueva EPS tiene cerca de diez millones de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado. Foto:Luis Lizarazo Compartir

¿Las EPS tienen futuro?

Por supuesto, pero deben evolucionar. Tenemos que aprovechar toda la experiencia que tienen en la conformación y coordinación de redes integradas e integrales, en las auditorías y en el acompañamiento que hacen a los usuarios para que naveguen por el sistema. No podemos echar por la borda 30 años de aprendizajes. Sin embargo, en ese futuro no las veo manejando los recursos del sistema. Ha faltado transparencia, y eso debe cambiar.