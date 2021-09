¿Cómo mejorar y estimular la vida sexual en pareja?

En ocasiones, el sexo suele volverse monótono o aburrido para algunas parejas, una situación que puede desencadenar algunas insatisfacciones en otros aspectos de la relación.



Si ese es su caso, le damos algunos consejos para que encienda la chispa de la pasión con su pareja o, por el contrario, la refuerce aún más.

(Leer más: 8 formas para mantener viva la llama del amor en una relación).



El Instituto de Medicina Sexual, Andrología y Urología de Madrid, España, considera que lo primero que se debe tener en cuenta es que el sexo y las dificultades durante su práctica no están relacionados con la edad.



"Existe la falsa creencia de que el sexo lo practica sólo la gente joven y que los problemas de salud sexual son cosas de la edad. Sin embargo, son situaciones que se pueden presentar en cualquier momento", destaca el instituto.



Así las cosas, recuerdan que más allá de tener relaciones sexuales se debe "cultivar el autoconocimiento del cuerpo, el deseo y la intimidad con la pareja".



Todas las personas tienen gustos e ideas diferentes sobre la sexualidad, así cada individuo debe reconocer qué le gusta y que no. Del mismo modo, es importante descubrir al otro, sus creencias y preferencias sobre esta práctica, pues para algunos el sexo puede considerarse un acto inmoral o una practica exclusiva para procrear.



Es por esto que conocerse a sí mismo y a su pareja sexual es fundamental. La comunicación entre ambos será lo que determine cómo llevarán a cabo el acto sexual y de qué manera acuerdan tenerlo, pensando siempre en respetar las preferencias del otro.



(Siga leyendo: Así puede bajar de peso de forma efectiva sin acudir a dietas ‘milagrosas’).

De acuerdo con la página web de la EPS Sanitas, la comunicación no solo ayuda a tener más confianza, también “potencia los momentos de intimidad” lo que genera una práctica más placentera y segura.



Así mismo, menciona que mantener una actitud activa y tener la iniciativa motiva el deseo previo al encuentro, pues se crea una mayor tensión sexual. En este punto, un aspecto fundamental es la imaginación, que ayuda a evitar la rutina y el aburrimiento.



(Le puede interesar: El país donde las mujeres quieren poder casarse con más de un hombre).



Intentar cosas nuevas como practicar posturas diferentes, hacerlo en lugares que no sean los habituales, entre otras, contribuirán a una mayor satisfacción.



"Y si es necesario buscar huecos en la agenda, anticipar o planificar esos encuentros con antelación, hazlo antes de que la rutina y el estrés empiecen a hacer mella", recomienda el Instituto de Medicina Sexual, Andrología y Urología.



Algo que se debe tener muy presente es el juego previo y entender que la penetración no es la única manera de tener un acto sexual. Se puede sentir placer de otras maneras diferentes al coito, el cuerpo tiene muchas otras partes erógenas y las sensaciones son distintas en cada persona, por lo que la comunicación vuelve a intervenir en este punto.

Facebook Twitter Linkedin

Imaginar y conocer los gustos propios es algo que se debe empezar a naturalizar. Foto: iStock

(Además: Estas son algunas de las posiciones más comunes y más 'raras' del Kamasutra).



Si hablan en pareja sobre cuáles son las partes del cuerpo en las que sienten placer y de qué manera, podrán tener un juego previo ideal e incorporar los besos, las caricias e incluso algunos juguetes sexuales para mayor excitación, si así lo desean. Cada relación es diferente, por lo que cada una tendrá una particularidad en los juegos previos, no se debe intentar realizar prácticas iguales a otras personas o generar expectativas de acuerdo a la experiencia de otros.



Así mismo, tener hábitos saludables puede ayudar en el desempeño y el buen humor durante los encuentros pasionales; comer bien y hacer ejercicio aporta beneficios en nuestras habilidades diarias, incluso en las relacionadas con la intimidad. Una persona que se alimenta adecuadamente va a tener la energía suficiente para sentirse bien durante su desempeño en el sexo.



(De su interés: ¿Qué es el 'squirt' y en qué se diferencia de la eyaculación femenina?).



Por último, tenga en cuenta que para una vida sexual adecuada hay que visitar a un especialista con frecuencia, para verificar que el cuerpo esté funcionando dentro de los estándares normales.



"Entre las patologías más frecuentes relacionadas con la salud sexual se encuentran las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que, en muchos casos, pueden evitarse llevando una vida sexual segura, respetando las medidas higiénicas y sólo manteniendo sexo sin protección en pareja monógama, cuando ambos hayan descartado sufrir alguna infección", recomienda el instituto español.



Cuidarse y cuidar de la pareja hace parte de una sexualidad sana, por ello son importantes los exámenes de ETS u otros estudios necesarios para descartar cualquier complicación que pueda generar malestar o incomodidad al momento del encuentro de pasión.

Más noticias:

Afirmaciones relacionadas con el sexo oral que la ciencia ha avalado

Numerología: ¿Qué dicen los números sobre su pareja?

'Sexología del espacio': misiones espaciales abordarían el deseo humano

Tendencias EL TIEMPO