Nada lejos están las investigaciones que los científicos adelantan con robots, para confirmar si realmente los humanos podrían mantener una jornada en el catre con estas máquinas automáticas y programables, capaces de realizar funciones de manera autónoma, algo que -valga decir- preocupa si tiene que ver con algo tan natural como el aquello.



Un estudio publicado en The Journal of Sex Research, concluye que la excitación sexual puede hacer que las personas sean más propensas a tener relaciones sexuales con un robot.



A pesar de la advenimiento de máquinas cuyos cuerpos y comportamientos están diseñados para provocar excitación sexual (robots sexuales y e-robots) y el impacto potencial en nuestros procesos de toma de decisiones sexuales, los investigadores deben examinar si la excitación puede influir en nuestra voluntad de involucrarnos eróticamente con parejas tan artificiales”, aseguró Simon Dubé, investigador canadiense, PHD en Psicología, especializado en el área de la sexualidad, quien participó en el estudio.



Para explorar esta posibilidad no muy lejana, los investigadores utilizaron una muestra de 321 personas adultas que fueron reclutadas por Internet. Los participantes llenaron una encuesta en línea en la que expresaron su voluntad de relacionarse íntimamente con robots. En la segunda parte vieron un video de 10 minutos de personas involucradas en esta actividad, con excitación sexual y expresaron su voluntad de relacionarse eróticamente con estas máquinas.



Dubé y sus colegas sacaron en claro, que era más probable que las personas informaran estar dispuestas a tener relaciones sexuales con un robot, mientras experimentaban niveles más altos de excitación sexual. Y no se equivocaron, porque lo más preocupante de los resultados, es que los participantes manifestaron que era más factible que tuvieran una relación en el catre y una amistad íntima con un robot.



En comparación con las mujeres, los hombres tuvieron mayor disposición a tener relaciones con robots tanto antes, como después de ver el video sexualmente explícito.



Así que lo mejor es prepararse para enfrentar este futuro que se avecina, buscando las mejores alternativas, para que su pareja no planee una buena encamada o salga corriendo detrás de estas máquinas sin sentimientos.

Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

