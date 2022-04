Los expertos coinciden en que no hay un cifra exacta para determinar qué tanto sexo está bien en una relación o cuántas relaciones sexuales debe tener una persona a lo largo de su vida. Sin embargo, el no tener ningún tipo de actividad sexual por largo tiempo sí tiene algunas consecuencias no tan positivas para el cuerpo.

Algunos estudios han demostrado que las personas adultas que no tienen sexo durante largos periodos pueden desarrollar problemas de autoestima, estrés, ansiedad y hasta dificultades para dormir.



Cabe aclarar que la actividad sexual no se reduce únicamente a la penetración.

"La masturbación, el uso de juguetes, material con contenido erótico, ejercicios para el fortalecimiento del suelo pélvico, entre otros, también pueden ayudar a conservar en parte muchos de los beneficios" del sexo, explicó a este medio la psicóloga clínica y sexóloga Paola Beltrán.



(Lea también: Dogging: la práctica de tener sexo en lugares públicos o no tradicionales).

La actividad sexual tiene beneficios positivos para el cuerpo y la mente. Foto: iStock

Una vez se entiende que la sexualidad va más allá del coito, estos son algunos de los efectos de la falta de sexo en el cuerpo.



1) Disminución de las defensas del sistema inmunitario: quienes tienen relaciones sexuales con más frecuencia suelen tener niveles más elevados de anticuerpos contra gérmenes y bacterias.



"Una investigación realizada en el 2008 demostró que quienes tenían relaciones sexuales con mas frecuencia presentaban menos gripa, esto gracias a que se liberan endorfinas", explicó la doctora Beltrán.



2) Problemas de estrés y ansiedad: el sexo es una práctica positiva para la salud en general, entre otras cosas, porque da placer y disminuye los niveles de estrés y ansiedad.



(De interés: Petting: ¿de qué trata esta práctica sexual en la que no hay penetración?).



"Cuando se llega al orgasmo se liberan dopamina y oxitocina, las cuales permiten que los niveles de estrés disminuyan y se de una sensación de bienestar", aseguró la profesional.

El juego de roles es una de las prácticas sexuales que activan el deseo y hacen volar la imaginación de la pareja. Foto: iStock

3) Disminuye la libido: no tener ninguna actividad sexual durante mucho tiempo puede provocar que la persona pierda el interés en el sexo por completo. Esto, según Beltrán, debido a "la falta de producción de las hormonas relacionadas con su estimulación".



4) Atrofia vaginal: en el caso de las mujeres, sobre todo en la menopausia, se puede presentar el adelgazamiento y resequedad de las paredes vaginales por falta de estrógenos.



(Además: Este es el tiempo que debería durar una relación sexual, según expertos).



"En el caso de personas con vulva, las relaciones sexuales pueden ayudar a proteger la salud del canal vaginal, por medio de la estimulación de sus paredes, sobre todo en el caso personas que están pasando por la menopausia", expresó la magíster en ciencias de la sexología.



5) Riesgo de cáncer de próstata: una investigación del Instituto Nacional de Cáncer de EE. UU. encontró que las relaciones sexuales disminuyen los riesgos de padecer cáncer de próstata, pues quienes eyaculaban al menos 21 veces al mes presentaron un riesgo tres veces menor de sufrir esta enfermedad.



(Siga leyendo: Por esta razón es importante orinar después de tener relaciones sexuales).



Finalmente, es importante repetir que no existe una frecuencia estipulada para tener relaciones sexuales, esto depende de cada persona, sus valores y creencias.

