Siempre ha habido una seria discusión entre la espontaneidad y la planificación, cuando de encuentros sexuales se trata. Sin embargo, en el campo de la intimidad, las cosas no resultan tan fáciles para la pareja.



Para la psicóloga argentina Silvana Savoini, quien coordina la Especialización de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias de la Universidad Nacional del Rosario, en sexología se evitan calificaciones de mejor o peor con respecto a la modalidad, tiempos o formas, porque no existe una manera universal válida y más bien se respeta la posición que cada cual asuma.



Planificar el encuentro del aquello tiene varios puntos favorables. Según Savoini, en una jornada están en juego el deseo, la imaginación, la creatividad, el compromiso y la decisión para disponer del tiempo, la atención y la energía que se requieran.



Por eso, planificar la actividad sexual puede ofrecer el beneficio de estar en condiciones necesarias para disfrutar de la jornada descansados, con tiempo y todos los detalles de privacidad y espacio. Todo esto reduce el estrés que puede generar la improvisación, los apurones, la incertidumbre, incomodidades o tensiones que puedan derivarse de la relación no prevista, que surge en medio de la cotidianeidad.



Lo importante es expresar de forma directa y respetuosa lo que nos gusta y lo que no en la intimidad. La psicóloga enfatizó en que “el hecho de programar un encuentro no significa que todo lo proyectado deba cumplirse al pie de la letra”.



Cada encuentro es una oportunidad para lograr que lo que surja se produzca espontáneamente y no como el cumplimiento de una norma, porque lo mejor es preservar la libertad cuando de estos temas se trata. Esa rutina que nos preocupa nos da tranquilidad, pero lo que sí es perjudicial es acabar con la creatividad que surge en esos momentos de efervescencia.



La especialista señala que en el erotismo la espontaneidad está sobrevalorada.

No olvidemos que cualquier cosa placentera que irrumpa en nuestras vidas es estimulante y eso hace que nos sintamos a gusto con una nueva aventura.



No deje que en su relación se pierda la capacidad de improvisar, porque aquello que nos resulta confortable puede que ya no lo sea. Deje que su imaginación vuele y así resultará más satisfactoria y espontánea una buena encamada.



