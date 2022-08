La actividad física es revitalizante. No cabe duda de que se trata de un accionar imprescindible para la salud del ser humano. Es más, son muchos los estudios que afirman que el ejercicio promueve cambios estructurales en el cerebro y, en este sentido, las actividades de la planta baja no son la excepción.



Diversas investigaciones han demostrado que las personas que realizan actividad física, incluyendo relaciones sexuales, tienen un mayor volumen cerebral en estructuras importantes para la memoria y la función cognoscitiva, como el hipocampo y el lóbulo temporal. Incluso, existen algunos proyectos científicos que se han empeñado en demostrar que estos cambios estructurales también están relacionados con la inteligencia, entendida como una capacidad más amplia de adaptación a ciertas circunstancias (neuroplasticidad).



Así, por ejemplo, investigadores de Maryland y Corea del Sur aseguraron que la actividad sexual aumenta la neurogénesis (producción de nuevas neuronas) en el hipocampo, donde se forman los recuerdos a largo plazo.



En abril de 2013, un equipo de esta institución educativa informó que habían podido evidenciar cómo a los ratones de mediana edad a los que se les permite tener relaciones sexuales mostraron signos de mejoría de la función cognitiva y la función del hipocampo, lugar en el que se forman los recuerdos a largo plazo en el cerebro.



En noviembre del mismo año, un grupo de la Universidad de Konkuk, en Seúl, confirmó la teoría, asegurando que la actividad sexual contrarresta los efectos del estrés crónico, una afección que puede ser el resultado de estresores cotidianos que no se atienden o no se manejan adecuadamente, así como de eventos traumáticos.



Algunas investigaciones, incluso, atribuyen al acto sexual un componente de reducción ante patologías como la depresión y la ansiedad. Esto supondría que existe otro beneficio para la salud y el bienestar a largo plazo y que se encuentra en el cénit del placer, la libertad y la exaltación sexual. Algo que, sin lugar a dudas, parece alentador.



Al tenor de los resultados, es destacable que para alcanzar el efecto protector que tiene la actividad de la planta baja sobre el cerebro no se requieren rutinas extenuantes o dispendiosas. Se trata, simplemente, de aquellos momentos en los que compartimos con otras personas en un acto que, como siempre decimos en este espacio, debe responder a un acuerdo entre todas las partes y apelar a la satisfacción individual y colectiva.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

