El sexo es una actividad que resulta placentera para muchas personas, siempre y cuando se trate de una experiencia deseable y satisfactoria en buenas condiciones. Luego de haber finalizado el acto sexual y llegados al orgasmo, por lo general, aparece una sensación de relajación y satisfacción.



Sin embargo, en algunas personas aparecen sensaciones como la tristeza, vergüenza o angustia después del orgasmo, al parecer, sin razón aparente. A esto se le conoce como 'síndrome de disforia postcoital'.



Aunque este síndrome es poco conocido, no es nuevo, y según estudios, se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, se da con más frecuencia en mujeres que en hombres.



Según algunas teorías, las causas de esta alteración son principalmente neuroquímicas, debido a que después del orgasmo se liberan determinadas hormonas que contrarrestan las responsables del placer sexual, produciendo tristeza y bajo estado de ánimo como consecuencia de esta regulación.



Por otro lado, también se dice que la aparición de disforia postcoito puede estar vinculada a la influencia de una educación restrictiva y religiosa, ya que puede haberse interiorizado la idea del sexo, goce y placer sexual como algo pecaminoso o criminalizado.



Así mismo, puede estar relacionado con situaciones traumáticas como abusos sexuales infantiles o violaciones.



Otras causas pueden ser la falta de orgasmo, relaciones sexuales poco frecuentes, la intensidad del orgasmo, sexo como evento desencadenante, el rendimiento sexual, problemas corporales y los sentimientos de relación.

En caso de que se presente disforia postcoital con frecuencia, se recomienda que la persona y su pareja intenten que el orgasmo no sea el final de toda interacción , y así disfrutar de actividades tales como acariciarse o abrazarse. Además se recomienda ir con un psicólogo o un sexólogo.

