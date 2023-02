Cada vez los jóvenes estadounidenses tienen menos sexo. Hasta hace poco culpaban a la pandemia, pero ya no tienen excusa y sin embargo, la actividad en la planta baja, ha disminuido notablemente.

Esta inactividad aumentó entre 2008 y 2018, según investigadores de la Universidad de San Diego, quienes se dieron a la tarea de examinar datos de encuestas hechas en Estados Unidos.



Según la investigación, la postergación de la madurez y el avance del internet y los medios digitales, son algunas de las razones que explicarían este fenómeno.Un grupo de psicólogos analizaron a profundidad datos sobre la frecuencia sexual y el número de parejas sexuales y observaron las respuestas proporcionadas por más de 4000 hombres y 5000 mujeres jóvenes.

Los resultados también señalan que los hombres sin empleo o los que tienen un empleo parcial o con ingresos menores, fueron más propensos a ser sexualmente pasivos y destacaron que el porcentaje de hombres sexualmente inactivos entre los 18 y 24 años aumentó del 18,9 % entre 2000 y 2002 al 30.9 % entre 2016 y 2018.

También las mujeres entre 25 y 34 años tuvieron menos relaciones sexuales, indicaron investigadores de la revista médica Jama y señalaron que las estudiantes tenían más probabilidades de verse afectadas. “Esto incluye el aplazamiento no solo de la vida sexual, sino de otras acciones relacionadas como la reproducción, las citas, la vida en pareja, el embarazo y el parto”, explicó la Profesora Jean Twenge, Psicóloga de la Universidad Estatal de San Diego, autora del informe.



Los investigadores también señalaron que el crecimiento de internet y los medios digitales, podrían estar afectando la vida sexual de los jóvenes.



“Ahora hay mucha más opción de cosas para hacer al final de la tarde que antes y menos oportunidades para dar inicio a la actividad sexual, por los juegos electrónicos o las maratones en series”, agregó la psicóloga Twenge.



Pero no solo esto pasa en los jóvenes de Estados Unidos. Las parejas británicas practican menos sexo que en las dos décadas anteriores y así ocurre esta inactividad en el catre, en numerosos países.



Aquí hay que ser claros y decir que el sedo y sus aledaños forman parte de la naturaleza humana, y si bien, la voluntad y el gusto personal median en estas funciones, no hay que echar por la borda los beneficios que a nivel integral le aportan al organismo. Así que más allá de las modas y las imposiciones, echar mano responsablemente de la sexualidad, siempre será una sesnsata recomendación. Hasta luego.

