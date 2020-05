Sexo a la distancia / Sexo con Esther

La agrexofilia es el placer de ser escuchado, mientras la planta baja se dedica a su tarea. En realidad es un tipo de excitación sexual que se alcanza cuando se tiene conciencia de que otras personas perciben los ruidos, gemidos, gritos o jadeos sobre la cama.



Si bien es un tipo de exhibicionismo, lo cierto es que en esta época en que el contacto físico no es propiamente recomendable, se puede echar mano de este estímulo, eso sí sin escandalizar a nadie, para mejorar las sensaciones de una conversación o una videollamada, con cargas eróticas.

Y no se trata de ninguna manera de propender a anormalidades, sino simplemente de dejase escuchar para elevar las ganas. Pero no es el único sentido que se puede utilizar como aliado en esta cuarentena.



Es claro que las imágenes, sobre todo para los señores, le dan a la vista un lugar importante a la hora del placer, porque no solo las que se obtienen a través de las páginas de contenido sexual, sino también las que se logran de personas relativamente cercanas, a través de fotografías o videos hechos con fines específicos dentro de un marco de respeto. Insisto, con esto hay que ser prudentes y, por encima de todo, responsables.



Y aunque no se crea, el placer que se obtiene a través de explorar la sensibilidad, sacándole provecho al cúmulo de receptores que existen en la piel así se esté solo, pone el tacto en un lugar de privilegio a la hora del goce.



No es momento para recatos exagerados y dejarse ir por las vías de la exploración y del autoconocimiento, puede ser parte grata del encierro obligado. Hay que lanzarse.

Solo basta tener claro que la distancia física no configura incomunicación y mucho menos la eliminación de las sensaciones. De ahí que buscar aliados para estas tareas resulta interesante y mucho más ahora, en que la tecnología lo permite.



El no contacto ni la cercanía son retos en la necesaria búsqueda de elementos para mantener la sexualidad en el lugar que corresponde.



Hasta luego



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO