Un panel de expertos médicos estadounidenses solicitó refuerzos específicos para la variante ómicron para este otoño, conforme se anticipa cada vez más que la vacuna contra el covid será necesaria de forma estacional, como en el caso de la influenza.



El comité, convocado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), votó 19-2 a favor de la medida tras evaluar los datos disponibles, incluyendo proyecciones sobre futuras olas de contagio y resultados tempranos de fabricantes de vacunas.



"Lo que estamos haciendo hoy es trabajar en un área muy desafiante, porque ninguno de nosotros tiene una bola de cristal", explicó uno de los principales científicos de la FDA, Peter Marks.



Michael Nelson, panelista del comité y profesor de medicina en la Universidad de Virginia, dijo que votó "sí" por su preocupación ante una posible merma de la eficacia de la vacuna que se traduzca en consecuencias severas para pacientes de alto riesgo. "Necesitamos movernos más temprano que tarde", dijo.



En su debate, la mayoría de expertos se mostró a favor de las nuevas inyecciones "bivalentes" que apuntan a la variante original de Wuhan y a la BA.4 y BA.5, las formas más recientes de ómicron. Mientras "variantes de preocupación" previas como alpha y delta eventualmente se disiparon, ómicron y sus linajes posteriores han sido dominantes durante 2022, al punto de representar la gran mayoría de casos de covid en el mundo, dijo Jerry Weir, funcionario del FDA.



Esto hace más probable que la futura evolución del virus ocurra durante la presencia de ómicron en el árbol genealógico del covid. A comienzos de mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomendó el uso prioritario de refuerzos contra ómicron por encima de las variantes originales, con el objetivo de alcanzar una mayor respuesta inmune.

¿Qué son las subvariantes BA.4 y BA.5?

Las dos variantes son más similares a BA.2 que a la cepa BA.1 que inició las olas ómicron de la mayoría de los países a finales del año pasado. Sin embargo, BA.4 y BA.5 tienen mutaciones únicas, incluyendo cambios llamados L452R y F486V en la proteína viral spike que podrían ajustar su capacidad para adherirse a las células huésped y eludir algunas respuestas inmunes.



Un estudio científico realizado en mayo encontró que BA.4 y BA.5 comparten un mismo origen que viene de las cepas anteriores de ómicron. No obstante, un análisis inédito dirigido por los genetistas y evolucionistas Bette Korber y William Fischer en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, sugiere que estas variantes son probablemente ramificaciones de BA.2.



Estas subvariantes se propagan aún más rápido porque parecen contar con una doble ventaja: son más contagiosas y tienen un alto escape inmunitario. Ya era el caso de la subvariante de ómicron BA.1, que era capaz de contagiar a más personas vacunadas o infectadas anteriormente que la anterior variante delta.



Korber y Fischer también encontraron que muchas secuencias del genoma que se clasifican como BA.2, en bases de datos públicas son en realidad BA.4 o BA.5. Como resultado, los investigadores podrían estar subestimando el aumento en curso de las variantes, así como la diversidad de mutaciones transportadas por ellas.

¿Cómo funcionan las vacunas contra las variantes?

La mayoría de estudios de laboratorio sugieren que los anticuerpos desencadenados por la vacunación son menos efectivos para bloquear BA.4 y BA.5 que para bloquear cepas anteriores de ómicron, incluyendo BA.1 y BA.22-6.



Ante este panorama, las autoridades sanitarias internacionales creen que esto podría dejar incluso a las personas vacunadas vulnerables a múltiples infecciones por ómicron. Es más, las personas con inmunidad híbrida, derivada de la vacunación y la infección previa por covid-19, no producen los suficientes anticuerpos para incapacitar a BA.4 y BA.5. Los equipos de investigación han atribuido eso a las mutaciones de picos L452R y F486V.



Una explicación es que la infección por BA.1 después de la vacunación parece desencadenar anticuerpos neutralizadores de la infección que reconocen mejor la cepa ancestral del Sars-CoV-2 (en la que se basan las vacunas actuales) que las variantes de ómicron.



"La infección con BA.1 induce una respuesta de anticuerpos neutralizantes, pero parece ser un poco más limitada de lo que uno esperaría", dejando a las personas susceptibles a las variantes de escape inmunitario como BA.4 y BA.5, dice Ravindra Gupta, Viróloga de la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

¿Qué sucederá ahora?

La aparición de nuevas subvariantes de ómicrón podría continuar, abriendo más agujeros en la inmunidad existente. Otra posibilidad es la aparición de una variante de una rama del árbol genealógico Sars-CoV-2 diferente de la que dio lugar a ómicron.



De acuerdo con algunos expertos, las infecciones de ómicron repetidas podrían construir una inmunidad amplia contra linajes sucesivos, creando un espacio para que se genere una variante totalmente diferente del Sars-CoV-2 que es desconocida a las respuestas inmunes de la gente.



Cada vez más, los científicos piensan que las variantes que incluyen ómicron y alpha probablemente se originaron de infecciones crónicas de Sars-CoV-2 de meses de duración, en las que se pueden acumular conjuntos de mutaciones que evaden el sistema inmunológico y aumentan la transmisibilidad.



Sin embargo, según expertos, cuanto más tiempo sigan dominando ómicron y sus variantes, menos probable será que surja una variante totalmente nueva de una infección crónica. Para tener éxito, las variantes futuras tendrán que evadir la inmunidad. No obstante, podrían adquirir otras propiedades preocupantes.



Un equipo de científicos encontró que BA.4 y BA.5 eran más mortales en los hámsteres que BA.2, y más capaces de infectar las células pulmonares cultivadas. Los estudios epidemiológicos, sugieren que las sucesivas cepas de covid-19 se están volviendo más suaves, pero esta tendencia no debe darse por sentada. Los virus no necesariamente evolucionan para volverse menos mortales.

