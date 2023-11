Así puede hacerle frente a la incómoda y dolorosa sequedad vaginal en la menopausia

La menopausia es una de las etapas de la vida de la mujer alrededor de la cual hay más mitos. En torno a sus condiciones particulares surgen muchos comentarios, ante los cuales lo mejor es tener buena información. Una de esas características es la sequedad vaginal, que, precisamente, no significa el fin del mundo.



(Puede leer: ¿Qué es y qué causa la endometriosis? La enfermedad afecta a 5 millones de colombianas)

Según Saber Vivir, la sequedad vaginal es uno de los síntomas que se asocian a la menopausia y, aunque parece menos importante, puede provocar muchas molestias e incomodidad en la vida diaria, y tal dolor que se lleguen a evitar las relaciones sexuales.



Añade que no es un síntoma irrelevante y puede afectar en gran medida a la calidad de vida de la mujer a una edad, alrededor de los 50, en la que todavía se es joven.

¿Cuáles son las causas de la sequedad vaginal?

Esta condición se presenta, según Saber Vivir, porque al llegar la menopausia, cesa la actividad de los ovarios y con ella se produce un descenso de estrógenos, hormonas que tienen una gran acción hidratante, y una de sus funciones es la de lubricar la vagina.

Facebook Twitter Linkedin

La menopausia se inicia hacia los 50 años. Foto: iStock

Sin embargo, la sequedad vaginal no solo se produce en la menopausia. Durante la lactancia materna también hay mayor sequedad vaginal porque la prolactina, la hormona que favorece la producción de leche, frena la actividad ovárica y baja el nivel de estrógenos.



(Le recomendamos: Estos son los síntomas de enfermedades cardiovasculares a los que debe prestar atención)



Otra causa de la sequedad vaginal son los tratamientos de quimioterapia o radioterapia para el cáncer, los cuales pueden provocar mucha sequedad en las mucosas.

¿Cuáles son los síntomas?

La doctora Laura Cortés, ginecóloga de Women's Carmona Dexeus, explicó a Saber Vivir las complicaciones que pueden conllevar la sequedad vaginal. La especialista señaló que "al principio se notan molestias en las relaciones sexuales que empiezan a ser dolorosas. Después aparece una irritación y malestar constante".



Además, afirmó que "con el tiempo sienten quemazón o escozor en cualquier momento de día y con actividades tan sencillas como caminar. Además, cuando la mucosa vaginal está tan seca, la flora saprófita (autóctona) de la vagina que la protege de infecciones no tiene dónde adherirse. Por eso, estas mujeres se quedan sin esta barrera protectora y sufren muchas más infecciones, tanto vaginales y urinarias".



La especialista recalcó que la sequedad puede generar "un gran incomodidad y no se soluciona por sí sola. Las mujeres tienen cada vez más sequedad, más atrofia vaginal y más dolor en la relaciones".

¿Cómo se puede controlar?

A pesar de las condiciones de la sequedad vaginal, existen opciones para aliviar sus síntomas. Según el portal Urgente 24, si se siguen los siguientes consejos la sequedad vaginal puede disminuir:



No usar jabones perfumados, lavados ni duchas vaginales dentro y alrededor de la vagina.

No colocar cremas o lociones como vaselina dentro de la vagina, ya que puede causar una infección.

No utilizar humectantes que no sean especialmente para la vagina.



Saber Vivir recomienda el uso de cremas hidratantes vaginales con estrógenos. Estas son efectivas para lubricar la zona ya los estrógenos no se absorben, pero sí tienen un efecto tópico hidratante. El primer mes se aconseja usarlas a diario y luego se aplican tres veces a la semana.

Facebook Twitter Linkedin

Las relaciones sexuales son una práctica de suma responsabilidad. Foto: iStock

Otra de recomendación de Saber Vivir es tener relaciones sexuales. "La vagina será más funcional cuanto más se use. Es cierto que no se pueden mantener relaciones sexuales con dolor porque genera contracturas en la musculatura y síndrome de sensibilización central que hará que se vincule el acto sexual a un proceso doloroso.

Pero con ayuda de cremas podemos mejorar el estado de la mucosa e intentar llevar una vida sexual activa", explica la ginecóloga López.



La especialista aclara que "no es necesaria la penetración, las masturbación también genera oxitocina que ayuda a la hidratación y a la funcionalidad de la vagina". "Yo prescribiría tres veces a la semana relaciones sexuales", agregó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO