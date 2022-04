¿Por qué sentimos que caemos cuando estamos a punto de dormir? Se trata de un fenómeno común denominado espasmo mioclónico o sacudida hípnica.



Es una contracción muscular inconsciente en la que las extremidades se sacuden y da la sensación de una caída. Según expertos, ocurre en la transición entre la vigilia y el sueño.



Quienes han consultado el tema consideran que no es un trastorno peligroso ni preocupante y que le puede suceder al 70 por ciento de la población.



Además, no implica ningún daño en nuestra salud. Algunos expertos lo consideran como un fenómeno natural al pasar del estado de alerta a la relajación del sueño, donde la temperatura varía, el ritmo cardíaco es más lento y los músculos se relajan.



Algunos de los factores que podrían influir son la cafeína, problemas para dormir, ansiedad, cansancio, entre otros



Tendencias EL TIEMPO