De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Hasta el momento, la enfermedad se ha cobrado 40,1 millones de vidas (los cálculos oscilan entre los 3,6 y los 48,6 millones).



Sin el tratamiento adecuado, la infección por el VIH evoluciona en fases y empeora con el transcurso del tiempo. Las tres fases de infección por el VIH son 1) infección aguda, 2) infección crónica y 3) síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).



Lo cierto es que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario sano pueden combatir fácilmente.



A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia.



Hasta el momento, no existe cura para el VIH, pero el tratamiento con medicamentos (conocido como tratamiento antirretroviral o TAR) puede retrasar o evitar que el VIH avance de una etapa a otra. Los medicamentos contra el VIH ayudan a las personas que lo tienen a vivir una vida más larga y sana.



Una de las metas principales del TAR es reducir la carga viral de la persona a una concentración que no se pueda detectar. Una carga viral indetectable significa que la concentración del VIH en la sangre es demasiado baja como para que pueda ser detectada con una prueba de la carga viral. Las personas con el VIH que mantienen una carga viral indetectable no tienen riesgo alguno eficaz de transmitir el VIH a su pareja VIH negativa a través del sexo.



Para poder tratar la infección a tiempo, es preciso conocer algunos de los principales síntomas de la enfermedad. Los hombres pueden experimentar síntomas similares a los de la gripa algunos días o semanas después de contraer el virus, como: fiebre, erupción cutánea, dolores de cabeza,,dolor de garganta y cansancio.



De acuerdo con la revista Medical News Today, además de estos síntomas similares a los de la gripa, algunos hombres también pueden experimentar síntomas más graves desde el principio, como demencia, pérdida de peso y fatiga.



Todavía son muchos los hombres que subestiman los síntomas iniciales y postergan la consulta con un médico hasta que los síntomas empeoran, momento en el que la infección podría haber avanzado. Por este motivo es fundamental tener en cuenta que, de manera general, los síntomas tempranos del VIH incluyen:

Úlceras en la boca

Úlceras en los genitales

Sudores nocturnos

Náusea o vómitos

Dolor muscular

Dolor en el articulaciones

Ganglios linfáticos inflamados

