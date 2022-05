La insulina es una hormona que regula el nivel de glucosa en sangre y, en ese sentido, este aumenta toda vez que el cuerpo deja de producir dicha hormona en la cantidad necesaria.



Así, la ingesta de gran cantidad de carbohidratos contribuye al peligroso aumento del azúcar en la sangre que, si es una constante, puede causar problemas de salud y afectar diferentes órganos.



De esta forma, lo más recomendable es estar atento a algunos síntomas que indican niveles anormales de azúcar en sangre, por lo que debería acudir con un especialista para realizar los exámenes médicos necesarios.

De acuerdo con el portal médico especializado MedLinePlus, la diabetes tipo 2 puede deberse a una combinación de varios factores como tener sobrepeso u obesidad, no realizar actividad física, genética e historia familiar.



“La diabetes tipo 2 comienza con resistencia a la insulina. Esta es una afección en la que sus células no responden normalmente a la insulina. Como resultado, su cuerpo necesita más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese a las células. Al principio, su cuerpo produce más insulina para tratar de que las células respondan (...) con el tiempo, su cuerpo no puede producir suficiente insulina y sus niveles de glucosa en la sangre aumentan”, destaca el portal.



Asimismo, el alto nivel de azúcar en sangre recibe también el nombre de hiperglucemia y se manifiesta, generalmente, con los siguientes síntomas: sed, fatiga, náuseas, dificultad para respirar, dolor de estómago, sequedad en la boca y latidos acelerados.



Por otra parte, cabe destacar que también existen síntomas y signos de un nivel bajo de azúcar en sangre que puede incluir, de acuerdo con la Clínica Mayo, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, temblores o nerviosismo, ansiedad, fatiga, sudoración, hambre, náuseas, mareo o aturdimiento, dificultad para hablar o desorientación, entre otros.



En conclusión, los especialistas coinciden en que se pueden tomar medidas para prevenir o retrasar enfermedades como la diabetes tipo 2 como bajar de peso en caso de que sufra de sobrepeso, consumir menos carbohidratos y calorías, así como realizar la actividad física recomendada según la edad y consultar con el médico ante los síntomas o si tiene antecedentes familiares.



