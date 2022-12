El marañón contiene una fuente importante nutricional, por lo que es un alimento esencial en una dieta saludable.



De acuerdo con Harvard Medical School, un par de estudios han hallado una correlación entre un consumo relativamente elevado de frutos secos (dos o más raciones a la semana) con la posibilidad de detener el aumento de peso y evitar la obesidad.



Esto pues investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center, afiliado a Harvard, demostraron con en estudio que las nueces en el desayuno daban a las personas una sensación de saciedad previa al almuerzo, lo que podría llevarlos a comer menos.



¿Qué son los marañones o anacardos?

El marañón también se conoce como anacardo. Foto: PPD en PIXNIO.

Su nombre científico es Anacardium occidentale, pero en Colombia también se le conoce como marañón.



Marta Moreno, dietista y nutricionista de Núkula explicó al portal ABC Bienestar que 'anacardo' se debe a la forma de corazón invertido que les caracteriza.



Este fruto originario de Brasil, amarillento y de sabor agridulce, se debe extraer de la cáscara para ser consumido como un fruto seco.

Ayudan a controlar el peso

La pérdida de peso consiste en controlar el consumo de calorías y aumentar la actividad física y si las nueces hacen que la gente se sienta saciada, pueden ayudar a reducir el recuento de calorías en general.



Los frutos secos son pequeños paquetes densos de grasa y proteína, y la mayor parte de la grasa es del tipo saludable e insaturado, lo que convierte al marañón en un aliado ideal.



Este alimento contiene una proporción alta de grasas buenas. Entre las propiedades se destacan el calcio y fósforo, potasio, hierro, sodio y magnesio. Y vitaminas como C, E, B1, B2, B3 y B6.(Le puede interesar: Cultivo de Marañón)

Aparte de las cuestiones de peso, los frutos secos parecen tener ciertos efectos protectores contra las enfermedades cardiacas.



Numerosos estudios han demostrado que si se somete a la gente a dietas que incluyen frutos secos, se producen efectos favorables sobre los niveles de colesterol, las lecturas de la tensión arterial y los factores inflamatorios.



Un análisis de los datos del Estudio de Salud de las Enfermeras de Harvard demostró que consumir una ración de frutos secos al día podría reducir en un 30 % la posibilidad de padecer enfermedades cardiacas si se le compara con consumir una ración de carne roja al día.

9 beneficios de la semilla de marañón

Tal como lo exponen los once autores del artículo Usos medicinales del anacardo (Anacardium occidentale): Revisión, publicado en el Indian Journal of Science and Technology, el marañón es esencial para el bienestar físico y emocional.



1. Protege contra el crecimiento maligno, las enfermedades coronarias, la tensión circulatoria y diversas enfermedades degenerativas relacionadas con el envejecimiento.



2. Contiene proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y grasas que ayudan a obtener energía.



3. Se utiliza para muchos fines, como la pérdida de peso, el cáncer, el resfriado y la gripe, el envejecimiento, los trastornos urinarios, los trastornos digestivos y la relajación ósea.



4. Contienen la mayor cantidad de proteínas (21%) en comparación con las almendras (20,8%), las avellanas (15,6%) y las nueces de macadamia (60,9%).



5. Refuerzan el sistema inmunitario, actúan como antioxidantes, eliminan los cálculos biliares y son beneficiosos para la anemia.



6. Son buenas fuentes de grasas saludables necesarias para que nuestro cuerpo absorba las vitaminas liposolubles.



7. Su corteza es conocida como antihipertensiva y reductora de la glucosa.



8. Tiene efectos beneficiosos sobre los ojos y la piel.



9. Es rico en vitamina C, por lo que puede utilizarse para problemas de la piel como el acné, las pecas sin defectos, las líneas de expresión y protege del envejecimiento.



