Semen y coronavirus / Sexo con Esther

Los investigadores que indagan por todos los rincones del cuerpo encontraron que el nuevo coronavirus puede vivir plácidamente en el semen, incluso después de que los afectados hayan comenzado a recuperarse.



Un hallazgo que sin duda genera la inquietud de que este bicho se pueda transmitir sexualmente.

Lo cierto es que en un hospital chino, un equipo médico examinó a 38 varones que habían sido tratados allí en el momento cumbre de la pandemia en dicho país, entre enero y febrero, y se encontró que el 16 por ciento de ellos tenían el virus en su semen.



El asunto es que la cuarta parte de ellos estaba en una fase aguda de la infección, pero el nueve por ciento ya se había recuperado; algo que encendió más las alarmas entre los investigadores.



Y aunque el número de pacientes es sensiblemente escaso, lo cierto es que el descubrimiento motivó a que los investigadores publicaran un artículo en 'JAMA Network Open', con lo que se le daba validez académica.



Pero la sorpresa de los investigadores orientales no debería ser mucha, porque un buen número de virus pueden vivir a sus anchas en la planta baja de los señores, tanto que por dichos lares también se encontraron los virus del Ébola, el Zika e incluso del dengue, motivando investigaciones que continúan su curso actualmente.



Y en ese sentido, a sabiendas de que el nuevo coronavirus que asusta al mundo tiene una afinidad específica por las células respiratorias, la pregunta que queda es si además de sobrevivir por la zona prostática, también se pueda reproducir, porque lo que sí es cierto es que a lo mejor persiste en dichas áreas dada la inmunidad privilegiada de los dos testículos.



Pero lo importante aquí es saber si el virus se puede transmitir de una persona a otra a través del aquello, una respuesta que podría ser negativa de entrada, dado que el coronavirus ha demostrado tener una particular forma de contaminar a las personas, a través de partículas de las secreciones respiratorias, en donde sí se multiplica de manera veloz. Y otras formas aún no se han comprobado.

Aunque la posibilidad es muy remota, pues no sobra –como con todos los gérmenes– reforzar las medidas de protección que, exista pandemia o no, deben siempre llevarse a la práctica. Lo que empieza por el uso de un buen condón que, al igual que el tapabocas, debe tenerse bien puesto, incluso si la faena involucra el socorrido sexo oral. Quedamos advertidos, pero no asustados. Hasta luego.

ESTHER BALAC

PARA EL TIEMPO