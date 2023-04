Las diversas problemáticas ambientales como la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales han provocado el desajuste de los ciclos climáticos que cambian de calor a fríos extremos constantemente, por lo que cada vez estamos más susceptibles a padecer enfermedades causadas por factores como el sol.

La American Cancer Society señala, en su página oficial, que la mayoría de los tipos de cáncer de piel son provocados por la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) que provienen de la luz solar, lo que incrementa el riesgo de padecer la enfermedad.



En plena Semana Santa es necesario conocer los factores a los que se enfrenta nuestra piel cuando estamos en una exposición solar alta.

El uso de protector solar es una forma protegerse de riesgos de manchas, quemaduras e incluso cáncer de piel. Foto: iStock

¿Cuál es la potencia de los rayos ultravioleta?

De acuerdo con la American Cancer Society, la potencia de los rayos del sol depende de la hora del día.

La hora del día en que los rayos irradian con mayor intensidad son desde las 10:00 a.m. a las 04:00 p.m., especialmente durante la primavera.

Los especialistas indican que en los días nublados, los rayos UV también llegan hasta el piso e incluso rebotan en espacios donde hay agua, arena, nieve o pavimento. Esto logra que haya un incremento en la exposición de los rayos del sol.

Pese a que la piel puede dañarse por diversos motivos, el tiempo de exposición al sol es un factor importante para no incrementar los riesgos de cáncer.

Comúnmente las personas utilizan el protector solar en situaciones específicas como las playa o las albercas, sin embargo, los expertos señalan que: “la exposición solar se acumula día a día, y ocurre cada vez que está bajo el Sol”.

Esto no significa que usted deba de mantenerse fuera de la luz solar por completo, ya que las actividades al aire libre también son necesarias para una buena salud.

Recomendaciones para protegerse del sil

Cuando se encuentre al aire libre utilice prendas que le protejan la piel como las camisas de manga larga, faldas extensas y pantalones largos. Las telas con tejido abundante protegen en mayor cantidad que las telas más sueltas. Por otra parte la ropa seca es preferible a la ropa mojada.

Si va a realizar actividades en el mar es clave protegerse todo el cuerpo de los rayos del sol. Sobre todo si practica deportes como el careteo y el buceo. Foto: Cortesía: Santiago Estrada / SER Underwater Photo

Utilice bloqueador solar. Los expertos señalan que estos productos no bloquean totalmente los rayos UV, únicamente funcionan como un filtro, por ello es importante que sean utilizados como un plan de protección frente al cáncer de piel y no prolongarlo durante el tiempo que se está expuesto en el sol.

La reaplicación durante el día es importante para proteger la piel, especialmente después de haber estado en el mar o la piscina. Foto: iStock

Los sombreros también deberían de formar parte del las medidas de protección. Se establece que éste tenga un borde de por lo menos dos o tres pulgadas porque protege las áreas del cuerpo como orejas, frente, nariz, cuero cabelludo y ojos.

El uso de sombreros o gorras también es importante. Foto: Oswaldo Rocha

Gafas de sol. Éstos artículos son necesarios para proteger la piel al rededor de los ojos, ya que se ha demostrado que la exposición solar de esta área del cuerpo ocasionaría enfermedades oculares. Los lentes oscuros no son siempre los ideales porque la protección contra los rayos UV proviene de un químico invisible que se aplica en dichos productos.

Es clave que las gafas cuenten con protección contra los rayos UV. Foto: Archivo particular

“Las etiquetas que indican UV absorption up to 400 nm (absorción de rayos ultravioleta hasta 400 nm), o Meets ANSI UV Requirements significa que los lentes bloquean por lo menos el 99 % de los rayos UV. Aquellos lentes cuya etiqueta indica que son de uso “cosmético” bloquean alrededor del 70 % de los rayos UV. Si la etiqueta no lo indica así, no asuma que los lentes proveen alguna protección UV”, se informa en la página de la American Cancer Society.

¿Qué pasa con la vitamina D y los rayos solares?

La vitamina D se produce naturalmente en la piel cuando nos exponemos al sol, sin embargo, esta depende de factores como la edad, la oscuridad o claridad de la piel y la intensidad de la luz solar del lugar donde vivimos.



De acuerdo con la American Cancer Society los médicos no tienen datos específicos del nivel de la vitamina D en la piel bajo el sol, por ello recomiendan también obtener la vitamina a través de alimentos o suplementos vitamínicos.

EL UNIVERSAL - MÉXICO (GDA)