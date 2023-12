Selenio: su importancia en nuestra salud y los problemas causados por su insuficiencia

El selenio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Es importante para la reproducción, la función de la glándula tiroidea, la producción de ADN y para proteger al cuerpo contra infecciones y el daño causado por los radicales libres.



Se trata de un nutriente que está presente en diferentes alimentos, como mariscos, carne de res, carne de ave, huevos y otros productos lácteos, así como en pan, cereales y otros derivados de cereales.

La cantidad de selenio en los alimentos de origen vegetal depende de la cantidad de del mineral del suelo en que son cultivados. En productos de origen animal depende de la cantidad en los alimentos que consumen.



Así mismo, este nutriente es común en suplementos nutricionales y multivitamínicos, dada su importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo humano.

Problemas por deficiencia de selenio

La deficiencia de selenio puede causar la enfermedad de Keshan (una enfermedad del corazón) e infertilidad en los hombres. También podría causar la enfermedad de Kashin-Beck, un tipo de artritis que causa dolor, inflamación y pérdida de movimiento en las articulaciones.



También existen investigaciones en las que se ha señalado que aquellas personas que consumen una menor cantidad de selenio podrían correr un mayor riesgo de tener cánceres de distintos tipos como: colon y recto, próstata, pulmón, vejiga, piel, esófago y estómago. Sin embargo, no queda claro si los suplementos reducen el riesgo de cáncer. Se necesitan más estudios de investigación para entender los efectos del selenio proveniente de alimentos y suplementos dietéticos en el riesgo de cáncer.



Por otro lado, se ha estudiado la posibilidad de que ayude a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios indican que las personas con niveles más bajos de selenio tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, mientras que otros estudios no indican esto. Hace falta más estudios para comprender mejor cómo influye el selenio presente en los alimentos y los suplementos dietéticos en la salud cardíaca.



Algo similar ocurre con el deterioro cognitivo. Los niveles de este nutriente en la sangre disminuyen a medida que las personas envejecen, y los científicos estudian si estos bajos contribuyen al deterioro de la función cerebral en los mayores. Algunos estudios indican que las personas con niveles más bajos de selenio en la sangre tienen mayores probabilidades de tener funciones cognitivas deficientes. Sin embargo, en un estudio de mayores en los Estados Unidos no se encontró un vínculo entre los niveles de selenio y la memoria.



La glándula tiroidea contiene altas cantidades de selenio que cumplen un papel importante en su función. Los estudios sugieren que las personas (en especial las mujeres) que tienen bajos niveles podrían desarrollar problemas de tiroides.

Si se ingiere en exceso, podría traer problemas como aliento a ajo, náusea, diarrea, erupciones en la piel, irritabilidad, sabor metálico en la boca, cabello o uñas quebradizas, caída de cabello o uñas frágiles, decoloración de los dientes y problemas del sistema nervioso. A esto se suman dificultad para respirar, temblores, falla renal, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca.



