Hay algunos alimentos que, por sus componentes, benefician la producción de serotonina, el neurotransmisor conocido como la "hormona de la felicidad" por su contribución al bienestar.



Este químico juega un papel fundamental en el estado de ánimo y las emociones, por lo que mantenerlo en niveles estables podría ser de ayuda en el tratamiento de trastornos mentales, como la depresión o la ansiedad.

Sin embargo, no sobra resaltar que cuando se habla de salud mental tener un proceso terapéutico acompañado por profesionales es la base para alcanzar una mejoría en el diagnóstico, si es que lo hay.



En ese sentido, los siguientes alimentos pueden ser una ayuda extra que se le dé al cuerpo para subir el estado de ánimo y, de paso, mantener un organismo saludable.



1. Nueces. Hay un aminoácido esencial para la producción de serotonina en las nueces, llamado triptófano, que solo puede conseguirse mediante la ingesta porque no se sintetiza en el cuerpo.



Además, un estudio del Hospital Clinic de Barcelona, en España, encontró en el 2021 que las nueces también tienen beneficios para el corazón, reduciendo los niveles de colesterol "malo" (LDL).



2. Aguacate. El aguacate es un alimento amado por miles de personas. Además de su versatilidad en la cocina, también es gran fuente de triptófano, por lo que puede ayudar en la producción de este neurotransmisor.



Por otro lado, el aguacate tiene un gran aporte de potasio, que es clave para potenciar la hidratación del organismo.



3. Verduras de hoja verde. En este grupo están el repollo, la acelga, el brócoli, las hojas de rúcula, entre otras. Algunos estudios han encontrado que la clorofila presente en las hojas de estos alimentos ayudan a disminuir el estrés y los síntomas del insomnio.



Esto, sumado a su aporte de vitaminas A, B, C, E, K, ácido fólico, fibra y minerales, pueden ayudar a mantener un cuerpo y una mente saludables.



4. Cebolla. Esta verdura se ha considerado como una acompañante de miles de platos, pero además, algunos científicos aseguran que su ingesta ayuda a bloquear compuestos que impiden la síntesis de la serotonina.



Así las cosas, la cebolla apoyaría la meta de un mejor estado de ánimo, mientras es de utilidad también para llevar calcio, magnesio y fibra al organismo.



5. Arándanos. Este fruto se ha vuelto común en los últimos años en Colombia, pero tiene un flavonoide (serie de metabolitos) antioxidante llamado antocianina, que ayuda a reducir el estrés oxidativo.



Se sabe que el pigmento natural de la piel del arándano contiene un efecto neutralizador de los radicales libres, que son nocivos para el cuerpo humano.

También hay evidencia de que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares al mejorar el flujo sanguíneo, según expertos en nutrición del King's College de Londres (Reino Unido).



6. Tomates. Estos frutos tan comunes en el territorio nacional son perfectos para todo tipo de ensaladas y sándwiches, pero tienen muchos más beneficios.



El tomate tiene un carotenoide llamado licopeno, que con su efecto antioxidante puede ser de ayuda en la lucha contra el daño por estrés en las neuronas cerebrales.



De otro lado, un estudio del Hospital Central de Lapland, en Finlandia, encontró que el consumo de tomates puede reducir en más de la mitad el riesgo de padecer un ataque cerebral.



Mantener una alimentación balanceada es un 'plus' en el trabajo por la salud mental y emocional, por lo que siempre es vital tener como prioridad la consulta con un médico, ya sea especializado en salud mental o física, para trabajar en cualquier afección.



Si una persona presenta un estado de ánimo bajo por mucho tiempo y este le impide desarrollar sus tareas cotidianas de forma óptima, la recomendación de los expertos es que consulte con un psicólogo, para descartar cualquier trastorno de este tipo.