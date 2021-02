¿Qué está pasando en el Amazonas, donde se disparó el covid-19?

El Amazonas colombiano está viviendo las horas más críticas en materia epidemiológica desde el primer pico de la pandemia, que ocurrió en esta región fronteriza entre mayo y julio del año pasado. En enero del 2021, el departamento notificó 445 casos de covid-19, casi cinco veces más que los registrados en diciembre (96). Y en lo corrido de febrero, con apenas dos reportes, las infecciones llegan a 121.

Según los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), la región acumula 3.811 casos, de los cuales se han recuperado 3.484 y se ha confirmado la muerte de 141 personas por covid-19, aunque se sabe que este es uno de los departamentos que proporcionalmente tiene más fallecimientos bajo sospecha.



Los datos oficiales confirman así lo observado por médicos de la región que hablaron con EL TIEMPO y que dieron cuenta del incremento de atenciones por el nuevo coronavirus entre diciembre y enero, en lo que es el segundo pico de la pandemia para el Amazonas.



Y si bien el número de muertes ha permanecido estable, con una variación de 17 fallecimientos desde el 1 de diciembre (tres de ellas en el reporte de ayer martes), fuentes sanitarias de la región le explicaron a este diario que puede deberse a que los pacientes más críticos están siendo remitidos a Bogotá y otras capitales, ante la ausencia de unidades de cuidados intensivos en el Amazonas.



Este martes, el Hospital San Rafael de Leticia contaba con una ocupación del 90 por ciento de las 18 camas de unidades de cuidados intermedios que alberga. Cinco de estos pacientes estaba con ventilación mecánica y el resto con ventilación de alto flujo.



Y en la Clínica Leticia, el otro centro hospitalario de la región, la situación era similar: estaban casi a tope las 36 camas de hospitalización para covid-19, de las cuales 12 son de cuidados intermedios y siete cuentan con ventiladores.



Carlos Vargas, médico de la Clínica Leticia y encargado del manejo de pacientes covid-19, afirma que el aumento de casos se viene presentando desde finales del año pasado. Y a diferencia del primer pico, cuando los pacientes críticos que eran atendidos eran de edad avanzada, en este segundo la mayoría son jóvenes y grupos familiares.



Roberto Sandoval, médico coordinador del área covid-19 del Hospital San Rafael, coincide en que el incremento de casos se observa desde diciembre y, según ha visto, los pacientes no solo están consultando en el hospital cuando los síntomas están muy avanzados, sino que los que requieren hospitalización lo hacen con estancias más largas que antes.

El departamento del Amazonas no cuenta con camas de cuidados intensivos. Los pacientes graves de covid-19 son tratados en unidades intermedios y si empeoran son remitidos a Bogotá vía aérea. Foto: Héctor Fabio Zamora - EL TIEMPO

La variante brasilera

El pasado domingo el INS reveló la detección en Leticia de los dos primeros casos colombianos de covid-19 producidos por la variante brasilera del Sars-CoV-2, denominada P.1 y que ha demostrado ser más infecciosa. A ella, de hecho, se le atribuye la explosión de infecciones que volvió a presentarse en Manaos, capital del Amazonas brasilero y que ya había sufrido el año pasado la embestida del covid-19. (Lea aquí el contexto).



Según detalló el INS, se trata de una mujer de 39 años, residente en Leticia, quien presentó síntomas el 10 de enero; y un hombre de 79 años, perteneciente a una etnia indígena, quien presentó síntomas el pasado 2 de enero y consultó el día 7 en el hospital municipal. Las fechas de inicio de síntomas de ambos casos indicarían que la variante P.1 está circulando en el Amazonas colombiano desde, al menos, finales de diciembre o comienzos de enero.



Sin embargo, tal como ha señalado el ministro de Salud, Fernando Ruiz, no es posible establecer que el aumento de infecciones sea ocasionado directamente por la P.1 y es más probable que la razón sean las reuniones familiares y las celebraciones Navidad y Año Nuevo, como en el resto del país.



Lo cierto es que justamente para contener la posible expansión de esta variante en el país el Gobierno decidió desde el viernes pasado suspender los vuelos comerciales hacia y desde el Amazonas durante dos semanas y las conexiones aéreas con Brasil durante un mes.



Por lo pronto, el médico Carlos Vargas asegura que lo más probable es que el resurgir del covid-19 en el Amazonas sea causa de la variante detectada por primera vez en el vecino país. “La experiencia nos ha demostrado que cuando ocurre algo en Brasil simultáneamente está pasando en Colombia”, afirmó.



Desde el Ministerio y el INS no descartan esa posibilidad y anunciaron el incremento de análisis genómicos entre los casos positivos en la región y en viajeros que retornan de la zona, además de que se intensificó el mensaje para tomar las medidas de protección y el apoyo a las autoridades sanitarias locales.

Proponen priorizar vacunación

Mientras tanto, Jesús Galdino, gobernador del departamento y quien dio positivo para covid-19, declaró el fin de semana la calamidad pública con el fin de tomar acciones contra la pandemia y le envió una carta al presidente Iván Duque en la que pide que el Amazonas sea priorizado en el Plan Nacional de Vacunación.



En la misiva firmada junto al alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, plantean que en vista de que “la capacidad resolutiva del sistema de salud en el departamento es insuficiente en caso de presentarse un pico elevado de casos (…) solicitamos que el Amazonas sea priorizado en el Plan Nacional de Vacunación, toda vez que tenemos territorios limítrofes con Brasil, no solo en Leticia sino en las zonas no municipalizadas de Tarapacá y La Pedrera”.



Esta condición, afirman, los hace “más susceptibles y vulnerables ante el contagio con la variante del coronavirus. Aunado a esto, se evidencia la imposibilidad de monitorear a la población ubicada dentro de los 1.200 kilómetros de distancia entre Tabatinga y Manaos, al igual que los 400 kilómetros de recorrido hasta Iquitos (Perú)”.



Juan Carlos Velásquez es un reconocido médico colombiano que trabaja en la triple frontera y quien coincide con la petición que hacen las autoridades. El profesional, quien trabaja en Tabatinga (Brasil) y ya fue vacunado contra el covid-19, afirma que inmunizar primero a los colombianos del Amazonas funcionará como un “escudo biológico” que protegerá a todos los habitantes del territorio nacional.



Velásquez afirma que la suspensión de vuelos hacia el interior del país, aunque es bien intencionada, no podrá contener la llegada de la variante del coronavirus. “Si logramos vacunar la población susceptible en la frontera, que sumada no alcanza a representar en dosis ni siquiera el tamaño del barrio más pequeño de Bogotá, se levantará un muro biológico que evitará la circulación del virus”, afirma.



Según el Plan Nacional de Vacunación, en la etapa 1 el Amazonas aplicará 702 biológicos; en la etapa 2, 4.195; en la 3, 1.274; en la 4, 5.665; y en la 5, 20.436. en total, 32.272 personas de las más de 70.000 que se calcula hay en el departamento. Cabe recordar que de acuerdo con el estudio de seroprevalencia del INS, en esta región el 60 por ciento de los habitantes, es decir tres de cada cinco, tiene ya anticuerpos contra el covid-19 fruto de posibles infecciones.

UNIDAD DE SALUD