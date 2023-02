Mediante un documento de 103 páginas, el Ministerio de Salud, en cooperación con agentes externos del Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, alertaron sobre 7 Entidades Promotoras de Salud (EPS) que estarían en riesgo financiero debido a sus altos niveles de endeudamiento y la falta de capital para sobrellevar dicha crisis.



El más reciente informe, denominado “Reforma a la salud: Un desafío para la garantía del derecho fundamental” reúne las 28 EPS que hay en el país y cataloga su estado de riesgo financiero en una escala de alto, medio y bajo.

Sin embargo, siete de estas empresas prestadoras de salud no alcanzaron los lineamientos planteados para un normal funcionamiento y ahora, están en la lista de entidades que deben prestar atención a sus estados financieros si no quieren desaparecer del sistema de salud.



En la página número 34 del diagnóstico ejecutado por expertos en el sector, se determina que las EPS peor calificadas por sus estados financieros son:



1. Asmet SAS

2. Emsanar SAS

3. Savia Salud

4. S.O.S

5. Ecoopsos SAS

6. Capresoca

7. Comfachocó

Siete Empresas Promotoras de Salud aparecen dentro de la lista de alto riesgo financiero emitida por el Ministerio de Salud. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Así mismo, advierten que estas son las entidades encargadas de prestarle el servicio de salud a 7 millones de ciudadanos, una cifra que representa el 14% del total de la población colombiana.



Según el ministerio, estas EPS no cumplen con los niveles de capital mínimo, patrimonio adecuado, ni régimen de inversiones necesario dentro del sistema de salud.



En tal caso de que las irregularidades en los estados financieros no mejoren y no muestren un crecimiento económico, las entidades deberán reasignar sus usuarios a una institución que se acomode con la nueva reforma presentada por la ministra Carolina Corcho, si es aprobada.



Dentro del documento también se envía una alerta temprana a las EPS que se encuentran en riesgo medio, ya que si bien, sus finanzas no están en peligro, sí hay aspectos a los cuales se les debe prestar atención para evitar una crisis.



En la lista aparecen tres EPS:



1. Famisanar

2. Capital Salud

3. Comfaoriente



Este segundo grupo presta atención a casi 4.5 millones de afiliados, siendo Famisanar la entidad más grande con 3 millones de usuarios.



