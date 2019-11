Cuatro de cada cinco adolescentes en el mundo son sedentarios

El primer estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre práctica de ejercicio físico entre adolescentes reveló que cuatro de cada cinco jóvenes en el mundo son sedentarios, especialmente las niñas.

Con base en la recomendación de una hora diaria de actividad física para mejorar la salud y prevenir enfermedades, la OMS se dio a la tarea de estimar el número de personas de 11 a 17 años que no la cumplen analizando los datos reunidos en 146 países entre 2001 y 2016 entre 1,6 millones de estudiantes.



Se encontró que a escala mundial el 81 por ciento de los adolescentes escolarizados -el 85 % de las niñas y el 78 % de los niños- no cumplían la recomendación en el 2016, frente a 82,5 % en el 2001.

Las causas

Lo grave es que nada sugiere que esta tendencia se haya invertido en los últimos 15 años, afirmó Leanne Riley, coautora del estudio publicado en la revista The Lancet Child & Adolescent Health.



En ambos sexos una de las razones que explican esta falta generalizada de ejercicio es, según la experta de la OMS Riley, una revolución tecnológica que “anima a estar más tiempo sentado, ser menos activos en general, jugar más con aparatos digitales, conducir más y andar menos”.



Otro factor que según los autores afecta más a las chicas que en los chicos son las preocupaciones por la seguridad de hacer ejercicio en el exterior, por ejemplo, a la hora de ir caminando o en bicicleta a la escuela.



“Hay una clara tendencia de incremento de la violencia, tanto hacia los adolescentes como en general, lo que provoca que por ejemplo la gente que sale de noche corra un mayor riesgo”, subrayó otra de las autoras, Regina Guthold, quien también señaló como factor de peligro los mayores flujos de tráfico en las ciudades.



Cuestiones culturales, como la falta de programas de fomento del deporte entre niñas o la escasez de instalaciones para ellas (por ejemplo, vestuarios separados en instalaciones deportivas), también podrían estar detrás de las peores cifras que muestran las jóvenes y su escasa mejora con el tiempo.

El mundo y Colombia

El estudio deja claro también que no se advierten tendencias específicas entre países ricos y pobres: los que mejores cifras tienen son Estados Unidos (sólo un 64 % de adolescentes no hace ejercicio), la India (72 %) y Bangladesh (63 %), beneficiados por la popularidad de deportes en la calle como el béisbol, el baloncesto o el críquet.



En el otro lado, Filipinas es el país con mayor inactividad física entre chicos (93 %) y Corea del Sur entre chicas (97 %), mientras que EE.UU. e Irlanda son aquellos con una mayor diferencia de porcentajes entre sexos (de hasta 15 puntos y en ambos casos con mayores tasas de ejercicio entre el sexo masculino).



España tiene cifras ligeramente mejores de la media pero no por ello muy positivas (un 69,8 % de los jóvenes y un 83,8 % de las adolescentes no hacen suficiente ejercicio), mientras que en la región latinoamericana los números son peores (80 % de los chicos y 89 % de las chicas).



Sólo en cuatro países del mundo las niñas que asisten a la escuela son más activas que los niños. Estos son: Tonga, Samoa, Zambia y Afganistán.



En Colombia no hubo mayores variaciones este siglo. Mientras en el 2001 en 81,7 % de los jóvenes y el 86,8 % de ellas eran sedentarios, en el 2016 las cifras se ubicaban en 81 y 87 por ciento, respectivamente. En general, el sedentarismo de los adolescentes colombianos está en 83,9 %.

Las recomendaciones

Los expertos que elaboraron el estudio recomiendan la puesta en marcha de medidas en sectores como el educativo para conseguir el objetivo que la OMS se fijó en su asamblea anual de 2018: reducir el porcentaje de jóvenes que no hacen ejercicio, en ambos sexos, a un 70 % antes de 2030.



“Las escuelas tienen que asumir el papel de aumentar y animar la educación física y acrecentar las oportunidades de participar en deportes escolares”, señaló Riley, y tanto ella como Gruthold vieron como medida posible y positiva que los colegios impongan una hora diaria obligatoria de ejercicio.



Otro campo en el que mejorar según las dos expertas es el del transporte, creando condiciones para que “caminar e ir en bicicleta sea más atractivo y accesible”.



La investigación no calcula efectos directos entre la práctica de deporte y problemas de salud como la obesidad, aunque sí subraya que la práctica de ejercicio durante la juventud tiene obvios efectos positivos en el peso, la actividad cardiorrespiratoria y muscular o el metabolismo.



“También hay crecientes evidencias de que la actividad física tiene un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y la socialización”, señala la OMS, que subraya que todos estos efectos positivos también se notarán en la vida adulta.

