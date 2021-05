Gremios del sector salud celebran caída de la reforma en el Congreso

Los gremios, organizaciones y sociedades del sector salud reaccionaron favorablemente a la caída este miércoles en el Congreso del proyecto de ley respaldado por el Gobierno con el que se buscaba reformar el sistema sanitario del país.

César Burgos, ex presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, calificó este hundimiento como “un logro de la sociedad civil que no encontró, ni en su articulado inicial ni en las modificaciones e inclusiones posteriores, sintonía con la esencia del derecho fundamental a la salud”.



“Aparte de esta desconexión conceptual, lo que sí se destacaba era la ausencia de un consenso que replicara lo que fue el desarrollo y la concepción de la Ley Estatutaria del 2015, la que sí tuvo como antecedente una amplia discusión y, su resultado, un logro coherente con un estado social de derecho, como se define en la Carta Magna del 91 (…) se pudo notar con el mensaje de urgencia la intención de perpetuar un modelo vigente que no se ajusta a las exigencias de un derecho de tal magnitud como el de la salud”, afirmó Burgos.



No obstante, el comité gubernamental de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que trabajó con las comisiones de Senado y Cámara y la UTL de algunos congresistas en la discusión del proyecto, asegura que ante su archivo es necesario insistir en cambios que, además de dignificar las condiciones laborales del talento, desarrollen los postulados de la Ley Estatutaria de la Salud.



“Seguiremos aportando como mesa técnica en el proceso de discusión, análisis y participación activa propositiva de nuevas iniciativas en pro de mejorar el actual sistema de salud, en la búsqueda de mecanismos que permitan el derecho al goce de la salud para todos los colombianos, la dignificación y el respeto del talento humano y el derecho a la educación médica de alta calidad”, dijo Steve Amado, uno de los integrantes de dicho comité.



Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, también celebró “que por fin los congresistas hayan escuchado a todos los actores del sistema de salud que solicitamos el hundimiento del proyecto, el cual no reformaba el sistema de salud”.



“El ministro de salud, Fernando Ruiz, tiene la mejor oportunidad para liderar un proyecto con un diálogo social de escucha activa, donde se analice cuál es el sistema de salud que requieren los colombianos y cuál podemos pagar. Se requiere un cambio estructural y no maquillajes. Los cambios deben ser pensando en el paciente, que es la razón de ser”, agregó Silva.



Por el lado de las EPS, Gustavo Morales, presidente de ACEMI, gremio que integra a las aseguradoras del contributivo, señaló que aunque el Congreso dio un debate democrático y participativo, la decisión del hundimiento fue “acertada” porque “no estaban dadas las condiciones, en medio de la pandemia y de la agitación social, para debatir un proyecto estructural de reforma a la salud”.



“Muchos de los puntos positivos del proyecto, como el rol central de la medicina familiar y de la promoción y prevención, o los relativos a la depuración de las EPS, para que las que queden cumplan cabalmente su función, pueden implementarse, y de hecho han venido implementándose, a través de medidas administrativas. En Acemi creemos que el sistema necesita más competencia, más innovación, más gestión del riesgo en salud, en últimas, más aseguramiento en serio, y algunos aspectos del articulado atentaban contra este propósito”, sentencia.



El sentir por el lado de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) es similar. Juan Carlos Giraldo, su director, asegura que el consenso pide una modificación estructural y por eso el país debe exigirles a los candidatos a la Presidencia que desde ya presenten su programa de reforma al sistema de salud, “asunto que debe ser parte de la primera página de la agenda para el próximo cuatrienio”.



“El Gobierno debe reforzar su empeño para acelerar el Plan Nacional de Vacunación, en el cual hay consenso de país como prioridad. De igual forma debe culminar con éxito el plan de sostenibilidad sectorial que inició con el acuerdo de punto final”, remata.



Finalmente, Álvaro Cardona, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de Antioquia, indica que el hundimiento del proyecto de ley es una buena noticia porque con él “se pretendía profundizar la privatización del sistema y favorecer los intereses de los poderosos grupos financieros que han tomado su control”.



“Preparémonos para elegir un Gobierno y un Congreso de la República que diseñe un sistema sanitario integral, apuntalado en principios de favorecimiento a la salud de todos los colombianos. Congratulémonos de este otro triunfo del Paro Nacional y de la movilización ciudadana”, concluye.

UNIDAD DE SALUD