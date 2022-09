Recientemente la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que con respecto a los recursos del sector, bajo estricto criterio técnico este gobierno está definiendo los presupuestos que, por un lado, permitan atenuar el déficit en el que se encuentra la cartera y, a la par, que su uso racional permita garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.



Durante una rueda de prensa en la que manifestó la necesidad de dejar claras las cifras que, según ella, han sido sujetas a tergiversaciones, aclaró que el Ministerio de Salud presenta un déficit de 5,5 billones de pesos que dejó la administración anterior, situación que exige una serie de ajustes en un escenario fiscal del país que no es del todo favorable.

Sobre este tema dialogaron los panelistas Dennis Silva, vocero de 'Pacientres en Colombia'; Augusto Galán, exministro de Salud y director de 'Así vamos en salud'; Pablo Otero, gerente general de la EPS Sura; Gabriel Carrasquilla, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y Juan Pablo Urrea, presidente de la EPS Sanitas en el foro 'Reforma a la salud, un necesario diálogo Nacional', organizado por EL TIEMPO.



Al respecto el director de 'Así vamos en salud' exaltó los avances que se han conseguido en los últimos 30 años. "Hoy el país esta gastando el 7, 7 por ciento del PIB en salud, veníamos del 6 por ciento en un gasto que era fundamentalmente privado, que apenas cubría al 17 por ciento de la población, mientras que el 83 por ciento restante era cubierto con el 43 por ciento de los recursos que entonces había", señaló el experto.



De acuerdo con Galán, hoy la totalidad de la población tiene la cobertura de un seguro con con ese 7,7 por ciento del gasto del PIB, un incremento del 1,7 por ciento frente a 1992.



"La ministra planteo hace más o menos un mes en alguna entrevista o foro la necesidad de incrementar eventualmente al 9 %, comparativamente con los países de la Ocde, donde la media es del 9,6 % del PIB, en países con ingresos más grandes. Tenemos bastantes recursos para las pretensiones o capacidad nuestras, pero al comparar con otros países la torta que se divide es mucho más grande", dijo Galán, quien señala que a pesar de ello hay un desequilibrio.



Sin embargo, el ex ministro planteo un pregunta que el país debe hacerse y es si Colombia está en la capacidad financiera para sostener los beneficios en salud que existen.



Por su parte Silva, vocero de 'Pacientres en Colombia', señaló: "Hoy tenemos suficientes recursos para hacer mejor las cosas y tener mejores indicadores de salud, pero debemos hacer tres cosas: el ciudadano tiene que tener hábitos de vida saludable y jugarle limpio al sistema; tenemos que definir hasta donde está el goce del derecho; y tener transparencia en el manejo de los recursos".



Mientras que Carrasquilla fue enfático en que a pesar de los avances, hay que ponerle urgente solución a la corrupción. "La masa de dinero que tiene la salud tan grande, de 80 billones de pesos es objeto de corrupción y hay que ponerle el cascabel al gato. Obviamente se requieren más recursos para el sistema, una de las cosas que se necesita es integrarlos en un solo sistema para que lo que tenga que ver con riesgos laborales y accidentes de transito también sea manejados desde el fondo único de salud".



Por su parte, para el presidente de EPS Sanitas, el país debe trabajar más en garantizar la eficiencia de los recursos. "Es mucho más lo que podemos lograr haciendo eficientes los recursos que ya tenemos, evitando desperdicios y trabajando en prevención y promoción para que lograr que la invesión de costos más altos de salud sea más baja y podamos invertir más en niveles primarios y preventivos. Se ha avanzado pero hay mucho por recorrer".



Además, Urrea apuntó que los recursos deben distribuirse de mejor manera entre los actores. "Hoy los recursos no necesariamente siguen a los usuarios que requieren más, la distribución de los pacientes costosos, enfermedades huérfanas, crónicas, catastróficas, no está balanceada entre los actores del sistema y es un tema muy importante que se debe revisar para que fluya de mejor manera".





UNIDAD DE SALUD