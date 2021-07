‘La variante delta ya podría estar circulando en Bogotá’

Con 25.000 muertos por covid-19, la tercera parte de los contagios nacionales, una ocupación a tope en las unidades de cuidados intensivos y una puja social que enfrenta la necesidad de una reactivación, además de un buen número de personas con susceptibilidad de infectarse, hacen de Bogotá el foco de la pandemia en el país y una de las ciudades más afectadas de la región.

Sin embargo, la mejora de algunos indicadores en los últimos días ha impulsado al gobierno local a decir que la capital ya superó el momento más crítico de esta contingencia sanitaria, lo que algunos ven con optimismo, pero otros cuestionan bajo la premisa de que los riesgos continúan.



En este escenario, Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud, habló con EL TIEMPO y se adelanta a decir que además del covid-19, los retos en salud pública que tiene al frente superan en mucho a este proceso pandémico.



Qué factores hacen que Bogotá sea la cuarta ciudad con más casos por millón de habitantes en América Latina?



La condición de Bogotá es particular, toda vez que se tienen una alta densidad poblacional y una gran movilidad, por el aeropuerto El Dorado, que fue por donde entró esta enfermedad; estos altos niveles de densidad y positividad, sumados a la inequidad social y la pobreza, son factores que contribuyen a que sea más grave la situación de la ciudad.



25.000 muertos acumulados por la ciudad en lo que va corrido de la pandemia, ¿qué opinión le merecen?

A estas familias, nuestro respeto, solidaridad y comprensión. Pese a esta dolorosa cifra, miles de personas vencieron la enfermedad, gracias a la cultura ciudadana de Bogotá, a su sistema de salud, al trabajo coordinado del sector público y privado, al modelo de vigilancia epidemiológica y a un crecimiento sostenido en UCI, que demostró de lo que somos capaces.

¿Por qué no se tomaron medidas más drásticas para controlar la circulación del virus?



​En 2020, Bogotá y el mundo tenían una estrategia para minimizar la cantidad de muertes, enfocada en cuarentenas, las cuales se utilizaron de manera responsable, salvando miles de vidas. Sin embargo, el contexto social que vivía el país cambió empezando este año. La ciudadanía en Bogotá y en Colombia determinó que eran prioritarias la reivindicación social, la protesta, la movilización social, incluso sobre el cuidado. Como gobierno teníamos que saber leer el momento y el mandato que la población nos daba. Con los números que teníamos en ese instante, pensamos que la decisión más acertada era empezar la apertura de la economía, y visto con posterioridad hemos demostrado que con esta decisión no se aumentaron en ningún caso los niveles que veníamos observando.



Según lo dispuesto por el Ministerio de Salud en la Resolución 777 y el Índice de Resiliencia Municipal, Bogotá no podía permitir la movilidad que ha tenido, ¿Qué pasó?



En este sentido, todas las decisiones que se tomaron fueron consultadas con el Ministerio. A lo largo de los últimos meses, los equipos de epidemiología de la Alcaldía y el Ministerio sostuvimos reuniones, y para este caso, no solo se tenían en cuenta las consideraciones de tipo epidemiológico, sino de tipo social, a propósito de las protestas y movilización que se vivían.



¿Qué tan determinante ha sido la movilización social en el aumento de contagios?

Es imposible determinar un número específico de contagios derivados de las movilizaciones. Sin embargo, pudimos hacer una reflexión: el primer y el segundo pico tuvieron una duración relativamente parecida, cada uno duró entre una y tres semanas. El tercer pico, a diferencia de los anteriores, duró diez semanas. Determinar cuántas personas se contagiaron o llegaron a cuidados intensivos por este factor es imposible, pero negar la incidencia de estas aglomeraciones en la duración e intensidad de este tercer pico sería una irresponsabilidad.



Pero el ascenso al tercer pico empezó en marzo, antes de la Semana Santa….



No podemos pensar que el inicio del tercer pico se debió a las protestas sociales. El tercer pico empezó antes. Sin embargo, las movilizaciones en medio de ese pico fueron un cóctel explosivo. No podemos decir que no haya sido una enorme imprudencia social la que cometimos al momento de tener estas manifestaciones en el momento epidemiológico que estaba viviendo la ciudad y el país.



Ha quedado la impresión de que no se tomaron medidas porque la gente al estar en las calles no las aceptaba, ¿Qué hay de cierto en eso?



Desde la institucionalidad tenemos el deber de leer las realidades sociales. Durante más de un año, Bogotá acató extraordinariamente las indicaciones que impartimos, pese a ser determinaciones que generaban pérdida de empleo y pobreza. Con todo y esto, las personas las acogieron siempre con cultura ciudadana. Ahora bien, al momento de las movilizaciones, ese acatamiento de las recomendaciones epidemiológicas se rompió. Las personas salieron a la calle y se relajaron en el uso de los elementos de protección a pesar de que dijimos que eran necesarias. Esto fue una ruptura a nuestro pacto de cuidado, pues las prioridades sociales cambiaron.



¿Qué proporción de los bogotanos se ha infectado realmente?

En principio se llegó a decir que había 10 contagios por cada persona que tenía un resultado PCR positivo. De hecho, cuando hicimos las pruebas de seroprevalencia con el INS en noviembre encontramos que solo el 27 por ciento de las personas de la ciudad tenían anticuerpos, por lo tanto, habían estado en contacto con el virus. Sin embargo, yo diría que puede ser una proporción de dos a uno, aunque es una concepción bastante conservadora: quiere decir que, por cada caso positivo, pudiéramos tener otros dos que no fueron detectados y que pudieron tener la enfermedad.



La alcaldesa dijo que ya el tercer pico estaba superado; sin embargo, lo que se aprecia es una estabilización en la cima de esta ola. ¿No es cantar victoria por anticipado?

Lo expresado por la señora alcaldesa fue que pasamos el peor momento de este pico. Lo que uno quiere ver es cuándo esa curva, que durante muchas semanas subía y se mantenía estable en su punto más alto, tanto en número de positivos como en ocupación de UCI, empieza a bajar. Hoy, según los datos, el número de pacientes positivos, la ocupación UCI y el número de muertes en esta semana son en promedio diariamente menor que los de la semana pasada. Esto nos permite afirmar que la curva empezó a bajar. No creemos que sea cantar victoria temprano, simplemente compartimos con la ciudadanía los mismos datos que tiene el equipo de gobierno para la toma de decisiones.



También dijo que no hay riesgo de un cuarto pico, sin embargo, algunos dicen que justo por lo que se está atravesando es por un cuarto pico que se sobrepuso al tercero. ¿Qué opina?



A lo largo de estos meses y con el inmenso dolor que nos ha costado, hemos adquirido una inmunidad que genera el contagio, pero además, es que hoy tenemos 4 millones de dosis de vacunas aplicadas, o sea, no podemos negar que se está generando una inmunidad de un lado natural, por las infecciones y de otro lado generada por el fenómeno de vacunación, es esa inmunidad acumulada o seroprevalencia que también llamamos, lo que nos permite decir que el número de personas susceptibles de enfermarse nuevamente no serían las suficientes para generar un cuarto pico.



¿Qué tan lejos está la ciudad de una inmunidad de rebaño?

Soy escéptico alrededor del término ‘inmunidad de rebaño’ y creo que hay que revisarlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta la presencia de nuevas variables y cepas del virus. En cualquier caso, para lograr lo, teniendo en cuenta el ritmo de vacunación que ha demostrado Bogotá, estimamos que entre octubre y noviembre podríamos lograr la meta de tener al 70 por ciento de los adultos vacunados en nuestra ciudad. Eso, siempre y cuando contemos con el interés y la voluntad ciudadana de vacunarse, ya que hoy es el cuello de botella al que nos enfrentamos.



¿Cree usted que la ciudad está –de verdad– libre de la variante delta del covid-19?

No creemos que Bogotá esté libre de la variante delta del covid-19, porque en un mundo globalizado y porque en un país por cuyos aeropuertos internacionales entran y salen personas con toda libertad sería casi imposible que no hubiera llegado la variante delta. Ahora, no la hemos identificado por secuenciación genómica, por las pocas pruebas de secuenciación que tenemos como país. En cualquier caso, la semana entrante Bogotá empezará a hacer secuenciación genómica de 200 muestras por semana, tratando de hacer la indagación no solo de la variante delta, sino de otras variantes.(Lea: Invima aprueba vacuna de Pfizer en embarazadas)

¿Cómo se ha portado el Plan Nacional de Vacunación con la ciudad?

Cuando llegan biológicos a Colombia, nos despachan de la manera más rápida y ágil. Hemos tendido algunas dificultades, como la demora en la llegada de algunos biológicos –por ejemplo, Sinovac y las segundas dosis de Pfizer–, pero las hemos superado. Tal vez, los retos más grandes están alrededor de los sistemas de información. Hoy el gran reto se llama PAI WEB Nacional. Tenemos muchísimas dificultades con esto, pero avanzamos de manera coordinada.



Hay quienes aseguran que la presencialidad en los colegios en este momento es un riesgo. Como médico y secretario de Salud, ¿qué opina?

Todas las actividades sociales representan un riesgo, pero hay algunas en las que podemos disminuirlo, con las medidas de bioseguridad. Como secretario, médico y padre de familia, considero que es absolutamente indispensable que niñas y niños retornen a los colegios porque el costo que han pagado es demasiado alto. El magisterio puso como consideración retornar a las labores una vez estuvieran vacunados los maestros, y lo hicimos. El ofrecimiento de biológicos ha sido del 100 % para todo el personal.



Teniendo en cuenta la realidad de Bogotá, ¿se puede proyectar la idea de que se puede pasar la página del tercer pico?

Pensamos que sí, siempre que la ciudad con su cultura ciudadana nos siga acompañando. Por eso, desde hace tres semanas tenemos el proyecto de cuidado especial en zonas de superdispersión. Lo que no puede pasar por la mente de las personas es pensar que volveremos al mundo prepandemia. Sí creemos que en este momento hay suficientes razones para ser optimistas y pensar que podemos empezar una reestructuración que la ciudad está esperando, pero debemos seguirnos cuidando.

Como no todo es pandemia, ¿qué pasa con la salud pública en Bogotá?

De manera muy rápida: en atención maternoinfantil tenemos que mejorar en controles prenatales, partos hospitalarios, peso al nacer, cobertura de vacunación infantil, nutrición de niñas y niños, estos son propósitos inaplazables. En salud mental tenemos todo por hacer, la pandemia ha generado niveles más altos de depresión, ansiedad e ideación suicida, y tenemos que atenderlos con un programa muy agresivo que tenemos listo para arrancar. Enfermedades crónicas no transmisibles, este era un problema que viene de tiempo atrás; ahora con el covid y el poscovid se vuelve otra tarea prioritaria en materia de salud pública. Vamos a tener que plantear todo un programa de renacer, de reestructurar, de revitalizar la situación de salud pública de la ciudad.



¿Cuál es su estrategia para enfrentar estos problemas diferentes a la pandemia?



Bogota generó un trabajo armónico entre la red hospitalaria y todas las EAPB creando una estrategia de atención sin barreras en la que no podemos volver atrás. Hasta ahora la ciudadanía ha tenido que buscar los servicios de salud. Nuestro propósito es llevar la salud a las personas con una atención territorializada que llegue a los hogares.



En ocasiones se apreció un contrapunteo con el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, en aspectos que tienen que ver con la pandemia. ¿Cómo es en realidad esa relación?



Creo que en esto hay más mito que realidad. Tengo una muy buena relación con el señor Ministro de Salud y el señor viceministro. Nuestro equipo tiene unas relaciones y una comunicación muy armónicas con el Ministerio. Por supuesto que hay diferencia de opiniones, pero lejos de generar conflicto, lo que hace es enriquecer el debate. Estamos enfrentando una pandemia inédita y claro que que tuvimos momentos de discusión sobre cuál era el mejor camino, pero ni entonces ni ahora se ha resquebrajado la relación.



Algunos estudios han demostrado que en Bogotá, los estratos más bajos han sido los más afectados por la pandemia ¿Qué se ha hecho para compensar estas asimetrías?



Desde el principio de esta administración, fuimos claros en que el abordaje del fenómeno salud-enfermedad debía ser desde los determinantes sociales de la salud. Por supuesto que las personas con mayores carencias sufren más intensamente no solo esta, sino todas las enfermedades, por ejemplo las cardiovasculares. De modo que la estrategia del Distrito ha sido enderezar un poco la cancha y tratar de privilegiar la atención de las personas más desfavorecidas. Por ejemplo, lo primero que hicimos en la pandemia fue plantear la atención médica domiciliaria.



Esta no se planeó beneficiando a quienes hacían un mayor aporte al sistema de seguridad social en salud o a los que tenían prepagada. No. Hicimos una bolsa común con las EAPB del Distrito y logramos un modelo de testeo y atención en casa sin barreras. Bogotá demostró que esto se podía lograr uniendo a todos los actores del sistema y generando lazos de respeto y confianza que no existían. Dimos un paso más allá y tomamos la decisión de hacer el manejo centralizado de todas las UCI de Bogotá. Esto nos permitió que todas las personas que requerían UCI la recibieran independientemente de su modelo de aseguramiento y su de capacidad de pago. De modo que este tipo de medidas permitieron equilibrar un poco la cancha y que las personas con mayor afectación por la enfermedad por condiciones socioeconómicas previas tuvieran el mismo acceso a los servicios de salud.



Algunos expertos dicen que la estrategia de pruebas, rastreo y seguimiento a casos no ha funcionado y esto ha permitido que la pandemia crezca. ¿Qué opina?



En Bogotá tenemos más del 90% de los pacientes positivos con seguimiento y garantía de que están en aislamiento, tenemos más del 92% de los contactos de estas personas identificadas, atendidas y en aislamiento. Debemos aumentar el número de contactos por positivo, pero hacer este rastreo por casos positivos en los picos de la pandemia es casi imposible. Una cosa es hacer rastreo a 2.000 pacientes positivos en un día, otra cosa es hacerle rastreo a 10 mil o 12 mil en un día, pero creemos que hemos logrado un buen ejercicio en el cerco epidemiológico y esto también nos ha permitido disminuir los contagios. Estos resultados, gracias a que nosotros cambiamos el PRASS del Gobierno por el DAR (Detecto, Aíslo y Reporto,) porque entendimos que no podíamos esperar el resultado positivo de una prueba para empezar el aislamiento, sino que lo debíamos hacer desde que se inician los síntomas o hay sospecha de que soy contacto de alguien enfermo.



En concreto, ¿cuál es la estrategia de Bogotá frente a la pandemia? ¿Mitigación, supresión o eliminación?



Lo primero que tratamos de hacer fue contención y luego mitigación. Tratamos de disminuir la transmisión de la enfermedad, y así ganar tiempo para fortalecer la capacidad hospitalaria y generar más ucis. Pero hemos ido cambiando la estrategia como lo ha hecho el mundo entero. Creo que lo que realmente cambió la manera de ver y generó esperanzas frente a la enfermedad fue la la vacuna. Esta es la que nos va a generar la supresión, y en esto está comprometida Bogotá desde febrero, de manera muy tímida primero, porque las cifras eran pequeñas, pero hoy podemos mostrar unos indicadores de vacunación que son envidiados por otras ciudades aun cuando buscamos trabajar más rápido.



¿Qué les dice a los bogotanos?



En primer lugar, gracias, porque Bogotá ha salido adelante con el compromiso del cuidado individual y colectivo. En segundo lugar, que confíen en la vacunación, en la ciencia y no hagan caso a opiniones irresponsables que quieren desacreditar la vacuna. Y por último, que confiamos en salir juntos de la situación de dolor social si trabajamos de la mano. Bogotá ya lo ha hecho, ha superado retos enormes y con solidaridad y respeto podemos lograrlo nuevamente. Colombia necesita esperanza. Vale la pena volver a mirar al sector salud para ver el país solidario, generoso, aquel distante de posiciones político-electorales para encontrar un camino de progreso y reconciliación.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

UNIDAD DE SALUD