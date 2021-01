‘En Bogotá salen 100 personas diarias de UCI y entran 120’

“No es la hora de la mezquindad ni del señalamiento. Por el contrario, es el momento de la solidaridad para encontrar las mejores soluciones”, dice Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud de Bogotá, al referirse a las voces que descalifican las acciones tomadas para enfrentar la pandemia en la ciudad.



En medio de cifras diarias crecientes de contagios y de muertes, y una alerta roja hospitalaria que pone en evidencia que la capital atraviesa la etapa más crítica de toda la contingencia desatada por el covid-19, Gómez habló con EL TIEMPO.

Con los ejemplos de otras ciudades del mundo donde se presentó alta demanda, ¿no era previsible que se pudieran necesitar más camas de UCI en Bogotá?

La expansión de camas de UCI no es solo la expresión de un deseo o de una capacidad económica, tiene que ver con las capacidades previas de las ciudades en sistemas hospitalarios, pero sobre todo en talento humano. El primer ejercicio que se hizo en Bogotá, puramente teórico, nos llevó a suponer que necesitaríamos y podríamos montar hasta cuatro mil unidades de cuidados intensivos. Fue nuestro cálculo en marzo del 2020. Sin embargo, replanteamos la necesidad de expansión a dos mil unidades, que era la capacidad a la que se podía subir, según las competencias técnicas y el talento humano con que contábamos. Cada ciudad tiene un techo de unidades, y así se ha visto en Bogotá y en las grandes capitales del mundo.

Algunos gremios médicos dicen que lo que ha fallado en la ciudad se debe a no tener mayor y mejor atención domiciliaria de los pacientes. ¿Qué opina de esta afirmación?

Para los pacientes de enfermedad respiratoria, con covid-19 o con sospecha del virus, el modelo de atención domiciliaria de Bogotá, desarrollado el año pasado, ha sido extraordinario. El primer elemento tenía que ver con el funcionamiento de un call center, y a través de este hemos hecho a la fecha telemedicina, pero además el despacho médico asistencial a los hogares ha permitido que más del 90 por ciento de los pacientes positivos se atiendan en sus domicilios. Lo hecho en Bogotá en materia de atención médica domiciliaria ha sido ejemplo para otras ciudades del país.

Pacientes de Bogotá han sido trasladados a UCI de otras ciudades. ¿Esto es un fracaso del sistema de salud en la capital?

Se han trasladado algunos pacientes, y lo que unos quieren ver como debilidad de la red hospitalaria es una fortaleza. Esto no lo hemos hecho solo ahora, se hace de manera permanente cuando existe un recurso escaso, como las UCI en este momento. Sería ilógico dejar unidades vacías mientras se están requiriendo en otra parte. Estamos haciendo revisión de pacientes que requieren cuidados intensivos con características especiales, con interrelación de servicios tal vez más escasos en la ciudad, y si los están atendiendo en Barranquilla, Santa Marta o Cartagena, bienvenido sea. De igual manera, Bogotá atiende, no solo ahora, sino siempre, pacientes de otras ciudades con requerimientos de alta tecnología. Esto es una fortaleza de nuestro sistema y el ejercicio de un principio de solidaridad de la red hospitalaria nacional. Bogotá, por ejemplo, durante estos últimos 45 días, ha recibido 218 pacientes de otras zonas del país para prestarles la atención necesaria.

En concreto, ¿cuántos egresos de UCI hay cada día en Bogotá y por qué causa?

Aproximadamente, tenemos entre 80 y 100 egresos diarios, como tenemos también 120 y 140 ingresos. Esos ingresos menos los egresos son los casos que se suman diariamente y allí están uno y dos puntos porcentuales que se incrementan en nuestra ocupación. Los egresos de las unidades de cuidados intensivos se dan por altas y por mejorías y en ocasiones, muy bajo número en comparación con los anteriores, por deceso de los pacientes. Las UCI no garantizan la supervivencia en pacientes con covid, son una medida que se tiene que cumplir y brindar, pero muchos de los pacientes que ingresan, pese a todos los tratamientos, fallecen.

Los debates sobre si hay disponibilidad o no lo que muestran es la falta de confianza en las cifras que reporta SaluData. ¿Quiénes administran esa plataforma? ¿Cree que hay otras intenciones en esos debates?

No pensamos que existan otras intenciones; sin embargo, rechazamos que a SaluData se le critique con ligereza. Encontramos en ella una de las mejores herramientas no solo para la toma de decisiones del gobierno distrital, sino para la explicación a la ciudadanía de los motivos que llevan a esas decisiones. SaluData solo existe en Bogotá y es paradójico que, siendo una herramienta de tal categoría, sea objeto de tantas críticas. Les ha servido a la academia, a los médicos, a la ciudadanía. Las críticas minan la confianza en el sistema abierto de información y no le convienen al gobierno de la ciudad en medio de la pandemia.

Si varios países de Europa y Estados Unidos tuvieron un pico más contagioso que los llevó a adoptar medidas muy restrictivas, ¿por qué no se tomaron prevenciones similares en el mes de diciembre?

Hubo siempre una evaluación que nos pedían, entre otros, los gremios médicos, la ciudadanía y los formadores de opinión, en relación con lo que tenía que ser el cuidado de la salud y la reactivación económica. Hay que recordar los debates que se dieron por los cierres que se implementaron primero en Bogotá y que terminaron siendo adoptados por el resto del país como un mecanismo de control del primer pico de la enfermedad. También es cierto que, a valores más bajos de contagio, la reactivación económica no solo se hacía posible, sino absolutamente necesaria. Fuimos muy enfáticos durante todo diciembre, mediante mensajes pedagógicos, en promover que no se realizaran ni novenas de Navidad, ni reuniones familiares de más de diez personas ni otras actividades de riesgo. De hecho, empezamos el pico y cédula desde el 20 de diciembre. Con la información que contábamos entonces, tomamos las decisiones que nos parecieron más juiciosas.

Usted ha dicho que el comportamiento de los ciudadanos fue en un 80 por ciento bueno y por unos pocos se enfrenta este momento de la pandemia. ¿Qué falló?

Es una mezcla de cosas. No solo faltó mayor capacidad de convencimiento pedagógico por parte del Distrito y de la Secretaría de Salud, sino voluntad de una parte de la población que no creyó en el riesgo de la enfermedad y en sus graves consecuencias. También hubo desobediencia ciudadana por cansancio. Vivimos una mezcla de circunstancias. En cualquier caso, hay que destacar que la indisciplina social en Bogotá fue minoritaria. Lo que pasa es que en una enfermedad de carácter respiratorio como esta, una minoría puede generar un efecto epidemiológico muy grande.

Hay sectores que dicen que algunas decisiones sobre la pandemia y la ciudad se han tomado más con criterio político y no técnico, ¿qué opina?

Desde antes de que llegara el primer caso nos hemos acompañado de los que más saben en materia de epidemiología, virología, enfermedades infecciosas, sociología y antropología para tomar las decisiones más acertadas según la información disponible en el momento. En ningún caso ha sido una motivación de carácter político, siempre hemos tratado de tomar las decisiones que nos implican los menores costos tanto en salud como en pérdidas sociales.

Hay quienes aseguran que las cuarentenas ya no son una medida efectiva. ¿En Bogotá se agotaron otras opciones?

Si miramos la situación en el resto del mundo, tenemos que concluir que las cuarentenas siguen siendo implementadas por las grandes capitales, incluso por países enteros. Si no contamos con un tratamiento contra la enfermedad, si no hemos empezado el proceso de inmunización con la vacuna, las únicas herramientas que tenemos son la higiene respiratoria, el distanciamiento social y las cuarentenas.

¿Por qué a última hora se declaró la cuarentena en Tunjuelito?

Tenemos la fortuna de contar con información de cada punto del mapa de Bogotá, no solo de la ciudad, sino de sus localidades, incluso de las UPZ. Cuando vimos la curva que refleja la variación de casos positivos por localidad, encontramos que la de Tunjuelito era ascendente y muy importante. Tunjuelito es relativamente pequeña en cantidad de habitantes, pero tiene una población que debemos proteger, y por eso la incluimos.

Con el aumento de casos confirmados en el país, ¿cree que deben tomarse medidas más drásticas de cierre?

Los datos con los que cuenta el Ministerio de Salud y cada secretaría deben ser objeto de análisis y toma de decisiones. En las actuales circunstancias tan difíciles, creo que más que una opinión lo que corresponde es mantener nuestra participación en el comité epidemiológico nacional para exponer los motivos que tenemos de cara a la toma de nuevas decisiones, no adelantar ninguna.

¿Cuáles medidas podrían cambiar la situación en el país y en Bogotá?

La principal es el inicio de la vacunación. Mientras tanto, tenemos que seguir tomando este tipo de medidas sociales, cierres, cuarentenas, distanciamientos. El incremento en la capacidad instalada de cuidados críticos para pacientes respiratorios y de hospitalización también lo seguiremos haciendo, pero la diferencia real en el comportamiento de la enfermedad y en el número de personas que desgraciadamente fallecen por ella no la vamos a encontrar sino hasta que tengamos unos altos niveles de vacunación que protejan la población.

¿Qué papel deben jugar los gremios y los diferentes liderazgos?

Ahora es cuando todos los liderazgos deben unirse para pasar esta situación difícil. No es hora de mezquindad ni de señalamientos. Es el momento de la solidaridad para encontrar las mejores soluciones.

¿Cómo está la preparación para la vacunación en la ciudad?

Estamos avanzando con base en la información que nos ha dado el Ministerio de Salud. En materia de cadena de frío hemos dispuesto lo necesario, las instalaciones locativas, las acometidas eléctricas, de redes de datos, etc. Hemos hecho el censo preliminar del personal de salud que esperamos que esté en primera línea para el proceso de vacunación, y nos estamos alistando a marchas forzadas para multiplicar el número existente. De suerte que en el momento en que llegue la primera vacuna, Bogotá va a estar absolutamente lista para su aplicación.

¿Cuál es su pronóstico a corto plazo de la pandemia en Bogotá?

Seguiremos sufriendo a lo largo del mes de enero. La situación no tiende a bajar en estas fechas. Estamos recibiendo los pacientes positivos que recién se contaminaron en las fiestas de fin de año. Estamos viviendo nuevamente un momento muy oscuro, pero de esta también vamos a salir.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Editor de Salud de EL TIEMPO