Perder peso y grasa, pero mantener e incluso aumentar la masa muscular es uno de los objetivos que muchos se plantean para tener una vida saludable. Para lograrlo, según los expertos, todo se resume en un plan de entrenamiento intenso y pesado que esté acompañado de una alimentación adecuada.

Eso sí, lo recomendable es que antes de iniciar alguna rutina o establecer sus objetivos reciba la guía de entrenadores profesionales y nutricionistas. Así tendrá mayor claridad y podrá desarrollar su entrenamiento sin sufrir algún tipo de lesión o inconveniente de salud.

¿Qué se propuso el estudio científico?

Tomas Longland, investigador de la Universidad de McMaster, Canadá, lideró un estudio para conocer cómo se podría combinar la dieta con el ejercicio intenso con el fin de ganar masa muscular y perder grasa.



Sus resultados fueron compartidos hace algunos años en la revista especializada The American Journal of Clinical Nutrition.



40 jóvenes con sobrepeso, de 23 años, participaron en la investigación. Según se lee en artículo publicado, los sujetos realizaban algún tipo de actividad física a la semana, pero no de manera intensa.

Los investigadores reunieron a 40 jóvenes para realizar el estudio. Foto: iStock

Ellos se sometieron a una dieta estrictamente controlada con alimentos que les aportarán proteína, carbohidratos y energía. En paralelo, hacían varios ejercicios semanales, como circuitos de resistencia, entrenamientos de intervalos de alta intensidad (conocido por las siglas HIIT) y pruebas contrarreloj.



A cada uno se le tomaba de manera constante pruebas de sangre y orina con el fin de evaluar la presencia de algunas sustancias en su cuerpo.



¿Cuáles fueron los resultados?

El ejercicio de alta intensidad al que fueron sometidos nuestros participantes actuales probablemente mejoró su capacidad para la oxidación de grasas FACEBOOK

Los investigadores hicieron una aclaración: les suministraron a los jóvenes un suplemento con predominancia de proteína de suero de leche. La sustancia la ingirieron luego de sus actividades físicas.



Con esto y la dieta, lograron que incrementarán hasta un kilo de masa muscular durante un mes y perdieran unos cinco kilos de grasa.



El entrenamiento HIIT fue recomendado por los expertos. Foto: iStock

“Esta investigación sugiere que el ejercicio de alta intensidad al que fueron sometidos nuestros participantes actuales probablemente mejoró su capacidad para la oxidación de grasas y puede haber inducido un aumento en la actividad de las enzimas mitocondriales musculares”, escribieron en el artículo.



El estudio enfatizó en que es posible perder peso y grasa si la alimentación se basa en proteínas dietéticas ricas -carne, pescado, huevo-. Esto debe estar en línea con una dieta reducida en grasas. Además, es indispensable, según concluyeron, realizar ejercicios de resistencia y HIIT.



Recuerde consultar con un especialista previo al inicio de una dieta o entrenamiento específico.

Tendencias EL TIEMPO