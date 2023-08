No es de extrañar que muchos hombres se empeñen en mejorar la longitud de su órgano sexual. Esto no es un fenómeno reciente. Por ejemplo, los antiguos egipcios veneraban a Osiris, cuyo símbolo era un falo de gran tamaño, y los griegos eran conocidos por su culto, que plasmaban en utensilios de uso cotidiano.

(Lea también: ¿Se puede alargar el pene? / Sexo con Esther).

Históricamente, el pene y su tamaño han estado ligados a la fertilidad, a pesar de que desde los tiempos romanos se sabe que la capacidad de procrear está en realidad relacionada con los testículos. Otros, por su parte, han apuntado a que este órgano influye en el placer que puede producir un individuo durante el coito.

¿Se puede alargar el pene?

La interrogante de si es posible o no alargar el pene es una que se repite con frecuencia, y la respuesta es que la mayoría de los productos y procedimientos publicitados para este fin no funcionan de manera efectiva, y algunos incluso pueden causar daños permanentes, de acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.



Las píldoras y lociones, que suelen contener una mezcla de vitaminas, minerales, hierbas o incluso hormonas, no han demostrado eficacia en la ampliación del falo, y algunas pueden ser perjudiciales.



Las bombas penianas, utilizadas comúnmente para el tratamiento de la disfunción eréctil, pueden causar un aumento temporal en el tamaño del pene, pero su uso prolongado puede dañar el tejido del órgano y resultar en erecciones menos firmes, según la entidad mencionada anteriormente.

(Siga leyendo: ¿Cuál es el verdadero tamaño promedio del pene?).

Facebook Twitter Linkedin

La longitud de un pene en reposo no predice de manera coherente su longitud durante una erección. Foto: iStock

Aunque los ejercicios de jelqing parecen ser la opción más segura, su eficacia aún no ha sido respaldada por la ciencia y pueden causar cicatrices, dolor y deformación.

Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, los resultados varían ampliamente. En el mejor de los casos, la cirugía puede resultar en un ligero incremento en la apariencia del grosor del pene, pero no cambia la longitud real del órgano. En el peor, pueden surgir complicaciones como infecciones, cicatrices y pérdida de sensibilidad o funcionalidad, detalla Mayo Clinic.

Una técnica frecuente es la sección del ligamento suspensorio, que hace posible que el pene parezca más largo, pero puede resultar en un órgano erecto inestable y el posible re-crecimiento del ligamento.



La inyección de grasa es otro procedimiento utilizado, pero a menudo da resultados decepcionantes, ya que esta puede dispersarse de manera desigual o ser reabsorbida por el cuerpo, lo que puede causar una apariencia irregular.

(De interés: Día Mundial del Pene: mitos sobre su tamaño derrumbados por la ciencia).

Otros métodos, como el injerto de tejido o los implantes de pene, también presentan riesgos. El primero puede provocar infecciones y cicatrices que traen consigo la posibilidad de deformar el órgano y afectar la capacidad para lograr una erección.



Los implantes de pene pueden requerir cirugías adicionales debido a problemas con el injerto, y resultar en un falo más corto y con cicatrices, además de afectar la capacidad para lograr su endurecimiento.

El urólogo José Miguel Silva, en una charla pasada con EL TIEMPO, afirmó que es mecánicamente y “quirúrgicamente imposible” alargar el pene. Aunque haya métodos para que así parezca, tienden a deformarlo y provocarle heridas, tal vez, irreversibles.

Más noticias en EL TIEMPO

Té verde: cómo podría mejorar el funcionamiento de la memoria

Salud sexual: cómo es realmente el clítoris (y sus similitudes con el pene)

FDA aprueba el segundo aerosol nasal para el tratamiento de sobredosis de opiáceos

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en artículos de archivo de EL TIEMPO e información de Mayo Clinic, y contó con la revisión de la periodista y un editor.