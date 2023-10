'Se mantienen los riesgos de un desborde presupuestal con la reforma': gremio de salud

El Pacto por una Mejor Salud, conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y más de 80 organizaciones del sector, expresó su preocupación por la evolución que mantiene en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley 339 con el cual se busca reformar el Sistema de Salud.



Esto luego de recibir el informe de final de la subcomisión en el que se tocaron temas clave como la función de las Gestoras de Vida (actuales EPS), la eliminación de la intermediación financiera y la prohibición de la integración vertical en el segundo y tercer nivel del sistema.



(Siga leyendo: En debate a reforma a la salud exigen a ministro Jaramillo aclarar caso de narcopiloto)

De acuerdo con las organizaciones, la lectura que se dio en la plenaria de la Cámara el pasado 4 de octubre del informe de dicha subcomisión, "no evidencia las modificaciones esperadas para asegurar un adecuado y oportuno acceso de los pacientes y usuarios a los servicios de salud, como tampoco para el mejoramiento de los estándares de calidad que se requieren".



Asimismo, aseguran que se mantiene la preocupación en el sector sobre la fragmentación y la desarticulación de los niveles de atención y que la garantía en la continuidad de los tratamientos de los pacientes no se halla asegurada.

Facebook Twitter Linkedin

Dinero EPS Foto: iStock

"No se establecen responsables precisos para procesos clave en materia del agenciamiento de los pacientes y usuarios, y se desnaturaliza el rol de los centros de atención primaria, por lo cual se incrementan sus riesgos ante los mayores trámites y barreras de acceso que se presentarían", manifestaron.



También resaltaron que la gestión de los riesgos financieros, operativos y técnicos en salud no tienen un responsable preciso que le responda al sistema, por la sostenibilidad de los recursos y por el control del presupuesto; así como a los usuarios y pacientes por sus necesidades en salud.



"La compleja operación del sistema que propone la reforma mantiene la falta de garantía para mejores resultados en prevención y promoción de la salud. Persisten los mecanismos imprecisos para una adecuada gestión del riesgo en salud", resaltaron.



En este sentido, aseguraron que el eventual período de transición no presenta aún reglas claras que protejan los avances adquiridos por los pacientes y usuarios en ese goce efectivo del derecho a la salud y garanticen las prestaciones a las cuales hoy tienen acceso.



"Se complejiza para los usuarios y pacientes el accionar de los mecanismos constitucionales de protección de derechos, tales como la acción de tutela, derechos de petición, acciones de cumplimiento, acciones populares, entre otras", dijeron.



De igual forma, manifiestan que ven con preocupación un potencial incremento en la utilización de estos mecanismos por parte de usuarios y pacientes ante la ambigüedad del proyecto de ley y ante el posible incremento en las barreras de

acceso que enfrentarían.



(Le puede interesar: Primer año del presidente Petro: ¿qué ha pasado en el sector salud?)



Por otro lado, destacaron que se mantienen los riesgos de un desborde presupuestal con esta reforma. Siguen sin ser claros los mecanismos de contención apropiados. No se ha despejado la financiación sostenible de esta reforma ni la manera como se evitaría una cascada de recursos fiscales con cargo a la Nación.



Finalmente, subrayaron que llama la atención el mensaje del Gobierno Nacional en el sentido de manifestarle a la opinión pública que esta reforma no cambia nada en la operación actual del Sistema de Seguridad Social en Salud y solo modifica el responsable del manejo de los recursos financieros.



"Si esto es así, no se justifica que continúe la discusión sobre el proyecto de Ley 339; debería entonces archivarse y presentar un nuevo articulado centrado en ese cambio sobre el responsable de los giros y los pagos en el Sistema", aseguraron.

Más noticias de Salud