Pfizer anunció hace pocos días que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo fármaco contra la alopecia areata (AA) grave. El medicamento Ritlecitinib, será comercializado bajo el nombre de Litfulo, y por ahora, es el primer y único tratamiento permitido para adolescentes mayores de 12 años que padecen la enfermedad.



De acuerdo con los anuncios de Pfizer, durante los ensayos clínicos el medicamento presentó "excelentes resultados". Los indicadores tienen soporte en una publicación hecha en abril de 2023 por la revista científica The Lancet.



“Litfulo es un importante avance en el tratamiento de la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que anteriormente no tenía opciones aprobadas por la FDA para adolescentes y opciones limitadas disponibles para adultos”, dijo Angela Hwang, directora comercial y presidenta de negocios biofarmacéuticos globales de Pfizer.



Según Hwang, con la aprobación del fármaco, los adolescentes y adultos que luchan contra la pérdida sustancial de cabello "tienen la oportunidad de lograr un crecimiento significativo del cabello en el cuero cabelludo".

Es relevante señalar que el fármaco está indicado específicamente para el tratamiento de este tipo de enfermedad autoinmune. Foto: iStock

Todavía no es claro cómo actúa el medicamento para evitar la calvicie areata, pero en modelos en ratones y estudios de biopsia del cuero cabelludo se observó que amortigua la respuesta inmune hiperactiva del cuerpo. En este punto, es relevante señalar que el fármaco está indicado específicamente para el tratamiento de este tipo de enfermedad autoinmune.



La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que afecta los folículos pilosos, lo que provoca la pérdida de cabello en áreas específicas del cuerpo, principalmente en el cuero cabelludo. En esta enfermedad el sistema inmunológico ataca erróneamente los folículos pilosos, impidiendo que el cabello crezca adecuadamente.



Se estima que este tipo de alopecia tiene incidencia en el 2% de la población mundial y puede presentarse en personas de cualquier edad, pero suele comenzar en la infancia o en la adolescencia. Los especialistas señalan que, aunque no es una enfermedad contagiosa ni potencialmente mortal, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas afectadas, especialmente en términos de aspecto físico y autoestima.



Al respecto, Nicole Friedland, presidenta y directora General de la National Alopecia Areata Foundation (NAAF), mencionó que, "las personas que viven con alopecia areata a menudo son incomprendidos y su experiencia se trivializa. Sin embargo, se trata de una enfermedad autoinmune grave que puede tener repercusiones negativas considerables más allá de los síntomas físicos".



"Si bien los pacientes pueden comenzar a desarrollar síntomas de alopecia areata a cualquier edad, la mayoría de las personas empiezan a mostrar signos en la adolescencia, los veinte o los treinta años”, explicó la dermatóloga Brittany Craiglow de la Universidad de Yale, ante la aprobación del tratamiento con ‘Litfulo’.

Resultados del fármaco contra la calvicie

El ensayo clínico ALLEGRO Fase 2b/3, contó con la participación de 718 pacientes con alopecia areata de 18 países, que fueron divididos en dos grupos: uno que consumiría 50 miligramos del fármaco al día y el otro un placebo.



En total, el 23% de los pacientes tratados con el fármaco durante un período de seis meses presentaron un crecimiento de hasta el 80% del pelo, en comparación del 1,6% de los que tomaron placebo.



De acuerdo con los resultados del estudio, los pacientes que habían padecido la enfermedad durante más tiempo mostraron peores resultados, lo que sugiere que el medicamento es más efectivo en las primeras etapas. La eficacia y seguridad del medicamento fueron consistentes entre adolescentes de 12 a 17 años de edad y adultos mayores de 18 años.



Los efectos adversos más comunes notificados en al menos el 4 % de los pacientes tratados con Litfulo incluyeron dolor de cabeza (10.8 %), diarrea (10 %), acné (6.2 %), erupción cutánea (5.4 %) y urticaria (4.6 %).



"Creemos que la aprobación de Litfulo es un avance significativo para el tratamiento de la alopecia areata, en particular para los adolescentes. Es emocionante ver qué hay más tratamientos aprobados por la FDA disponibles para esta comunidad", aseguró Nicole Friedland.

Todo lo que debe saber sobre la Alopecia Aerata

