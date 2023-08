Durante el debate de control político que convocó el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, para indagar sobre la situación financiera actual del sistema de salud -de cara a la reforma- y el rol de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el mismo, se cuestionó la viabilidad de la entidad en capacidad y auditoria.

"En este caso puntual estamos hablando de las auditorías, de las reclamaciones de todos aquellos accidentes que están relacionados con vehículos no SOAT y vehículos fantasmas. Es ahí, donde tenemos que medir la capacidad que tiene la entidad para hacerse cargo de todas las responsabilidades que ustedes están planteando con la reforma", manifestó Forero y aseguró que la entidad no tiene ni capacidad, ni auditores.



Según Forero, la Adres arrendó un piso de más de 1.000 metros cuadrados para 370 funcionarios y contratistas que no fueron contratados en su totalidad, ya que la licitación fue declarada desierta. El valor de este arriendo sería por un valor de más de 928 millones de pesos.



Se trata de una planta de oficinas del piso octavo de la Torre Uno del Edificio Elemento PH, en la Avenida Calle 26 No. 69-76 en Bogotá.



Esta planta de oficinas se contrató bajo la necesidad de espacios que la entidad requería para cumplir con los decretos 2497 (el que se refiere al SOAT) y 2466 del 2022.



El representante también resaltó que, por este concepto, la entidad ha ampliado el hueco deficitario del sistema, puesto que los ingresos del Fonsat han disminuido 26,5 % y los ingresos del SOAT tienen una caída de más de 63 mil millones de pesos.



"Estamos prácticamente con un hueco adicional en el sistema de salud generado por el populismo y la improvisación del Gobierno de Gustavo Petro de 700 mil millones de pesos adicionales. Esto me parece de la mayor gravedad, sobre todo porque además no le están pagando oportunamente a los hospitales y a las clínicas. Los están poniendo realmente en una situación muy crítica a propósito del pago de esas reclamaciones", dijo.



Al respecto, Félix León Martínez, director de la Adres, manifestó que el asunto de la auditoria del SOAT no es una prueba de que la entidad no tenga capacidad de cara a la reforma de salud. "En el proyecto de ley aprobado en esta comisión, la responsabilidad de la auditoria recae en las Gestoras de salud (actuales EPS) y la Adres solo haría una auditoria aleatoria", explicó.

El informe de rendición de cuentas de la Adres

Ayer la entidad presentó su informe de rendición de cuentas anual 2022-2023. En el documento, la Adres destacó con cifras su capacidad de gestión y transparencia en el manejo de los recursos del SGSSS que actualmente ascienden a 84 billones.



Al respecto, Martínez, dijo: “Hemos desarrollado ampliamente las capacidades institucionales, humanas, técnicas, operativas y de seguridad para manejar los $84 billones que entregamos al sistema de salud y mejoramos en transparencia, haciendo público cada movimiento de cada peso del sector, entregando estados de cuenta bimensuales a clínicas y hospitales del país para que sepan en qué estado se encuentran sus facturas y pagos”.

Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Foto: Minsalud

Con el mismo énfasis, manifestó que la entidad se viene preparando para realizar pagos oportunos a las 5.000 IPS del país para que estas garanticen los servicios de salud.



“Nos preparamos para hacer una transición de ser un pagador de 30 EPS a ser un pagador directo de clínicas, hospitales, centros especializados, laboratorios y proveedores, que garanticen la presentación de servicios de salud a los ciudadanos. Esos pagos oportunos permitirán servicios oportunos y de calidad a los ciudadanos y esa es nuestra misión”, reiteró.



En esta rendición de cuentas, la entidad destacó un aumento en el reconocimiento de los giros para el aseguramiento de los servicios en salud: para el régimen contributivo hubo un incremento del 12% y del 23.18% para el subsidiado, respecto a la vigencia anterior.



En cuanto a Presupuesto Máximos, el documento deja ver que la Adres realizó pagos por un valor de $3.5 billones durante la vigencia para gestionar y garantizar la prestación de los servicios y tecnologías en salud no financiados por las EPS.



Por otro lado, la entidad también hizo pagos en 2023 frente a las reclamaciones SOAT y otros por valor superior a $549 mil millones, dirigido a personas jurídicas y naturales, y en lo que va del 2023 ha hecho pagos por 176 mil millones.



Finalmente, la entidad también destacó el fenecimiento de la cuenta fiscal de la Adres en el marco de la auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República, al evaluar que los estados financieros de la entidad son razonables y sin salvedades.



El director puso el énfasis en que la entidad ha desarrollado un importante proceso de análisis de la información de gasto del sector, que permitirá conocer realmente el comportamiento detallado del gasto en salud y de esta forma recomendar a la Dirección del Sistema los ajustes normativos pertinentes.



Finalmente, en el proceso de rendición de cuentas resaltó el gran proyecto de desarrollo tecnológico en información y sistemas que de solidez a la operación del Adres como banco sectorial por el próximo cuatrienio.

