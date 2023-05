Como si se tratara de un regalo de navidad, Sonia Carolina Vargas Ropero, recibió en pleno 24 de diciembre un nuevo riñón: “fue una sorpresa porque me llamaron a las 5 de la tarde y me tocó correr al hospital. Sentí un agradecimiento infinito, yo no esperaba esa noticia, para mi significó una esperanza de vida”.



Compartió la protagonista del cuarto capítulo de la serie Renacer, el primer producto audiovisual en Colombia con información real sobre trasplante y donación de órganos realizado por RTVC y dirigido por Andrés Guerrero.



(Más información: ¿Qué es la salud emocional, según la Organización Mundial de la Salud?)

Donar es entregar, cuanto tú amas entregas todo, cuando tú donas estás entregando todo FACEBOOK

TWITTER

Su estreno será hoy, 19 de mayo, a través del canal institucional. Desde las 7 p.m. se introducirá la serie con testimonios de sobrevivientes y las experiencias de los expertos que participaron en la producción. Esto, para dar inicio al primer episodio de la antología a las 7:30, horario en que se presentarán los otros cinco capítulos a lo largo de las siguientes semanas.



Colombia actualmente tiene una lista de espera compuesta por 3.663 pacientes, pues hay 6.4 donantes por millón de personas, según expone el Instituto Nacional de Salud (INS). Entre los órganos más necesitados en el país están: el riñón, el corazón, el hígado, el pulmón y el páncreas. En cuanto a los trasplantados, durante el año pasado se lograron hacer efectivos 882 procedimientos con los órganos de donantes cadavéricos y 233 con órganos de donantes vivos.



Por ello, cada historia de esta serie documental incluye tres versiones, con el fin de abarcar toda una problemática que parte desde la desinformación. Primero está la perspectiva del donante, luego la del trasplantado y por último, la más importante, que es la voz de expertos en medicina de trasplantes que ayudan a validar la información, como es el caso de Carolina Guarín, directora de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y jefe de Cuidado Intensivo y Trasplante Renal de la Clínica del Country y La Colina.



(Es de su interés: Reforma de la salud: conozca de qué tratan los artículos aprobados en el Congreso)

Facebook Twitter Linkedin

Equipo realizador de la serie renacer Foto: Cortesía RTVC

“Donar es un acto que no tiene precio. Donar es un acto de voluntad y la expresión de amor más alta que yo he visto en la vida. Donar es entregar, cuanto tú amas entregas todo, cuando tú donas estás entregando todo”, dijo Guarín, quien además expresó: “Renacer tiene un valor impresionante para la cultura colombiana, para los colombianos, creo que es tan grande, que permite generar, de ahí en adelante, muchos más proyectos y muchas más posibilidades de vida para las personas”.



El propósito que se tiene con el proyecto es claro. Además de responder a una gran cantidad de interrogantes que se han infundados por medio de series y películas ficticias, pretende desmitificar el proceso de donación, evidenciar cómo donar es dar vida y abrir la conversación en la mesa, para que al llegar el momento de la partida de un ser querido se pueda decidir con tranquilidad.



“El mensaje aquí para los colombianos es que una patología, una enfermedad que requiera de un trasplante, le puede pasar a cualquiera. Esto no respeta edad, condición social, raza, no respeta absolutamente nada”, dijo Guerrero, porque sabe que si una familia decide donar órganos y tejidos de un ser querido que ha fallecido, puede cambiar y salvar hasta 55 vidas.

​

​(Lea: ¿El cáncer de mama puede ser hereditario?)

Personas que han renacido gracias al trasplante de órganos

Por otro lado, la serie motivó la realización de una charla –que se verá en la primera media hora de la transmisión– entre personas que han sido trasplantadas, que se han acercado al panorama por la pérdida de un familiar, que están a la espera de la gran noticia y que realizaron la producción.



En dicha conversación se escucharán las opiniones de: Sonia Vargas, quien actuó para uno de los capítulos, tiene 39 años, desde los 12 ha padecido diabetes y desde los 28 fallas renales; Adriana Betancur, ex presentadora de RCN que ha enfrentado insuficiencia renal y se ha sometido a trasplantes; Carolina Guarín, experta que acompañó la estructuración de la producción; Carolina Soto, presentadora de Día a Día, que vivió la experiencia desde el lado familiar al afrontar que su hermana tenía muerte cerebral y decidir donar sus órganos; Lina Moreno, directora de RTVC y Andrés Guerrero, director de Renacer.



(También: ¿Qué relación existe entre la Vitamina D y el covid-19?)

Facebook Twitter Linkedin

Quiénes participan en el lanzamiento de Renacer y otra protagonista de la antología Foto: Cortesía RTVC

Los ejes que se desarrollarán en la conversación, muy afines a la temática del proyecto, se asocian con los mitos y la ley 1805 de 2016, con la que se establece que todo colombiano es donador de órganos a menos de que solicite lo contrario.



Por ende, se expondrán las experiencias de vida de los panelistas, junto con temas como: el mínimo riesgo que hay al donar órganos, todos los procedimientos que se hacen para que la práctica se haga en el marco de lo legal con el fin de beneficiar a otros, el pensamiento altruista que hay cuando se dona en vida o en muerte, si se debe preguntar o no a cercanos por la donación ante la muerte de un ser querido, entre otras.



Jimena Delgado

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO