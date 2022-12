¿A quién no le ha pasado que preso del sueño y el cansancio olvida poner la alarma para el día siguiente y, sorprendentemente, se despierta por sí mismo a la hora que decía hacerlo?



Ante esto muchas personas señalan que “el cuerpo tiene un reloj del sueño” o el famoso “el cuerpo tiene memoria” y se acostumbra a un horario.

Ante este interrogante de qué es lo que realmente ocurre, ‘NPR’ recordó un estudio liderado por el profesor de neurociencia Jan Born, quien sabía que en la glándula pituitaria se almacena una hormona llamada ACTH, que aumenta antes de la hora de despertar habitualmente, lo que a su vez le indica a las glándulas suprarrenales que liberen cortisol.



Born lideró un experimento en el que reunió a 15 personas que normalmente se despertarían alrededor de las 7 o las 7:30 de la mañana y los estudiaron durante tres noches.



Había tres grupos, uno que debía levantarse a las 6 a.m., otro a las 9 a.m. y al tercer grupo se le asignó un horario de 9 a. m., pero se despertaron inesperadamente a las 6.



Estos fueron los resultados:



Los sujetos que anticiparon despertarse a las 6 a. m. tuvieron un aumento notable en la concentración de la hormona mencionada una hora antes, como si su cuerpo supiera qué venía, lo que no ocurrió con el segundo y tercer grupo que no debía levantarse temprano.



El experimento probó que cuando el ser humano tiene una ‘preocupación’ en mente o es obligación despertar a determinada hora su cerebro liberará una hormona del estrés para empujarlo a hacerlo.

Ciclos del sueño

Dormir lo suficiente es una de las claves para tener un buen día. Foto: iStock

Recordemos también que el cuerpo pasa por distintos ciclos del sueño. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) establece que al dormir, se atraviesa un ciclo de dos fases: el movimiento ocular rápido (MOR) y el sueño sin MOR.



“El ciclo se reinicia cada 80 a 100 minutos. Por lo general, se atraviesan de 4 a 6 ciclos por noche”, dice en su página web.



Así mismo, es posible que entre un ciclo y otro se despierte brevemente.



Consejos para mejorar la calidad del sueño

Ahora, si usted lo que quiere es mejorar sus horas de descanso y que este sea más profundo, lo más recomendable es:



- Cuidar el entorno para no interrumpir la calidad del sueño

- Crear un ritual para dormir y procurar acostarse a la misma hora

- No comer pesado en la noche

- Evitar estimulantes a partir de media tarde (incluso café)

-Ejercitarse

- Evitar las pantallas por lo menos una hora antes de dormir

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS