La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Colombiana del Corazón, se pronunciaron sobre el impuesto a los alimentos ultraprocesados.



(Lea también: Impuesto a gaseosas afectaría 4 veces más a los pobres que a los ricos)



Ambas entidades consideran que un impuesto sobre productos altos en grasa, azúcar y sal puede ser útil, pero aunado a generar estrategias pedagógicas para educar en elecciones de alimentos desde las escuelas o colegios y través de campañas mediáticas.



(Además: Ciencia avala etiquetado octogonal de advertencia en ultraprocesados)

De acuerdo con expertos, los alimentos en sí mismos no son malos, sino las decisiones de quienes los consumen, quienes por una precaria información no adquieren los más

saludables. Prefiriendo productos en lugar de alimentos.



(Siga leyendo: Piden a Minsalud avanzar con sellos en alimentos ultraprocesados)



Por este motivo, los sellos octogonales en los alimentos ultraprocesados cuentan como una estrategia para que el público sepa exigir la información calórica sobre azúcares, carbohidratos, grasas y sal en los empaques de alimentos de consumo.



Esto es fundamental para que las personas tomen conciencia y hagan sus propios balances y decisiones sobre los alimentos que consumen. En este sentido es imperativo lograr que se cumpla el compromiso de reglamentar la Ley 2120 del año 2021.



Como consecuencia de la falta de información, especialistas han alertado que el sobrepeso y la obesidad vienen ascendiendo en Colombia en forma dramática, como lo revela la más reciente encuesta ENSIN de 2015, y aparece cada vez en personas más jóvenes, incluso niños.



El sobrepeso es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y la obesidad es

una enfermedad cuyas causas, en la mayoría de las veces, son debidas a elecciones

de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y productos adicionados de

azúcar, en combinación con comportamientos sedentarios e inactividad física.



De acuerdo con expertos, existen otras causas hereditarias o metabólicas, pero siempre la base fundamental para su manejo es llevar un estilo de vida donde el cuidado y aprender a elegir sean la esencia.



Para mantener un corazón sano y en general el sistema cardiovascular, en la suma de

comidas del día, las calorías obtenidas por bebidas azucaradas, dulces, postres y otros

productos de paquete no pueden aportar más del 10 por ciento del total de las calorías.



(De su interés: ¿Qué pasó con la ley contra la comida chatarra?)



Si cada día se debe consumir hasta 2 mil calorías, no pueden ser más de 200 calorías

las que se obtienen por todos estos productos, donde se encuentran las bebidas

azucaradas y los productos ultraprocesados. Una sola bebida azucarada en promedio aporta más de la mitad de esas calorías, por lo que su reducción es imperativa para mantener la salud cardiovascular.

Más noticias de Salud

-Sellos de advertencia en comida chatarra servirían en Colombia







-Los alimentos ultraprocesados engordan más y hacen comer en exceso