'Se debe priorizar el acceso a fármacos para toda la población': MSF sobre dolutegravir

Esta semana el Gobierno Nacional tomó la decisión de promulgar la resolución 01579 de 2023, que establece que Colombia podrá fabricar o importar dolutegravir genérico, sin permisos del titular de la patente, ViiV Healthcare, empresa aliada de GlaxoSmithKline, Pfizer y Shionogi.



La resolución fue expedida por el Ministerio de Salud, que contó con el apoyo de más de 120 organizaciones de la sociedad civil, en las cuales participó la organización médica humanitaria internacional Médicos sin fronteras (MSF), y marca un referente importante para la salud pública colombiana.



Aunque el dolutegravir genérico está disponible para millones de personas alrededor del mundo por medio de licencias expedidas por Medicines Patent Pool, el país fue excluido por ViiV Healthcare, junto con otras naciones de ingresos medios, logrando así mantener un monopolio de precios elevados.



Esto afectaba el acceso a la salud de miles de personas, por lo que múltiples organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, venían denunciando que los elevados precios de este medicamento constantemente impedían que los pacientes en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia sexual, pudieran acceder a tratamientos efectivos.



De acuerdo con la resolución, esta decisión beneficiará potencialmente a los pacientes que requieren de medicamentos que contengan el fármaco dolutegravir, prescrito ante infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y constituye un precedente para futuras licencias obligatorias de uso gubernamental.



Al respecto, EL TIEMPO habló con Francisco Viegas, asesor de políticas de innovación médica de Médicos Sin Fronteras (MSF), que explicó por qué esa decisión maraca un hito en materia de salud pública para el país.



¿Por qué esta resolución marca un hito en materia de salud pública?

Marca un hito, muy importante en términos de salud pública, porque apunta en la dirección de que el gobierno va a enfrentar los monopolios de las patentes y priorizar el acceso al medicamento. Como sabes, no fue la primera vez que el gobierno de Colombia ha emitido una declaración de interés público. Hubo en el 2018, una declaración para el medicamento Imatinib de la empresa farmacéutica Novartis para tratar el cáncer, pero por presiones comerciales y presiones de países del norte no se llevó a las últimas consecuencias. Entonces creemos que con ese acto, el gobierno apunta en para priorizar un acceso más amplio a los pacientes, porque incluso Colombia hoy es uno de los países de Latinoamérica con menos de 5% de utilización de esa medicación. Es una medicación bastante útil, menos tóxica, y que ya es de amplio uso por los programas de sida en el mundo, porque tiene una toxicidad mucho menor y efectos adversos mucho menores que son muy importantes para la calidad de vida de las personas viviendo con VIH y para su tratamiento.

¿Por qué era necesaria esta resolución?



La resolución es necesaria porque la patente es la principal barrera para el acceso a tratamiento más amplio en el país. Incluso Médicos Sin Fronteras no logra poner a sus pacientes en Colombia bajo esa medicación por el alto costo que se cobra a nivel de país, y no logra traer genéricos de otros lugares por las barreras de las patentes. Entonces, el país puede ahora no solo fabricar cuando tenga disponibilidad, sino también puede de inmediato importar genéricos precalificados de la OMS y otros oferentes evaluados por la Organización Mundial de la Salud o por la Organización Panamericana de la Salud que tengan precios asequibles.

"Fue un proceso bastante abierto en que el gobierno manifestó el interés de principiar la Declaratoria de Interés Público". Foto: Istock

Desde su visión como parte de una organización humanitaria, ¿podría contarnos cómo fue el proceso para que esto fuera posible?



Sin duda, un hecho de todo ese proceso fue su transparencia. Fue un proceso bastante abierto en que el gobierno manifestó el interés de principiar la Declaratoria de Interés Público. Preparó un comité técnico posterior con el Ministerio de Hacienda, de Comercio y de Salud para evaluar sobre la existencia o no de razones de interés público. Recibió comentarios de todos los interesados, tanto del sector privado, de organizaciones de ONG, de organizaciones de la ONU y de organizaciones con Médicos Sin Fronteras que apoyaron la medida impulsada por el gobierno para el acceso a medicamentos. Fue un proceso bastante transparente que ahora con la declaratoria sería casi la etapa final. La importancia sería que después de la apelación de esa decisión por parte de sectores privados, la próxima etapa la Oficina de Patentes del Departamento de Comercio que debe emitir el documento legal de la licencia obligatoria y con eso permitir la importación de genéricos o la fabricación local sin ninguna violación. Fue un proceso bastante transparente, con bastante participación de la sociedad civil, tanto de la industria como de la perspectiva de los pacientes y del interés público.

¿Cree que esta decisión constituye un precedente para futuras licencias obligatorias de uso gubernamental en medicamentos?

Ese hecho de la licencia obligatoria en la declaratoria de Colombia es un precedente bastante importante no solo para Colombia, porque es la segunda vez que el país lo hace, sino que tenemos la esperanza de que se lleve a las últimas instancias y que se llegue a concretar un acceso más amplio al tratamiento de los autógrafos en el país. También sirve de importante lección para países como Brasil y otros, que incluso en la región aún tienen alto costo de estos medicamentos, donde hay discusiones y presiones de la sociedad civil local para que también sigan el ejemplo de Colombia de declarar interés público. Lo que pasa es que los países de Latinoamérica nunca son beneficiados por las licencias que llamamos licencias voluntarias o acuerdos en que las industrias ofrecen precios más bajos y la posibilidad de entrada de genéricos a nuestros países. La licencia obligatoria es un mecanismo legal que los países pueden utilizar para que tengan entradas de genéricos y precios más asequibles de distintos medicamentos. Sin duda, esa medida de Colombia se constituye como un importante ejemplo para América Latina y para el mundo de que se debe priorizar más el acceso a medicamentos a toda la población, preservando los derechos humanos y no los derechos comerciales de las farmacéuticas.

