Durante el evento, el Viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, resaltó la preocupación que existe sobre la garantía de diálogo y participación en el proceso de elaboración de la reforma de la salud propuesta por el Gobierno.

"Aquí ha habido un debate a lo largo y ancho de país con todos los sectores y no hay sorpresas. Lo que se ha venido planteando aparece luego en el articulado", aseguró el viceministro, quien también agregó que el Gobierno está siguiendo una línea de construcción democrática y de fortalecimiento de la institucionalidad, por lo que no se ha cerrado la puerta a los aportes y el debate.



Al respecto, Urrego explicó que si bien todo proceso o construcción de política pública puede tener fallas, el debate sobre el sistema de salud no es nuevo. “Este diálogo inició desde el momento de la materialización de la Ley 100, donde existía una correlación de fuerzas políticas y económicas que señalaron al país un rumbo. Este es un proceso que no ha parado nunca”, dijo.



Asimismo, el funcionario resaltó que durante las contiendas presidenciales se hizo evidente la necesidad de ajustes y de cambios de orden estructural. Según explicó, en el año 2022 el programa de gobierno 'La salud es un Gobierno, no un negocio' contaba con una serie de párrafos y cada uno constituía un pilar fundamental que habría sido debatido por gremios, EPS, academia y organizaciones sociales durante casi un año antes de llegar al debate electoral.



Por otro lado, aclaró que para el Gobierno existen problemas de orden estructural que no son marginales como, por ejemplo, la enorme dificultad de acceso que existe en el sistema. Si bien el viceministro reconoció que la cobertura del sistema actual es buena, persiste una crisis en el acceso que empieza a acumularse y no encuentra una solución sostenida.



Otro problema estructural es que la concepción de asimilar la UPC (Unidad de Pago por Capitación) a una poliza que se siniestra cada vez que se utiliza es una situación equivocada. “Todas las acciones de protección específica y detección temprana y atención básica deben predicarse como universales”, dijo. Según manifestó, esta concepción comercial del manejo de la UPC deriva en la falta de acceso al sistema en ciudades y campos.

