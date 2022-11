Si hay algo que genere incomodidad en la boca son las llagas. Aunque en términos médicos, en realidad, se les conoce como aftas bucales.



De acuerdo al portal MedLine Plus - un servicio informativo de salud producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y parte de los Institutos Nacionales de la Salud de ese país - estas aftas son "pequeñas llagas redondas que aparecen en la boca. Por lo general tienen un borde rojo y un centro gris. Pueden ser muy dolorosas. No son igual al herpes labial, que son causadas por el herpes simple".



El portal aclara que estas llagas, coloquialmente llamados 'sapos', no son contagiosas. La duda entonces es, ¿por qué salen?



MedLine Plus expone que las llagas pueden salir por una infección viral. "También pueden desencadenarse por estrés, alergias a los alimentos, falta de vitaminas y minerales, cambios hormonales o períodos menstruales", aseguran.



Las aftas, según el portal médico, pueden desaparecer solas sin necesidad de algún tratamiento, aunque algunos enjuagues o remedios caseros pueden ayudar a disminuir el ardor.



Entre las recomendaciones para evitar más dolor también está procurar no comer alimentos muy ácidos, picantes o condimentados.



