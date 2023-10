‘No aceptamos los comentarios de que tenemos los recursos. No es cierto’: EPS Sanitas

Tras la decisión tomada por la droguería Cruz Verde de no entregar más medicamentos No PBS a usuarios de Sanitas, la EPS se pronunció este martes señalando que desde 2008 el Estado ha venido acumulando deudas con ellos debido al no reconocimiento de ciertos pagos y tecnologías No PBS que acumulan 1,1 billones de pesos a la fecha y que es de allí de donde viene la crisis financiera que no ha logrado ser resuelta.



(Lea también: Sanitas es de las EPS que más recibe recursos y la que más debe a clínicas: Minsalud)

Según explicó hoy en rueda de prensa el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, lo cierto es que desde que entró este Gobierno, y con Gobiernos anteriores, Sanitas se ha venido reuniendo con ministros de Salud y técnicos para explicar que no se está pagando lo suficiente por la prestación del derecho a la salud.

En ese sentido, los medicamentos e insumos que no hacen parte del Plan Básico de Salud, es decir los No PBS, hacen parte de las deudas que han venido acumulándose anualmente y que han estallado la actual crisis, dado que la EPS presta el servicio pero luego no recibe pago.

"El valor del no reconocimiento de esos servicios, es decir, los servicios que se prestaron a los usuarios y no han sido reconocidos por el Gobierno, asciende a 1,1 billones de pesos desde 2008 hasta el momento. De esos 1,1 billones, allí están los 400 mil millones que gestiona nuestro Gestor Farmacéutico Cruz verde", señaló Rueda.

De acuerdo con él, si bien las entregas de medicamentos e insumos en lo No PBS solo corresponde al 3 % de los servicios (el otro 97 % está cubierto por el PBS) lo cierto es que este rubro genera un gasto mensual de 55 mil millones de pesos, pero el Gobierno solo reconoce 32 mil millones mensuales por este tema.

"Son alrededor de un 3 % de las atenciones a las personas y equivalen a 55 mil millones de pesos mensuales. De esos, el Estado, a través de Presupuestos Máximos, solo nos reconoce 32 mil millones de pesos. Ahí hay un descalce que se acumula progresivamente que no han podido ser reconocidos a Cruz Verde, justamente porque la asignación del Estado no ha sido suficiente", enfatizó Rueda.

(Lea también: Cruz Verde suspenderá la entrega de algunos medicamentos a usuarios de EPS Sanitas)

De acuerdo con el directivo, en el caso de Cruz Verde la facturación de tecnologías No PBS solo corresponde al 20 % del total de la facturación. El otro 80 % restante corresponde a PBS y es pagado, según dijo, oportunamente en los primeros días del mes.

"La financiación de estas tecnologías No PBS es un deber del Estado. El Estado debe ser el garante de estos recursos. Y no otras entidades como EPS Sanitas o Cruz Verde. Y ese es el llamado que hemos hecho de responsabilidad al Gobierno", resaltó Rueda.

De acuerdo con él, ante la situación actual quedan dos opciones: que el Gobierno reconozca las deudas y pague más a las EPS, o bien que el Gobierno, como lo ha propuesto a través de la reforma de la salud, asuma las deudas y pague directamente a los prestadores a través de giro directo.

"El Gobierno tiene la información del costo de las atenciones y de cuánto nos ha transferido por Presupuestos Máximos. Le propusimos en las mesas técnicas con Compensar y Sura que nos reconozca las deudas, aunque no hay como pagarlas en el momento. Pero con ese reconocimiento de deuda lo que buscábamos es que todos los actores de la cadena, la EPS, la industria, y los otros prestadores, sintieran la tranquilidad de que había un reconocimiento de deuda y que eventualmente ese pago se iba a pagar más adelante. Desafortunadamente, las mesas nos prosperaron y como opciones alternas tenemos que el Gobierno desarrolle la opción de pagar directamente a los prestadores sin intervención y que esa titularidad la asuma el Gobierno", resaltó Rueda.

Finalmente, el directivo destacó que si bien es cierto que el Gobierno paga a tiempo, la verdadera problemática es que no se paga lo suficiente. Y es de allí de donde surge la crisis.

“Que haya pagos oportunos a las EPS no significa que los pagos sean suficientes. Es como recibir el salario todos los meses, pero que ese salario no sea completo. Entendemos que el flujo de recursos se paga anticipado peor no han sido suficientes. No aceptamos los comentarios de que tenemos los recursos. No es cierto”, agregó Rueda.

De acuerdo con él, por ahora están trabajando de la mano con Cruz Verde para lograr una solución pronta a la problemática y evitar que se afecte a los usuarios. Además que, por ahora, esta crisis si bien impacta en las operaciones, no acabará con EPS Sanitas como empresa promotora de salud.

Rueda también aseguró que "no aceptan los señalamientos del Gobierno", pero que tampoco emitirán ellos señalamientos de ese estilo porque lo que buscan es encontrar una solución para los usuarios.

"Nuestros usuarios saben que durante 28 años hemos entregado lo mejor de nosotros como entidad, como trabajadores, como grupo empresarial, por cuidar de ellos. Durante el tiempo de pandemia hicimos mucho más allá. Esta situación necesita del concurso del Gobierno. Y yo confío e insisto que la información que hemos entregado es clara y verificable. Yo confío en que el Gobierno le va a responder a los usuarios", resaltó Rueda.

Facebook Twitter Linkedin

Esta semana Cruz Verde tomó la decisión de no entregar más medicamentos e insumos a usuarios de EPS Sanitas por las deudas que esta última tiene con la droguería. Foto: iStock

(Lea también: ‘Los pacientes están en riesgo’: Las reacciones de expertos a decisión de Cruz Verde)

Gobierno asegura que están al día con pagos a Sanitas

Durante una rueda de prensa convocada hoy por el Ministerio de Salud en horas de la mañana, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que Sanitas es una de las EPS que más recibe recursos por Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Sin embargo, de acuerdo con las cifras presentadas, es una de las EPS que más deudas tiene con los agremiados de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que representan el 27 % de las IPS de Colombia. A ellos, según el ministro, Sanitas les adeuda más de 800 mil millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa hoy. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

"Sanitas es una de las EPS que recibe más por UPC y además una de las que más recibe Presupuestos Máximos. O sea que tiene una muy buena UPC, recibe lo suficiente. Voy a tener que usar estas cifras, no lo debería de hacer, pero el momento lo justifica: ayer me reuní con Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC. Y les deben 16 billones de pesos. ¿Quién es el deudor más grande? Sanitas. Les debe 829 mil millones de pesos solamente al 27 % de hospitales y clínicas", señaló Jaramillo.

(Lea también: Sanitas responde a Cruz Verde por suspensión de algunos medicamentos a sus afiliados)

Según explicó el funcionario, van a revisar las deudas que también tienen con hospitales públicos que no están agremiados en la ACHC, porque esa cifra de deudas podría ser mayor. Sumado a ello, dijo Jaramillo, a Cruz Verde les deben 400 mil millones de pesos.

Por otro lado, el ministro aseguró que están al día con Presupuestos Máximos y UPC, y se le han pagado, hasta octubre, 5,7 billones de pesos del régimen contributivo y 1,6 billones del régimen subsidiado. Además de 492 mil millones de pesos de Presupuestos Máximos.

"Estamos totalmente al día con los señores de Sanitas. Ya se les pagó todo octubre en Presupuestos Máximos y lo que tiene que ver con UPC. En total 7,8 billones de pesos se les han entregado", resaltó el ministro.

Sumado a ello, el ministro aseguró que las clínicas de la EPS Sanitas tienen utilidades, a pesar de que la empresa no está al día con los pagos a otros proveedores externos.

(Lea también: Abecé de Cruz Verde y Sanitas: ¿qué medicamentos no entregarán a usuarios de la EPS?)

"Todas las clínicas de EPS Sanitas dejaron más de 40 mil millones de pesos de utilidades el año pasado. Entonces uno se pregunta: 'no pagan, pero sus utilidades en sus clínicas donde hay integración vertical gozan de muy buena salud'. No puede uno entender como mientras no les pagan a los proveedores, sus clínicas de integración vertical sí gozan de muy buena salud", resaltó.

EDWIN CAICEDO| UNIDAD DE SALUD