Sanitas responde a Cruz Verde por suspensión de algunos medicamentos a sus afiliados

Este lunes 30 de octubre, la cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde anunció que desde el próximo 15 de noviembre no podrá seguir realizando el suministro de medicamentos e insumos que no están dentro del Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.



Según la cadena de droguerías, la medida se da porque Sanitas "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".

La empresa encargada de suministrar los medicamentos aseguró que no pueden asumir la totalidad de los costos para el pago a los laboratorios y a importadores. Y, en consecuencia, "se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos"



Así mismo, aseguraron que las negociaciones con la EPS llevan más de tres años y que no se ha podido llegar a un acuerdo para resolver el pago de la cartera pendiente.

Drogerías Cruz Verde. Foto: Cruz Verde

La respuesta de Sanitas

La empresa prestadora de Salud, Sanitas, rechazó mediante un comunicado la decisión tomada por Cruz Verde y aseguró que puede traer afectaciones para los usuarios afiliados.

"Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible", se lee en el comunicado.



Así mismo, aseguraron que ya se había alertado al Gobierno.



"Lamentablemente, el tema de Presupuestos Máximos con el que está relacionada esta decisión es una de las razones por las cuales veníamos alertando al gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual sin que tengamos hasta ahora una respuesta al respecto", aseguró la EPS.



Finalmente, aseguraron que "nos reservamos la ejecución de las acciones pertinentes, en defensa de nuestros usuarios, para garantizar el acceso a los medicamentos no incluidos en el PBS".



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

