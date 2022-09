Son muchas las entidades y mujeres que se han pronunciado sobre la dificultad que existe hace años para adquirir medicamentos anticonceptivos y no es una problemática que se limite únicamente a Colombia.



Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) en el mundo, de las cuales 1.112 millones precisan planificación familiar, de ellas 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción, cifras que evidencian una problemática creciente para los sistemas de salud.



(Siga leyendo: Minsalud continúa analizando disponibilidad de medicamentos)

De acuerdo con datos de Profamilia, durante el año 2021 se prestaron un total de 837.091 atenciones y dispensación de productos de anticoncepción, de los cuales un 61,7 por ciento (517.625) estuvieron dirigidos a personas jóvenes menores de 24 años.



(Le puede interesar: Estos son los métodos de planificación preferidos por las mujeres en Colombia)



Adicionalmente, la entidad registró que el método que más aumentó en relación con el año anterior fue la anticoncepción permanente masculina o vasectomía con un 47 por ciento, seguida por los implantes subdérmicos y la anticoncepción permanente femenina, que crecieron en un 26%. siendo estos de gran impacto en la salud pública por ser métodos de larga duración.

Implante subdérmico

De acuerdo con Juan Carlos Vargas, asesor científico de profamilia el implante subdérmico es un método de anticoncepción que consiste en una o dos barras cortas y delgadas, del tamaño aproximado de un fósforo y que se inserta en la parte superior del brazo de la mujer por debajo de su piel. El dispositivo libera una hormona, la progestina, que genera condiciones que hacen inviables la fecundación.



(Lea también: Alternativas en anticonceptivos en Colombia)



El proceso de inserción es sencillo, ambulatorio y corto. Una vez colocado, el implante subdérmico no se mueve ni desplaza del lugar de inserción. Las mujeres que lo usan pueden seguir con sus actividades cotidianas sin problema.



Según Profamilia, una de las principales ventajas es la duración. Este método funciona entre tres y cinco años, lo que lo hace fácil y práctico de usar. Adicionalmente, no requiere ninguna acción posterior a su inserción, por lo que también se convierte en una alternativa económica a largo plazo. Así mismo, no es permanente ni genera infertilidad, por lo que una vez retirado, una mujer que desee quedar embarazada podría hacerlo.



Por otro lado, la hormona que contiene el implante ayuda a mitigar los periodos menstruales dolorosos o muy abundantes. En la mayoría de las mujeres, el implante vuelve su menstruación mucho más ligera. Otra ventaja es la ausencia de estrógeno, lo que permite le permite ser utilizado sin problema por mujeres lactantes o en pacientes que tengan contraindicado el uso de esta hormona.



Cabe resaltar que algunas mujeres experimentan efectos secundarios durante el tiempo en el que el organismo suele adecuarse al implante, que suele ser entre los seis y los doce meses. Durante este tiempo, el efecto más común es un manchado espontáneo. Así mismo, algunas personas experimentan un periodo más largo y abundante, mientras otras mujeres tienen un sangrado más ligero. Por otra parte, algunas mujeres tienen aumento del apetito, lo que puede conducir a un incremento de peso con la inserción del implante, aunque es un efecto poco común. Ante esto, la recomendación principal es restringir el consumo de alimentos de alto contenido calórico durante los primeros 3 a 6 meses de uso,



Expertos aseguran que los implantes subdérmicos pueden ser utilizados por mujeres en edad fértil, sin importar que hayan tenido hijos o no. Suele ser un método recomendado para quienes desean planificar por un plazo de tiempo más largo, es decir, de manera continua.



En Colombia, el implante suele ser suministrado por la EPS a quienes lo requieran, previa consulta y asesoría con el profesional de la salud. En caso de ser solicitado por una menor de 14 años, la Ley de Infancia y Adolescencia rige que el asegurador debe notificar por presunción de relación sexual abusiva en menor de 14 años e igual proveer el método.



(De su interés: Así puede acceder gratis a métodos anticonceptivos en Bogotá)



Aunque los implantes subdérmicos están indicados para cualquier mujer en edad reproductiva, debe señalarse que no se aconseja en particular para mujeres con sospecha de embarazo, o con factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y definitivamente no debe usarse en mujeres con cáncer de mama activo.

Dispositivo intrauterino

Los dispositivos intrauterinos (DIU) son pequeños elementos en forma de T que se colocan dentro del útero de la mujer y actúan como métodos anticonceptivos al crear condiciones que impiden la fecundación. Hay dos tipos, la T de cobre y la DIU hormonal o endoceptivo. Ambos son conocidos por tener una forma de T.



Adicionalmente, el DIU puede ser usado como anticonceptivo de emergencia, hasta 120 horas después de una relación sexual sin protección. Es de aclarar que esto no lo hace un método abortivo, lo que hace es evitar la fecundación.



La T de cobre es un elemento plástico que adicionalmente tiene cobre. Su protección anticonceptiva puede durar hasta 12 años sin carga hormonal. Según expertos, funciona al suspender la viabilidad y la vitalidad de los espermatozoides, de tal manera que no pueda encontrar el óvulo y, por tanto, previene la fecundación y el embarazo.

Por su parte, el DIU hormonal o endoceptivo también está elaborado con plástico, pero contiene en su interior un derivado hormonal, la progestina, que crea un cambio en el útero que debilita a los espermatozoides, impidiendo que se encuentren con el óvulo.



Debido al componente hormonal que contiene también reduce la cantidad del sangrado menstrual y en las mujeres con dolores menstruales, también los reduce. Según explica Profamilia, aunque todos los DIU hormonales tienen progestina, la cantidad puede variar. Esto solo afecta la duración del DIU, no su efectividad para prevenir el embarazo.



Una de las ventajas principales de ambos tipos de DIU es que duran años, pero no son permanentes ni generan infertilidad. Si una mujer que utiliza el dispositivo decide que quiere quedar en embarazo puede solicitar que se retire y su fertilidad vuelve a ser como era antes de usarlo. “Para muchas personas esto puede resultar muy práctico, al no necesitar otro método de planificación”, explica Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia.



Así mismo, tanto la DIU hormonal como la T de cobre son uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que existen, con una efectividad superior al 97 % para prevenir embarazos. En el caso del DIU hormonal, además de prevenir el embarazo, pueden ayudar con los periodos dolorosos o abundantes. Incluso, algunas personas dejan de tener su periodo por completo después de ponerse el dispositivo sin que esto sea riesgoso para la salud.



(Le recomendamos leer: La importancia de fomentar una vida sexual saludable en los adolescentes)



“Algunas personas pueden tener efectos secundarios. Con el DIU hormonal, durante los primeros tres a seis meses en los que el cuerpo se acostumbra al dispositivo, es normal tener periodos irregulares, manchado espontáneo”, explica el experto.

A diferencia del DIU hormonal, la T de cobre suele aumentar el sangrado y los cólicos durante la menstruación, especialmente durante los primeros tres a seis meses. Durante este tiempo de adaptación para el organismo también puede esperarse un manchado espontáneo y periodos irregulares. Para muchas personas, con el paso del tiempo esto suele mejorar.



La inserción de un DIU no suele causar una infección de forma directa, sin embargo, si hay una infección presente durante el proceso, se puede correr el riesgo de que aumente su difusión. También es posible que, si se contrae una infección, la evolución de la infección puede ser más rápida, por esta razón es que la principal recomendación, antes la sospecha de una infección genital en una mujer con DIU es acudir a la consulta médica.



Muchas mujeres experimentan dolor durante la inserción del dispositivo, así como cólicos o dolor de espalda. Sin embargo, puede ser manejado con analgésicos y suele irse a los pocos días.



Aunque es un método que puede ser utilizado por mujeres en todas las edades fértiles, debido a que muchas experimentan un aumento en su sangrado y en los cólicos tras la inserción de la T de cobre, puede que en la asesoría de planificación familiar no sea recomendado para personas con un periodo abundante o con cólicos fuertes. Así mismo, en algunos casos en los que por razones de la anatomía del útero no es posible la inserción, no se debe usar este dispositivo.

Vasectomía

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico, seguro y mínimamente invasivo que ofrece anticoncepción de forma permanente a los hombres. Es un método altamente efectivo, que garantiza un 99 % de efectividad.



Consiste en una cirugía sencilla, que demora unos 10 minutos, en el que el profesional de la salud corta y bloquea los conductos deferentes, que es por donde pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en la eyaculación. Aunque es un método definitivo, se puede llegar a revertir con una cirugía llamada vasovasostomia en algunos casos puntuales.



Cualquier hombre mayor de 18 años puede solicitar el procedimiento, independiente de si tiene hijos o no.



Es un mito que la vasectomía causa impotencia y es falso. El procedimiento solo toca el aspecto reproductivo del hombre, y después de la cirugía el paciente sigue eyaculando normalmente, pero sin los espermatozoides, que son los encargados de la fecundación. Tampoco afecta los testículos, de manera que las hormonas sexuales, encargadas de la libido, no se ven alteradas. Por lo tanto, la operación no afecta el deseo sexual, la fuerza, ni la erección.



El procedimiento tampoco debilita o engorda a los hombres. De hecho, no sufren ninguna alteración física tras el procedimiento, salvo por el cambio en los conductos deferentes que impiden la llegada los espermatozoides a la eyaculación.



(Siga leyendo: La actividad sexual de los colombianos, afectada por la pandemia)



La vasectomía está diseñada para ser permanente, previniendo embarazos durante el resto de la vida del paciente. Sin embargo, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Se recomienda el uso de condón durante las relaciones sexuales para reducir las posibilidades de contagio o transmisión de enfermedades sexuales. Son muy poco comunes los casos en los que la vasectomía falla, puesto que ofrece una efectividad del 99 %.

Más noticias de Salud

-Anticonceptivos: ni veneno ni sometimiento femenino, según la ciencia







-‘El mandato de maternidad no es natural’: joven que se ligó trompas