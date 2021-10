Las líneas telefónicas que en Colombia atienden su salud mental

Colombia cuenta con diversas líneas telefónicas en las que profesionales pueden escuchar y atender a una persona que tenga intención de quitarse la vida.



Si usted está atravesando por un episodio en el que requiere que su salud mental sea atendida, sepa que puede pedir ayuda.



Estas son algunas de las líneas de atención en el país

Bogotá:

Línea 106

WhatsApp: 3007548933



Barranquilla

Línea de la vida: 339 99 99



Medellín

Línea amiga: 444 44 48



Cali:

Línea 106



Antioquia

Salud para el alma: 4407649



Meta

Linea Amiga Salud Mental: 3125751135



Tenga en cuenta que el Ministerio de Salud dispone de un completo directorio que reúne líneas de atención para todos los territorios del país. Consúltelo aquí.

Esto es lo que dice el Ministerio de Salud en materia de prevención del suicidio:



"- En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.



- Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.



- Hablar lo que se siente es el prime​r paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.



- Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, ​los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.



- Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud".

EL TIEMPO