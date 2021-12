En Colombia, de acuerdo con la última encuesta de salud mental de 2015, realizada por el Ministerio de Salud, el diez por ciento de la población tiene algún diagnóstico que requiere intervención, una situación que se empeora si se tiene en cuenta que menos del diez por ciento recibe atención.



Si bien estas cifras consolidan la estadística oficial, la pandemia incrementó la incidencia y la prevalencia de estos problemas, desnudando falencias estructurales para la intervención y, a su vez, presentando otro tipo de dificultades.

No en vano, Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra y expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dice: “Si el covid-19 dejó en la población una huella de felino, las consecuencias en salud mental dejarán una huella de elefante en toda la sociedad, a tal punto que se puede convertir en la próxima pandemia”.

En ese contexto, la Casa Editorial EL TIEMPO realizó esta semana el foro ‘Política de salud mental: de la teoría a la práctica’, en el cual se analizó con el Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (Cisne), el grupo Gressa, las EPS, académicos y expertos la situación del país en este campo, así como los componentes normativos, el presupuesto para enfrentarla y las potenciales propuestas para atenuar el impacto de estas enfermedades en la sociedad.

Situación general

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó recientemente un informe sobre el efecto devastador de la pandemia de covid-19 en el bienestar y la salud mental de la población en la revista médica The Lancet, cuyas conclusiones ratifican el impacto adverso generalizado en este aspecto.



“La salud mental ha sido durante mucho tiempo un área descuidada de la salud pública en las Américas. Los gobiernos deben aprovechar la pandemia como una oportunidad para reforzar sus servicios de salud mental”, subraya Renato Oliveira, jefe de la unidad de salud mental y consumo de sustancias de la OPS.



La causa del recrudecimiento de estos indicadores, según Andrea Otero, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, es que el aislamiento social puede ser catalizador de trastornos de estrés agudo, irritabilidad, insomnio, angustia, entre otras.



Asimismo, la experta señala que la pandemia aumentó los factores de riesgo socioeconómico y psicosocial para padecer enfermedades mentales, sobre todo por las implicaciones de la soledad y el distanciamiento social, en donde los grupos más vulnerables fueron adultos mayores, niños y adolescentes, así como trabajadores de la salud.



Sin embargo, las investigaciones demuestran que este problema no es nuevo. Por ejemplo, se estima que antes de la pandemia, casi la mitad de los adultos mayores (49,8 por ciento) padecía depresión, mientras que el 17,6 de ellos tenía deterioro cognitivo leve y el 9,4 por ciento padecía demencia.



En el caso de niños y adolescentes, las alteraciones de salud mental aumentaron del 10,8 por ciento en 2017 al 16 por ciento en julio de 2020, cifras que se reflejan en el incremento de los intentos de suicidio en este grupo poblacional.

En los últimos años, incluso, pasó de ser la segunda causa de muerte a ocupar el primer lugar. Así, alteraciones como ansiedad y depresión no tuvieron un soporte adecuado durante el periodo pandémico y “la consecuencia de que nuestros jóvenes no tengan salud mental es que como adultos no van a alcanzar su potencial total”, según lo expone Otero.



El Ministerio de Salud formuló en 2018 la Política Nacional de Salud Mental, cuyos ejes fundamentales son la prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos.



Al respecto, Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, asegura que dicha política está en plena implementación y ha concentrado el trabajo en dos aspectos principales: la atención primaria y el desarrollo de competencias en el talento humano en salud mental.



“Es importante fortalecer las acciones de orden intersectorial, pues si bien desde el sistema de salud se realizan acciones de promoción y prevención, esta es una tarea que requiere de la participación de diferentes actores y de esfuerzos constantes”, asegura el viceministro.

Las dificultades

Aunque en los últimos años se ha desplegado un amplio marco normativo al respecto, el mayor reto es pasar del papel a la realidad, como lo afirma Juan Gonzalo López, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), al decir que “la ley por sí sola no crea realidades (...) más si se tiene en cuenta las barreras que existen en los territorios no solo en términos de atención”.

El estrés laboral afecta la productividad y salud mental de sus trabajadores. Foto: iStock

Por otra parte, ante las barreras geográficas, la concentración de talento humano en las grandes ciudades y los retos del sistema de salud en general, son los médicos generales los llamados a desarrollar mayores competencias para identificar de forma temprana los problemas de salud mental e intervenir sin que sea indispensable remitir al especialista. Esto, como una manera de superar estas limitaciones y lograr avances en este campo, según lo explica el viceministro de Salud.



De acuerdo con López, el reto de la salud mental en el país no solo es responsabilidad de las EPS o IPS, sino que compete a toda la sociedad. En este sentido, dice el funcionario, uno de los mayores obstáculos es la falta de articulación entre los distintos sectores para atender la salud mental de manera integral.



En esto coincide Martha Saavedra, directora científica del grupo Cisne, quien manifiesta que las barreras que tienen los pacientes para acceder a los servicios son producto de problemas estructurales del sistema. “La salud mental siempre ha sido la cenicienta de la salud, ahora cobró protagonismo porque es evidente que las necesidades se han multiplicado por mil en la pandemia, pero estos son problemas que venían desde antes”, asegura la investigadora.



A las dificultades de acceso a servicios de salud mental se suma el estigma del que son víctima estos pacientes, ya que impone un obstáculo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Al respecto, Otero menciona: “Debemos entender que las enfermedades psiquiátricas son enfermedades del cerebro, eso es lo que debemos transmitirle a la gente para que se atreva a hablar y buscar ayuda si la necesita”.

Frente a esta problemática, Ómar Cuéllar, director de la Clínica Montserrat, expuso que anualmente en el mundo se pierden doce mil millones de días hábiles por incapacidades relacionadas con la salud mental de la población, números que superan las incapacidades por diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares.



Por esta razón, hay que concientizar cada vez más a la comunidad sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, así como se tratan las demás condiciones médicas.

Una propuesta integral

En un trabajo conjunto con el grupo Gressa, Rodrigo Córdoba, director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (grupo Cisne), presentó una propuesta de transformación para un modelo integral de atención en salud mental.



“Quizás no hay nada más valioso en psiquiatría que detectar e intervenir de forma anticipada (...) las enfermedades mentales tienen la tendencia a comenzar en etapas tempranas de la vida y generalmente tienen un curso crónico”, manifiesta Córdoba, quien agrega que en el modelo se plantea la situación actual por regiones, una propuesta de indicadores de medición, así como una serie de aspectos para revisar y evaluar los procesos que se llevan a cabo en este sentido.

La propuesta de la academia incluye vencer el estigma que existe sobre las enfermedades mentales. Foto: 123RF

De acuerdo con el director del grupo Cisne, los ejes de trabajo son la lucha contra el estigma, el compromiso transectorial que enmarque los diferentes ministerios, el concepto de pródromos –pensar en los factores de riesgo y evitar desenlaces mayores–, redes integrales de servicios, en razón a que la atención en salud mental no puede seguir siendo reactiva o fragmentada; también el abuso de sustancias, articulación territorial, rehabilitación psicosocial y capacitación del talento humano, ya que en el país existen 25 psiquiatras por cada cien mil habitantes.



“A partir de una serie de revisiones específicas podemos tener una política de salud mental donde creemos que vamos a saber a ciencia cierta en qué estamos, dónde están los vacíos y qué es lo que tenemos que hacer”, concluye el experto.



Por su parte, Iván Dario González, exviceministro de Salud y director del grupo Gressa, propone que se incluya un componente adicional al debate sobre las dificultades para poner en práctica las políticas institucionales, ya que, según el experto, la salud mental se crea en la casa. De este modo, los problemas podrían ser “menos medicalizados” y se lograrían manejar con anticipación.



“Podemos centrar el debate en la falta de psiquiatras, falta de recursos, en las deudas, pero es importante hacer una evolución de esto y llegar a los hogares con la política de prevención y promoción en el desarrollo de entornos saludables y de las capacidades que necesitamos para afrontar situaciones en primera persona y no esperar a que haya un psiquiatra per cápita”, expone González.



