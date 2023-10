Salud mental: ¿dónde poner una denuncia por falta de atención médica?

En Colombia muchos usuarios se quejan constantemente del servicio de las entidades prestadores de salud, por las demoras en la entrega de medicamentos, citas y en el poco tiempo que tienen en una consulta.



Para este tipo de casos existen herramientas que les permiten interponer una queja si está inconforme con su servicio de salud.



De acuerdo con el ministerio de Justicia y del Derecho, esta queja se puede interponer ante en las autoridades que vigilan a las empresas prestadoras de salud, para que sean sancionadas por incumplimiento de sus obligaciones.

Éste tipo de quejas se pueden interponer sea cual sea la especialidad o la consulta que usted haya hecho en su EPS.



(Le puede interesar: Informe: Bogotá cae 16 puestos en su desempeño en salud / Estas serían las razones)



Existen tres acciones que usted puede realizar para quejarse sobre un mal servicio:

Queja o denuncia ante la Superintendencia de Salud



Cuando la EPS no le ha prestado un servicio adecuado o ha incumplido la ley, usted podrá presentar, además de un derecho de petición, una queja ante la Superintendencia de salud, en la cual va a poner exponer la razones de su inconformidad.



Frente a esto, deberá esperar la respuesta de la superintendencia que estudiará los argumentos del usuario y lo que responda la entidad prestadora de salud. Según sea el caso, la superintendencia podrá ordenar que la EPS preste el servicio, entregue medicamentos o realice otro tipo de procedimientos.



Asimismo, si la entidad ha incumplido la norma, la superintendencia podrá imponer sanciones.

Reclamo directo



En este caso se recomienda que antes de iniciar el trámite de una queja, presente directamente el reclamo ante la EPS a la cual está afiliado y en ella exponga la razones de su inconformidad.



Este tipo de queja puede presentarse de manera verbal, por escrito o medios electrónicos, por lo cual cada EPS debe tener un espacio para recibir PQRS. La EPS tiene la obligación de responder esta solicitud máximo en 15 días hábiles.



(Lea más: 'Los acuerdos que esperábamos no son muy significativos': EPS sobre reforma de salud)

Demanda ante la superintendencia de salud



Si la EPS le ha negado cobertura de su plan obligatorio de salud, reembolsos económicos de gastos médicos, conflictos de multiafiliación, prestaciones excluidas del plan obligatorio de salud que no sean pertinentes por la condición particular del usuario, se puede presentar una demanda física o por medios electrónicos ante la entidad para que sea esta la que proteja sus derechos, según el ministerio de Justicia y del Derecho.



Si usted no tiene acceso a un abogado, puede acudir a los consultorios jurídicos de universidades o también a la oficina de atención al usuario de la Superintendencia Nacional de salud.

Bogotá, la ciudad con más quejas en sistema de salud

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Tengan compasión': el llamado que hace César Mora a su EPS para cirugía de su madre

Gremios médicos sostienen que contratación y auditoría deben ser de las Gestoras (EPS)

¿Cuáles son las EPS que más quejas reciben por parte de los pacientes?