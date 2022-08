La pandemia trajo consigo momentos desoladores, instantes de incertidumbre y situaciones aterradoras, no obstante, también puso sobre la mesa un tema que a estas alturas se ha convertido en una lucha incesable de millones de colombianos: la salud mental.



Con un aumento de los trastornos de ansiedad y depresión de más del 25 por ciento durante el primer año de la pandemia, de acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, el bienestar emocional se ha convertido en una prioridad en los hogares del país.

Aunque parezca imposible, reducir los niveles de estrés y afrontar adecuadamente las presiones cotidianas no es tan difícil como parece, pero sí resulta indispensable a la hora de encontrar un equilibrio entre los pensamientos, los sentimientos y la conducta humana.



La psicóloga Pilar Guerra en diálogo con ‘Hola’ explica la importancia de trabajar en el estado emocional. “Los individuos que son conscientes de sus sentimientos tienen una mejor gestión de los pensamientos y de sus conductas. Son personas que se encuentran bien dentro de su propia piel, son capaces de mantener buena relación con ellos mismos y una mejor relación con los demás”, aclara.



Para alcanzar estos objetivos no existe mayor aliado que uno mismo. A través de una serie de actividades usted podrá contribuir a mejorar su bienestar mental al tiempo que se divierte, interactúa y explora varias facetas. A continuación le presentamos una lista de diez consejos que sin duda, harán su vida mejor.

Consejos para mejorar el estado emocional

1. Las caminatas suponen una gran herramienta cuando de elevar el bienestar emocional se trata. Los científicos han señalado que la actividad moderada aumenta los niveles de serotonina, oxitocina y endorfinas del cerebro, al tiempo que reduce la apatía y la anhedonia, típicas de los trastornos depresivos.



2. Aumento de la felicidad, reducción del estrés y elevación del autoestima son algunas de las ventajas que trae consigo el establecer fuertes lazos de amistad con otras personas. Ya sea hablando, saliendo o compartiendo buenos momentos, los amigos pueden ofrecer eso y mucho más.

Las personas subestiman el impacto de su, las expresiones de aprecio para los demás, según el hallazgo. Foto: iStock

3. Aunque parezca imposible, la limpieza del hogar puede contribuir a reducir la ansiedad y los síntomas depresivos. Un estudio publicado en el 'British Journal of Sports Magazine', demostró que tan solo con veinte minutos empleados en tareas del hogar, ya era suficiente para reducir los niveles de estrés.



4. La lectura no solamente ayuda a adquirir nuevos conocimientos y explorar la imaginación, sino que también enriquece la capacidad de atención, incrementa la memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés.



5. Realizar un mapa de los sueños es una buena estrategia para mejorar el bienestar emocional. A través de un autodiagnóstico detallado de ocho áreas claves: salud, dinero, trabajo, intelecto, familia, relaciones interpersonales y de pareja, recreación y espiritualidad, los individuos podrán establecer un rumbo para lograr sus objetivos.

La lectura también ayuda a mejorar la concentración. Foto: iStock

6. Tomarse un respiro de las redes sociales a menudo puede traer ventajas. Un estudio realizado por la Universidad de Bath, en Inglaterra, demostró que descansar de las redes sociales mejora el bienestar psicológico y contribuye a combatir la depresión y la ansiedad.



7. Si la tensión, el estrés y la preocupación hacen parte constante de su vida, la meditación puede ayudarle a recuperar la calma y paz interior. Solamente hace falta dedicar unos minutos al día para llevar a cabo esta actividad simple y económica para reencontrarse con su centro.



8. ¿Qué tienen en común la escritura y la introspección? Cuando realiza ambas actividades, estas pueden aportar a la construcción de un estado emocional sólido, fuerte y equilibrado. Basta con invertir un corto tiempo al día para responder por escrito algunas preguntas de inspección interna.

Poner las ideas sobre el papel sirve para visualizar los deseos y deshacerse de los temores. Foto: Istock

9. Eliminar los correos innecesarios es una actividad que nunca está de sobra. Además de borrar los correos innecesarios, puede agruparlos, y organizarlos para optimizar sus labores cotidianas.



10. Ya sea asistiendo al concierto de su artista favorito, teniendo una tarde de películas con usted mismo o simplemente comprando un postre, darse gusto resulta primordial a la hora de mejorar y fortalecer la salud mental.

