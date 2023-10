Salud mental: ¿cómo evitar que las redes sociales afecten la estabilidad emocional?

Baja autoestima



Aunque no haya cifras que puedan corroborarlo, las redes han aumentado las comparaciones. Solo basta con entrar a Instagram y ver a los conocidos disfrutando de viajes, salidas o luciendo sus mejores poses.



Esto puede generar sentimientos de baja autoestima, ansiedad y depresión por sentir que no tienen los mismos logros o experiencias, o también por considerar que lo que tienen no es suficiente, en comparación con los demás.