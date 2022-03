La pandemia no solo afectó la salud física, sino que por causa del aislamiento, el miedo a contagiarse y la crisis a todo nivel que trajo consigo, terminó por agravar problemas relacionados con la salud mental de la población en todos los lugares del planeta.



Afzal Javed, quien estuvo hace unos días en Cartagena en el congreso mundial temático de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la cual preside, habló con EL TIEMPO sobre el panorama tras el fin de los confinamientos y la tregua del covid-19, la atención de diagnósticos relacionados con la salud mental en regiones marcadas por la pobreza y la desigualdad, así como el futuro de este campo.



¿Cómo está la salud mental del mundo?

La salud mental es uno de los problemas de la salud más importantes que prevalece en todo el mundo. En general, se estima que entre el 25 y el 30 por ciento de la población general presenta uno u otro tipo de problemas de salud mental. Esto significa que una de cada cuatro personas o una de cada cinco personas se verá afectada. Dichos problemas están presentes en todos los países, todas las culturas y todas las situaciones. Nadie es inmune, se presentan sin distingo de sexo o edad, pero generalmente los problemas se vuelven más pronunciados cuando las personas están bajo estrés.

En momento de guerra y casi pospandemia, ¿cuál es este panorama?

Es una pena que todas esas vulnerabilidades que están presentes se agraven aún más en casos de conflicto, guerra o durante la pandemia, sobre todo viendo el reciente covid-19, hemos encontrado que las personas se vuelven más ansiosas, agitadas, preocupadas y perturbadas por el miedo a la enfermedad, miedo a la pandemia y al aislamiento.

El psiquiatra Afzal Javed, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría desde 2017. Foto: Foto: Archivo particular

¿Cómo afectó la pandemia la salud mental en el planeta?

Hay evidencia que muestra que la mayoría de los problemas de salud mental están aumentando. Las personas están experimentando ansiedad, depresión, ataques de pánico e incluso van a sufrir síntomas similares al trastorno de estrés postraumático.

Además, la situación de covid-19 ha afectado la atención y el manejo de las personas que ya sufrían varios de los problemas.

¿Cuáles son los problemas o diagnósticos más prevalentes en este campo?

Los problemas más prevalentes son la depresión y la ansiedad. La depresión está muy extendida, está presente en todas partes y tiene un gran impacto en los problemas personales, sociales y familiares. Hemos visto que la depresión se manifiesta de diferentes maneras en diferentes culturas, pero al final, esta afecta la calidad de vida, el trabajo y las relaciones interpersonales también se ven afectadas.



Hay quienes piensan que los problemas derivados de la salud mental pueden ser una pandemia peor que la de covid-19, ¿qué piensa?

Los problemas de salud mental también son como una pandemia, y cada vez que hay otra pandemia u otro estrés que multiplica los problemas que conlleva a que la gente se sienta muy perturbada y angustiada.



Entre países pobres y ricos, ¿qué diferencias hay en términos de salud mental?

Los problemas de salud mental son frecuentes y están presentes en todos los países, ya sean ricos, pobres, de ingresos altos o bajos. La única diferencia es que en algunos países avanzados se obtienen servicios y se accede a ellos en una etapa temprana, mientras que en muchas partes del mundo los problemas de salud mental no se descuidan por completo, sino que también se socavan y subdiagnostican.



Factores como la pobreza, la desigualdad, la violencia, ¿cómo afectan la salud mental en el planeta?

A diferencia de muchos problemas de salud física, los problemas de salud mental están influenciados por la pobreza, la desigualdad, la violencia y muchos otros factores sociales. Es cierto que la angustia psicológica se vuelve más en áreas de trauma y conflicto, y especialmente en situaciones de posguerra se empeoran las cosas.



Desde el campo psiquiátrico, ¿qué avances hay para enfrentar estos problemas?

Hay una serie de avances que nuestra profesión ha visto en las últimas décadas. Ahora estamos recibiendo mejores medicamentos, hemos encontrado mejores terapias de conversación y también estamos abordando los problemas desde una perspectiva del tratamiento más culturalmente aceptada y adoptada.

Las personas con ansiedad sienten con frecuencia preocupaciones y miedos intensos. Foto: iStock

¿Los Estados y los gobiernos están preparados para enfrentar esta situación?

A pesar de la alta prevalencia y la carga de enfermedades por los problemas de salud mental, lamentablemente los gobiernos no están preparados para enfrentar y solucionar los problemas. Este no es solo el gobierno, sino que al mismo tiempo, los no psiquiatras y los no profesionales de la salud mental también encuentran dificultades para aceptar y reconocer la importancia de los problemas de salud mental. Solo para darle un ejemplo, hay tantos problemas de salud física donde la ansiedad, la depresión y la angustia psicológica juegan un papel importante (...) piensas en diabetes, problemas cardíacos, problemas estomacales, problemas de la piel, entre otros.



Hay muchas enfermedades físicas que no solo aumentan, sino que se agravan cuando las personas están bajo estrés. Se han realizado muchas investigaciones que muestran que la depresión, por ejemplo, en la diabetes, el cáncer y los problemas respiratorios y cardíacos, son mucho más graves en comparación con muchas otras afecciones cuando existen problemas de salud mental que cuando no existen.

Cuando se prioriza más la compra de armas que de insumos sanitarios en el mundo, ¿qué piensa?

Es una pena que gobiernos y autoridades responsables quieran comprar armas en lugar de brindar comodidad, salud y seguridad social y servicios sociales a la población. De hecho, es muy difícil convencer a las autoridades de eso. Las guerras, los conflictos y los desastres aumentan los problemas en lugar de resolverlos.



Usted conoce Colombia y por extensión Latinoamérica, ¿cuál es su opinión de esta región en términos de salud mental?

En términos de problemas de salud mental en Colombia y América Latina, estas regiones también son como muchas otras partes del mundo. Por supuesto, el reconocimiento y la falta de reconocimiento de estos problemas entre los profesionales médicos y no médicos, los pacientes, los cuidadores y sus familias y a nivel gubernamental aumentan el alcance de los problemas.



En el Congreso que se llevó a cabo en Cartagena hace algunas semanas fue muy obvio que las personas de esta región del mundo en particular presentaron un trabajo de investigación muy interesante e importante, que mostraba el alcance y la gravedad de los problemas de salud mental en esta región en particular.



¿Qué recomendaciones hace al respecto?

Todas estas observaciones sugieren que la salud mental debe tener una prioridad y el lugar que le corresponde en la formulación de políticas, así como en el campo clínico. Queremos que la salud mental sea aceptada en términos de su carga y no simplemente en la percepción. Sentimos que la enseñanza y formación sobre problemas de salud mental debe ser prioritaria cuando estamos enseñando y formando profesionales sanitarios para cuidar la salud y los aspectos sociales de la salud mental de sus pacientes.

Además, el tema del estigma debe manejarse porque muchos pacientes y sus familias no buscan ayuda solo por miedo a ser estigmatizados, entonces no es solo la falta de acceso al tratamiento, sino también la falta de aceptación del tratamiento.



¿Hay futuro en este campo?

Esperamos poder llegar a la gente que no ha recibido atención en esta materia y ayudarlos a presentarse para obtener ayuda. En la Asociación Mundial de Psiquiatría, organización profesional que tiene presencia en más de 120 países y con una membresía de alrededor de 250.000 psiquiatras, estamos comprometidos y estamos trabajando para mejorar la promoción de la salud mental en todo el mundo. Creemos que la salud mental debe ser reconocida, prioritaria e identificada como una carga importante de enfermedad.

El estigma, un factor que empeora la situación

Al igual que en el resto del mundo, en el país los trastornos depresivos y de ansiedad son las patologías prevalentes en términos de salud mental, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud en la última encuesta nacional de salud mental que data de 2015.

De este modo, según Rodrigo Córdoba, psiquiatra y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, la problemática en esta materia no tiene carácter pospandémico, sino que estaba latente incluso antes de la pandemia.



“La batalla donde estamos más rezagados en el país es la lucha contra el estigma, en razón a que consultar por estas enfermedades sigue siendo vergonzante para la gente”, menciona Córdoba, quien agrega que de acuerdo con varios estudios, al menos tres de cada cuatro personas con un trastorno mental sufren una visión estigmática frente a la enfermedad y esto sin duda incide en el subdiagnóstico en este campo.



De hecho, una nota estadística sobre salud mental en Colombia publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2021 daba cuenta de que tan solo el 0,9 por ciento de los encuestados reportó haber buscado ayuda de un profesional (psicólogo o terapeuta).



En Colombia existe una política de salud mental, ratificada incluso con un Conpes, desde 2019. No obstante, no se ha podido ejecutar debido a la pandemia.

“Lo que hemos visto en los últimos dos años es un aumento de la demanda de los servicios de atención en salud mental en un 30 por ciento y en niños en edad escolar en un 50 por ciento”, destaca Córdoba.



Además, dice el especialista, empiezan a aparecer poscovid-19 con formas distintas y atípicas de trastornos de ansiedad y depresión, como cuadros relacionados con vértigo, que muchas veces son síntomas ansiosos.



UNIDAD DE SALUD

