Tendencia indiscutida en TikTok. La mental health walk, es decir, la caminata para la salud mental, conocida también como la hot girl walk, es furor en esta red entre los jóvenes. Si bien el nombre hace alusión a las mujeres, no significa que sea exclusiva para el sexo femenino. Todo lo contrario, en TikTok se fomenta que lo hagan personas de cualquier género y edad.

Su creadora, Mia Lind, publica regularmente videos sobre el tema en los que sugiere caminar unos seis kilómetros diarios mientras se escucha música animada y se piensa en las metas, logros o en lo que cada uno quiere agradecer.



(Lea: Habrá 500 millones de nuevos enfermos crónicos por falta de ejercicio en 2030)



La popularidad es tal que, en la actualidad, la etiqueta #hotgirlwalk tiene más de 458 millones de visitas. Y si bien la idea de hacer esta caminata es divertida, es más beneficiosa de lo que se piensa.

Cualquier actividad física hace que el cerebro libere neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, y estos permiten que tengamos sensaciones placenteras FACEBOOK

TWITTER

“Se sabe que la actividad física además de prevenir y disminuir el riesgo de cualquier enfermedad también tiene un aporte muy positivo en lo relacionado con la salud mental. Cualquier actividad física hace que el cerebro libere neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, y estos permiten que tengamos sensaciones placenteras”, dice la psicóloga Sol Buscio.



(También: Cáncer de útero: alisadores de pelo aumentan riesgo de padecerlo, según estudio)

Una actividad indispensable

"Yendo a hacer una estúpida caminata por mi estúpida salud mental”, escribe la usuaria de TikTok @ninalaevski en un video suyo que la muestra caminando cómicamente sobre la nieve que tiene casi un millón de likes y fue compartido más de 100.000 veces.



Algo que destacan los profesionales de la salud mental es que esta tendencia sirve para crear concientización sobre las distintas problemáticas psicológicas y ayuda a que las personas puedan ser sinceras sobre cómo se sienten en verdad.



“Nuestros cuerpos están diseñados para moverse, y cuando no lo hacemos la energía reprimida se queda en el interior y crea más estrés”, dice Jonathan Hoban, pionero de la terapia de caminar y autor de Walk With Your Wolf: Unlock Your Intuition, Confidence and Power.



(Siga leyendo: Ayuno y ejercicio: así han mejorado la salud de mujeres con obesidad)

“Tenemos una necesidad primaria y fundamental de caminar al menos 40 minutos por día si es posible. El tiempo para caminar ayuda a revitalizar el cerebro, a calmar los niveles de adrenalina y a crear una sensación de claridad. Es por eso que, cuando se regresa de una caminata, normalmente se tiene la respuesta a cualquier problema que angustia”, dice Hoban en su libro.



Además de ser visibilizada en redes sociales y avalada por profesionales de la salud mental, esta actividad fue llevada al campo científico. En particular, un estudio publicado en Journal of Medical Medicine evaluó el impacto de la caminata al aire libre en personas con ansiedad y depresión. Los investigadores a cargo llegaron a la conclusión de que caminar por estos ambientes mejoraba de manera efectiva el estado psicológico de los pacientes depresivos y ansiosos.

En opinión de la psicóloga Mariana Kerestezachi, emprender este ejercicio diariamente ayuda a tener la atención en el aquí y el ahora, y a estar concentrado en lo que pasa alrededor. Detalla también algunos beneficios:



–Aumenta la autoestima personal y el buen humor.



–Mejora el orden de la rutina y la disciplina al tener que comprometerse a ejercitar con horarios fijos.



–Ayuda a entrenar las emociones y a tolerar mejor la frustración.



(Lea también: Así se pueden prevenir las lesiones más comunes del ‘running’)

¿Cuánto tiempo para caminar?

A mis pacientes les recomiendo que empiecen con las caminatas de menos a más. Ir haciéndola de manera progresiva hasta alcanzar los objetivos que se hayan propuesto FACEBOOK

TWITTER

“A mis pacientes les recomiendo que empiecen con las caminatas de menos a más. Ir haciéndola de manera progresiva hasta alcanzar los objetivos que se hayan propuesto. Desde el lado terapéutico sirve para reforzar el esfuerzo en el paciente y para ponderar si pueden alcanzar lo que se proponen o no, pensar ‘¿por qué pasa eso?’ ”, añade Buscio.



Para la psicóloga, también es beneficioso hacerlo mientras se escucha música, aprovechar para hacer meditaciones guiadas o practicar el ejercicio de la atención plena.



Por otro lado, destaca que el paseo con las mascotas tiene un aporte muy positivo en la salud mental. “Hay estudios que demuestran que incorporar estas prácticas en la caminata diaria ayuda a sentirse acompañado y a estar mejor”, dice.

Y por último, Buscio reflexiona: “No tiene que ver tanto con la actividad en sí, sino con todo lo que te aporta al hacerla. Mientras te genere placer, disfrute y no la hagas por obligación o solo por fines estéticos, se va a notar el impacto positivo en el bienestar. Los pacientes a los que les recomiendo esto empiezan a experimentar sensaciones placenteras como la seguridad, la autoconfianza y se dan cuenta de que tienen la capacidad de lograr lo que se proponen”.

VICTORIA VERA ZICCARDI

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA