El presidente Gustavo Petro presenta un cuadro de "bronquitis aguda no obstructiva" y recibe tratamiento ambulatorio.



Así lo informó, en un comunicado, la Presidencia en la tarde de este viernes luego de que el mandatario fuera examinado por su médico personal, el doctor Jairo H. Roa Buitrago.



"El especialista le recomendó evitar los cambios de temperatura y hablar en público de manera prolongada", dice el comunicado oficial.



La Unidad de Salud de EL TIEMPO explica que, en esencia, este cuadro corresponde a una inflamación de las principales vías aéreas (bronquios) que llevan el aire hacia los pulmones, y que si bien se pueden estrechar, en el caso del presidente Petro, según el parte médico, no se obstruye de manera significativa esta función.



Estos cuadros también se acompañan de tos, flemas y consecuentemente afectación de la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Esta es la razón por la cual, el médico tratante, le recomendó al Jefe de Estado no hablar por tiempos prolongados mientras cursa esta enfermedad.



Es importante aclarar que el tratamiento que se le realiza al Presidente es ambulatorio, por lo cual se infiere que su situación no es de extrema gravedad.



Por último, la Unidad de Salud menciona que si bien las causas de las bronquitis agudas son varias, en esta de Petro el parte médico no determina de manera específica a ninguna de ellas, pero se presume que el cuadro puede corresponder -como ocurre con la mayoría- a una afección viral que si no se complica tiene una evolución que se autolimita. Y, mientras tanto, se deben tratar los síntomas, guardar reposo y como manifiesta el doctor Roa, evitar los cambios de temperatura y hablar en público.



El parte médico de la Presidencia se conoce después de que Petro cancelara su agenda de este viernes en Cartagena. El jueves ya había suspendido sus actividades y se esperaban noticias de su evolución para determinar si podía cumplir con los compromisos que tenía.



Desde Presidencia informaron más temprano que únicamente tendría una reunión este viernes con la bancada de curules de paz y partido Comunes a las 7:00 p.m. de hoy en la Casa de Nariño.



UNIDAD DE SALUD Y ELTIEMPO.COM