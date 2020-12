La dolorosa realidad de médicos y pacientes de la salud en Colombia

Hace poco se celebró en Colombia el Día del Médico y del Personal de Salud. Hubo varios actos conmemorativos, entre ellos un gran concierto, aunque la mayor parte de la gente ni siquiera se dio por enterada.



De todas formas, por algo se empieza. Ya era hora de que comenzáramos a reconocer el trabajo, la lucha, el aporte de los médicos a nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos de epidemia, de pandemia y de encierro.



Y entonces vinieron volando sobre mi cabeza, como pájaros de curiosidad, varias preguntas relacionadas con esos hombres y mujeres que se dedican a la curación ajena, a salvar vidas, a aliviar los dolores del prójimo.



Pensándolo bien, resolví llamar a aquel que los representa a todos, el que dirige su agremiación profesional, el oftalmólogo bogotano Roberto Baquero Haeberlin, presidente del Colegio Médico Colombiano, que tiene más de 15.500 afiliados en todas las regiones, ya sea en las grandes ciudades o en las aldeas perdidas en la montaña, a la orilla del mar o en la sabana.



Le pido que hablemos, para empezar, de la verdadera realidad que están viviendo los médicos en este país nuestro, con el actual sistema de salud, con esa crisis permanente, con las quejas diarias de la ciudadanía.



El doctor Baquero empieza, con una gran franqueza, incluso con crudeza, por plantearme la situación laboral que viven nuestros médicos y el dilema que enfrentan con sus principios éticos.

Indigna contratación

–El caso más patético –comienza él– es el de nuestras relaciones laborales con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que son las que dominan el sistema. Es simple pero terrible: o le obedecemos al empleador, haciendo restricciones y manipulaciones en el servicio que el paciente necesita, o perdemos el empleo.



El doctor se queda pensativo. Está midiendo cada palabra porque él sabe a lo que se expone. “Lo que tienen en la actualidad las empresas de salud son maneras indignas de contratación”.

(Déjenme hacer aquí un paréntesis para decirles que en las escuelas de medicina se enseña una materia llamada ‘ética médica’, dedicada a los problemas de la relación entre el médico y su paciente. Ahora ese concepto se ha ampliado y modernizado con los estudios médicos de bioética, que es considerada la nueva ética del siglo XXI, e incluye todos los principios morales de la vida no solo humana sino también animal y vegetal).



–Ahora que estoy haciendo mi maestría en Bioética –añade el doctor Baquero– he podido ver las formas de contratación que las empresas de salud tienen en la actualidad. Pero hay que seguir luchando y trabajando para que se mejore nuestro sistema.



Le pido, en consecuencia, que me explique esas reflexiones, que me diga por qué el sistema colombiano de salud se ha vuelto indigno y fallido. ¿O es que fracasó el mercado libre de la salud?

Un sistema fallido

–El sistema cumple con las cifras de cobertura –me responde–. Es decir, con la cantidad de gente afiliada, pero eso no significa que tengan acceso a la salud, que es lo verdaderamente necesario. ¿Están atendiendo a toda esa gente? Dicho de un solo golpe: se volvió un sistema para atender gente enferma, pero no un sistema para evitar que la gente se enferme.

Los colombianos no han podido entender, hasta ahora, por qué esas empresas de salud, que en su mayoría son de capital privado, insisten en permanecer en un sistema quebrado y endeudado, enfrentándose diariamente a tantas quejas, tutelas, demandas y protestas.



–¿Es ética esa actitud de las empresas? –se pregunta el doctor Roberto Baquero–. ¿Entonces, qué buscan si no es dinero?



En un sistema económico como el colombiano, el capital privado es fundamental para que haya desarrollo y progreso de la sociedad

El mercado libre

–En ese sentido –comenta el doctor Baquero–, es primordial que tengamos libre competencia para que los servicios sean eficientes. Pero en el caso de las Empresas Prestadoras de Salud, las famosas EPS, también llamadas ‘promotoras’, no existe nada de eso.



Esa es la razón para que en Colombia no haya hoy un libre mercado de la salud y, en consecuencia, la gente no tiene la opción de buscar una empresa distinta cuando la suya le falla. “Resulta que si ella está afiliada al régimen contributivo, la persona le tiene que pagar a la EPS de antemano y de su bolsillo”, agrega el doctor. “Y, por el contrario, si pertenece al régimen subsidiado, se lo paga el Estado. En cualquiera de los dos casos, el sistema le impide cambiar de empresa. La verdad es que, en materia de salud, en Colombia no hay libertad de mercado”.



¿Qué tal eso? Y todavía nos dicen que somos un país libre.

Más tutelas y deudas

La investigación más reciente que adelantó la Defensoría del Pueblo sobre el crecimiento de las acciones de tutela en nuestro país demuestra que las más frecuentes y las que más crecen, día a día, son las que se entablan contra el sistema de salud.



Lo más insólito es que la inmensa mayoría de ellas (el 85 por ciento, nada menos) exigen servicios que ya han sido pagados a las EPS, pero que no se prestan. Ni siquiera atienden los quebrantos de salud de sus afiliados.



Sobre ese particular, el doctor Baquero Haeberlin me hace estos comentarios pertinentes:



–Y el Estado, que debería proteger los derechos del ciudadano, ha sacado varias reglamentaciones asombrosas, que permiten violar las leyes desde hace más de diez años. Apoyándose en la complicidad de esas normas, hay un ejemplo terrible que ocurre a diario: las empresas de salud se endeudan adrede para después ofrecerles a clínicas, hospitales y médicos una cifra mínima. Así es como arreglan todo lo que deben, sin pagar intereses ni recibir sanción alguna.

El autocontrato

Es aquí donde a uno le surge, naturalmente, una pregunta obvia: ¿para qué le sirve al inversionista poner su dinero en una empresa que no le da rendimientos? Si eso es un negocio, y no una donación, ¿cómo hacen para obtener sus ganancias?



–Aquí es donde aparece el autocontrato –responde el presidente del Colegio Médico Colombiano–. Los dueños de una EPS crean múltiples compañías que, a su vez, contratan con esa misma y le prestan servicios de auditoría, contabilidad, asesoría legal, arriendos, aseo, alimentación del personal, suministro de medicamentos. Así es como contratan todo, entre ellos mismos, haciendo el ‘yo con yo’, como dice el pueblo. Tienen hasta agencias de viajes.



Ese es el meollo del horrendo negocio en que se ha convertido la salud en Colombia. Ahí está la respuesta: la salud ya no es un servicio, sino un negocio lleno de artimañas.



Pongamos un solo ejemplo, para que ustedes comprendan a cabalidad la magnitud de este entramado. Supóngase que hay una EPS, cualquiera que sea, que mensualmente cobra 74.000 pesos por afiliado. Si tiene cien mil afiliados, cada mes recibe 7.400 millones. ¿Se imagina usted cuánto rendirá mensualmente esa plata al interés, sin moverla, puesta en un banco, mientras hospitales, médicos, laboratorios clínicos o de radiografías sufren esperando que les paguen?

Hasta las farmacias

En dos palabras: las EPS controlan todas las empresas de servicios que ellas mismas prestan. Por lo que he logrado establecer de manera fidedigna, hay algunas que son dueñas hasta de las farmacias.



Sobre eso hablo detenidamente con un farmaceuta que me pide mantener su nombre en reserva para evitar represalias laborales, “porque uno, como ser humano, teme que esos empresarios tomen venganza y le quiten el trabajo”.



Es él quien me plantea, de manera tan oportuna, la siguiente reflexión: “Hace unos días, el periódico EL TIEMPO demostró la manera en que las farmacias, al subirles el precio a los medicamentos, también están contribuyendo a aumentar los costos del sistema colombiano de salud. Y el ciudadano supone, lógicamente, que es la farmacia la que encarece los medicamentos. La verdad es que muchas de ellas pertenecen a las EPS y, en consecuencia, ese dinero también va para sus arcas”.

En las naciones modernas, los estudiosos de la economía de mercado todavía creen, con algo de inocencia, que los sistemas de salud son un servicio público, cuando, como lo estamos viendo en el caso colombiano, se trata de una mercancía más.

¿El paciente o el dinero?

Es entonces, en este punto específico, cuando retomo el hilo de la conversación con el doctor Baquero Haeberlin, que es, como ya dije, el presidente del Colegio Médico Colombiano. Me expresa estas palabras:



–Es ahí, al considerar el servicio de salud como una mercancía más, como otro producto cualquiera del mercado libre, cuando el médico se ve obligado a enfrentarse con una disyuntiva terrible: escoger entre sus pacientes y los rendimientos de la empresa para la cual trabaja, entre la ética de su profesión y el lucro de la compañía.

Al poco rato, el mismo doctor, después de guardar un silencio comprensible ante la gravedad de lo que acaba de decir, retoma la palabra y remata así:



–Le digo una cosa, Juan: la medicina y la salud de la gente son demasiado importantes para dejarlas al vaivén de los valores del mercado.

Epílogo

Como los problemas se hicieron fue para resolverlos, entonces pregunto a varios especialistas qué es lo que debemos hacer para remediar esta situación tan grave y tan agobiante.



Coinciden todos, para empezar, en que lo primero –y lo más urgente– es reformar la ley 100 de 1993, que tiene ya casi treinta años, y fue la que creó el actual sistema, lleno de trampas.



–Este es el momento de hacer un alto en el camino –remata el doctor Baquero–. No podemos seguir empecinados en lo que tenemos actualmente, como si fuera la única forma de poder cumplirles a los colombianos con su derecho a la salud. Se debe revisar cada detalle de un sistema que está totalmente desviado de su razón de ser, que es atender al enfermo, pero, sobre todo, de lo primordial: evitar que la población sana se enferme.



Manos a la obra. Para mañana es tarde.

JUAN GOSSAÍN

Especial para EL TIEMPO